In de Parijse speeltuin zorgen de ‘nounous’ van Afrikaanse afkomst collectief voor de witte peuters

Alle vrouwen in de kring in Square Léon Serpollet, een kleine groene oase aan de rand van de Parijse buurt Montmartre, hebben Afrikaanse wortels. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De Parijse buurtspeeltuin heeft als het ware twee seizoenen. Allereerst is er het doordeweeks-seizoen, met dit als alledaags tafereel: groepjes zwarte vrouwen, zij aan zij op houten bankjes, omringd door een haag van wandelwagens vol kinderspeelgoed, uitkijkend op een schare witte peuters die zich in hun midden beurtelings in zandbak dan wel van glijbaan storten. Het seizoen duurt van maandag tot vrijdag, van grofweg negen uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds.

Het weekendseizoen dat daarop volgt kent andere gebruiken. Dezelfde witte peuters vormen het middelpunt rond diezelfde zandbak. Maar de volwassenen om hen heen zijn overwegend wit, geregeld man, en doorgaans opgesteld op maximaal één armlengte van bijbehorend kind (dat soms ook nog een helmpje draagt).

Het weekend is voor de ouders, op doordeweekse dagen zijn de speeltuinen van Parijs de ontmoetingsplek voor ‘nounous’, zoals de oppashulp of babysitter in de Franse volksmond heet. Meestal vrouwen, vaak met een migratie-achtergrond, die met werkdagen van gemiddeld tien uur lang het gezinsleven van werkende tweeverdieners in Parijs draaiend houden.

Opvoeden is een verboden woord

Maar denk vooral niet dat de nounous er zijn om de ouders onder werktijd te vervangen. Vervangen is, net als opvoeden, een verboden woord. Natuurlijk, er wordt gevoed, verschoond, gebadderd, voorgelezen, geknuffeld, geluisterd naar zorgen, gekust op wondjes, getroost bij tranen, gezorgd bij koorts en zachtjes gecorrigeerd als ergens een stuk speelgoed wordt afgepakt. Soms meer dan tien jaar lang in hetzelfde gezin. Assisteren heet dat –een delicaat verschil dat de nounous in de Parijse wijk Montmartre onmiddellijk duidelijk maken.

‘Opvoeden is voor ouders een frustrerende term’, legt Yvonne, een energieke vrouw met Ivoriaanse wortels, uit. ‘Uiteindelijk bepalen zij de regels.’ Samen met een tiental andere vrouwen (die net als zij alleen hun voornaam delen) heeft ze zich geïnstalleerd onder de bomen achter in Square Léon Serpollet, een kleine groene oase met speeltoestellen aan de rand van Montmartre. Iedere Parijse buurt heeft wel zo’n square – een erfenis van de grootschalige stadsvernieuwing onder Napoléon III en zijn architect Baron Haussmann, naar verluidt geïnspireerd door de vele Londense parken. Alle vrouwen in de kring, veelal veertigers en vijftigers, hebben Afrikaanse wortels. ‘80 procent van de vrouwen die dit werk doen komt uit Ivoorkust’, zegt Yvonne, anderen komen uit Togo of Kameroen. ‘Het moederinstinct is ons aangeboren. We weten hoe je de zorg voor kinderen aanpakt.’

Met werkdagen van gemiddeld tien uur lang houden de 'nounous' het gezinsleven van werkende tweeverdieners in Parijs draaiende. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Behalve instinct is dat ook ervaring, zo blijkt. De meeste vrouwen zitten al jaren, soms decennia, in het vak. Zoals de eveneens Ivoriaanse Mathilde, die een peuter van 2 en zijn zusje van 7 maanden onder haar hoede heeft. Ze begon in 2000 met haar werk in Parijs, vertelt ze terwijl ze haar oppasbaby zachtjes in haar armen wiegt. ‘Zelf kreeg ik mijn oudste zoon toen ik 14 was, twee jaar later werd mijn dochter geboren. Mijn kinderen bleven achter in Ivoorkust toen ik hiernaartoe kwam. Ik miste ze erg, maar dankzij mijn werk kon ik me toch met kinderen omringen.’

