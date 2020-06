In de post-coronawereld gaat de vrijhandel het nog heel moeilijk krijgen

PvdD-fractieleider Esther Ouwehand. Beeld ANP - Laurens van Putten

GESPREK VAN DE DAG

‘Een baanbrekende trendbreuk’

De zeer moeizame behandeling van het Europees-Canadese handelsverdrag in de Tweede Kamer was eerder dit jaar al een duidelijk voorteken. Het bleef ook over de landsgrenzen niet onopgemerkt. Een handelsland dat een handelsverdrag in de weg staat? Dat is ‘de omgekeerde wereld', stelde bijvoorbeeld de Financial Times vast.

Dat die omgekeerde wereld in rap tempo de nieuwe wereld wordt, werd deze week eens te meer duidelijk. Want weliswaar gloort voor het Ceta-verdrag nog enige hoop in de Eerste Kamer, daarna is het voorlopig over en uit voor de uitbreiding van de vrijhandel. Althans als het aan de Nederlandse politiek ligt. De Partij voor de Dieren heeft een meerderheid georganiseerd die zich nu officieel uitspreekt tegen het voornemen van de EU om een handelsverdrag te sluiten met de Zuid-Amerikaanse douane-unie Mercosur (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay).

Een reeks bezwaren, variërend van zorgen over het milieu tot de concurrentiepositie van Nederlandse boeren, verenigt een bontgekleurd politiek front dat inmiddels loopt van de PvdD tot aan de PVV. Omdat ook coalitiepartij ChristenUnie zich daarbij schaart, is het kabinet in eigen land kansloos en zal het de boodschap in Brussel moeten gaan brengen: Nederland haakt voorlopig af. ‘Baanbrekende trendbreuk!', triomfeert PvdD-aanvoerder Esther Ouwehand.

Ongelooflijk blij hiermee! ⁦@PartijvdDieren⁩ voert al jaren het verzet aan tegen vrijhandelsverdragen. Vandaag kregen we meerderheid Kamer mee in blokkade tegen het EU-#Mercosur-verdrag

Historische overwinning, baanbrekende trendbreuk. HOERA! 💪🏼 https://t.co/ilz9d6qTJX — Esther Ouwehand (@estherouwehand) 2 juni 2020

Enige troost voor premier Rutte is dat hij niet helemaal alleen staat: ook de Fransen hebben al laten weten dat het verdrag op deze manier niet op hun goedkeuring hoeft te rekenen.

Dat past geheel in de nieuwste internationale trend waarin Parijs en Den Haag - doorgaans toch geen vanzelfsprekende geestverwanten in Europa - opeens samen optrekken. ‘Het klinkt als een voorschot op een post-coronawereld waarin vrijhandel het nog moeilijk gaat krijgen', analyseerde onze diplomatiek verslaggever Arnout Brouwers onlangs al. ‘Het is een symptoom van de ontrafeling van wat ooit een multilateraal wereldhandelssysteem was.’

OPGELUCHT

Lodewijk Asscher

Lodewijk Asscher. Beeld EPA - Bart Maat

‘Het helpt niet als mensen het gevoel hebben dat je niet echt luistert, dat je alleen maar aan het zenden bent, dat je het weer eens aan het uitleggen bent.’

Lodewijk Asscher weet van heel nabij hoe het met een zittende partijleider kan aflopen als een concurrent dergelijke dingen over hem gaat zeggen. Snoeiharde kritiek uit zijn mond was het niet eens, maar het werd eind 2016 toch alom gezien als een mes in de rug van Diederik Samsom. En daarmee als een bijdrage aan de malaise die de PvdA toen toch al in de greep had.

En alleen al daarom zal Asscher blij zijn dat een lijsttrekkersstrijd dit keer uitblijft in de PvdA. Bij gebrek aan tegenkandidaten staat Asscher ook in 2021 bovenaan het stembiljet.

EN DAN DIT NOG

Reisadvies op komst

Waar kunnen we naartoe deze zomer? Dat zal voor de meeste mensen in hoge mate afhangen van de omstandigheden die ze op hun locatie gaan aantreffen: hoe zit het daar met het sanitair, met de stranden, met de zwembaden, met de musea, de horeca en de plaatselijke quarantaine-regels? Maar één barrière neemt het kabinet vanavond toch weg, bevestigen ingewijden: binnen de Schengenzone wordt voor vrijwel alle landen het reisadvies per 15 juni versoepeld.

Nadere mededelingen volgen vanavond.

Nertsen geruimd

Vorige week aarzelde het kabinet nog, maar de druk vanuit de Tweede Kamer en de regio werd vandaag verder opgevoerd door het Outbreak Management Team: en dus worden de nertsenfokkerijen waar corona heerst nu toch geruimd.

De coronaquiz deel 2!

Zo moeilijk als de vorige is ie dit keer niet. De regels rondom de 1,5 meter-samenleving zijn kennelijk wat eenduidiger geworden. En toch blijft ie nog ingewikkeld genoeg, de Volkskrant-coronaquiz. Mag u een vriend of vriendin (die niet tot uw huishouden behoort) meenemen in uw auto? Ja of nee?

Nerts. Beeld ANP