‘Hier zijn we onder collega’s’

In de speeltuin van Square Léon Serpollet kent iedereen iedereen, inclusief de kinderen. Zowel het spelen als het oppassen gebeurt hier collectief, elkaar ontmoeten gaat vanzelf voor wie in het vak zit. ‘Hier zijn we onder collega’s’, legt Mathilde uit. ‘Het grootbrengen van een kind doe je samen, dat is Afrikaanse cultuur. Zolang het kind in de buik van een moeder zit, is het van haar alleen. Vanaf de geboorte is de zorg aan een hele gemeenschap.’

Die solidariteit is heel belangrijk voor ons, valt Nathalie haar vanaf een bankje verder bij. ‘Jonge ouders zijn vaak gestrest en hebben de neiging overbeschermend te zijn. Maar die angst draag je over op kinderen.’ Het delen van ervaring stelt gerust en helpt om kinderen vrijer te laten. En voor haarzelf zijn de ontmoetingen ook goed, zegt de eveneens Ivoriaanse. ‘Toen ik nog niet zo lang in Frankrijk was, had ik last van depressieve klachten. Mensen houden hier de deuren voor elkaar gesloten.’

De Franse socioloog Caroline Ibos deed jarenlang onderzoek naar de relaties tussen Parijse moeders en de vaak Afrikaanse vrouwen die op hun kinderen passen. Een fenomeen dat groeide in de jaren negentig, toen arbeidsmigratie voor vrouwen op gang kwam en gezinnen aanspraak konden maken op belastingvoordeel en toeslagen bij inhuur van oppas aan huis. Terwijl Franse vrouwen meer buitenshuis gingen werken, groeide bovendien de vraag naar oppas aan huis. Het werk van Ibos is kritisch: het sociale succes van welgestelde, goed opgeleide vrouwen wordt volgens haar mogelijk gemaakt door vrouwen met een migratieachtergrond die mager betaald werk doen, soms geen legale verblijfsstatus in Frankrijk hebben en vaak te maken krijgen met racistische vooroordelen.

Ibos zet het Parijse huishouden neer als een plek waar globalisering, klasse- en raciale verschillen in een zeldzaam intieme sfeer samenkomen.

Minimumloon, maar grote verantwoordelijkheid

Voor de vrouwen in Square Léon Serpollet geldt dat ze allemaal onder contract werken, zij het onder uiteenlopende voorwaarden afhankelijk van hun precieze status. De term ‘nounou’ wordt in de eerste plaats gebruikt voor het werk dat officieel ‘auxiliaire parentale’ heet, wat zoiets als assistent bij ouderschap betekent. Ze komen bij ouders thuis, hebben vaak een of maximaal twee gezinnen onder hun hoede, en voor hen geldt ongeveer het minimumloon van rond de 11 euro per uur. Daartegenover staat een grote verantwoordelijkheid. ‘Als er iets gebeurt met de kinderen, riskeren wij een proces’, zegt Nathalie. De dienst is vooral aantrekkelijk voor goedbetaalde tweeverdieners met lange werkdagen; kinderen hoeven niet naar de opvang gebracht te worden, zijn aan het eind van de dag fris gebadderd en gevoed, en mogen ook bij koorts gewoon naar de oppas.

Een Algerijnse oppas in de speeltuin van Léon Serpollet. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Opvallend in de speeltuin van Léon Serpollet is vooral de rust. Tientallen kinderen kruipen er rond, maar schreeuwen doet niemand. Het is het opvoedcliché over Franse kinderen – altijd onberispelijk gekleed en keurig gemanierd – maar vermoedelijk evengoed het overwicht van decennia aan ervaring.

‘Het is de trots van ons werk als de kinderen blij zijn’, zegt Nassira, een Algerijnse vrouw met geblondeerde krullen die even later met haar collega Chahrezed aanschuift in het park. Het is de laatste werkdag voor de vakantie. ‘Vorige week hebben we met z’n allen hier een picknick gehouden in het park om dag te zeggen’, vertelt Nassira. ‘Dat is het mooie van dit werk. Hier ontmoeten verschillende culturen elkaar, we leren van elkaar. Dat is een rijkdom – voor ons, en voor de kinderen.’