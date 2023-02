‘In de nacht zakken de temperaturen tot onder het vriespunt. Dat bemoeilijkt de situatie’

Vanuit Eindhoven Airport is een Nederlands team van 65 Usar-reddingswerkers en acht hulphonden naar Turkije vertrokken. Beeld Sem van der Wal / ANP

De Nederlandse reddingswerkers van Usar begonnen maandag direct na de aardbevingen aan de voorbereidingen op de reddingsactie en vertrokken in de ochtend al vanaf vliegveld Eindhoven naar Turkije. Dinsdag kwam een tweede vlucht aan met de uitrusting van het team. Het team heeft vijftien ton aan materieel meegenomen, waaronder infraroodcamera’s om in donkere ruimten te kijken, hydraulische scharen om staal te verwijderen en slijptollen.

Met meerdere vrachtwagens en touringcars is het Usar-team inmiddels richting het rampgebied gereden, vertelt woordvoerder Jop Heinen. ‘Het was een lange rit en erg druk onderweg. Vanuit de bus zag je mensen op straat staan naast ingestorte gebouwen. De verwoesting werd steeds groter naarmate we dichter bij Hatay kwamen.’

Wat ziet u om u heen?

Heel veel verwoesting. Ingestorte panden en woningen, en veel mensen op straat. Ons basiskamp wordt nu opgebouwd op een open vlakte, weg van de gebouwen. We moeten de stroom aanleggen en de tenten opzetten, voordat het te donker is. Het Zwitserse en Griekse Usar-team hebben ook al een kamp staan naast ons.

Een van onze verkenningsgroepen en een reddingsgroep zijn nu de stad ingegaan om te kijken waar we hulp kunnen bieden. Hoe het er daar aan toe is, kan ik nu nog niet zeggen.

Wie bepaalt waar jullie te werk gaan?

De Turkse overheid heeft Nederland om hulp gevraagd, en zij coördineert waar welke reddingsploeg naartoe gaat. Syrië heeft nog niet om hulp gevraagd. In het Turkse Adana zijn we opgevangen door iemand van de lokale overheid en kregen we Hatay als zoekplek toegewezen.

Hoe ziet een reddingsactie eruit?

Eerst zetten we onze speurhonden in, op zoek naar overlevenden onder het puin. Als de honden iemand vinden, nemen onze ingenieurs het over om de ruimte vrij te maken voor de redding van die persoon. We hebben hamers en zagen bij ons, maar ook zwaar hydraulisch materiaal om bijvoorbeeld betonplaten op te tillen. Als we een overlevende uit het puin hebben gehaald, dragen we de zorg over aan lokale medische hulpdiensten. Zelf hebben we een klein medisch team, maar dat is vooral bedoeld voor als onszelf iets overkomt. Wij zijn gespecialiseerd in het zoeken van mensen onder het puin, niet in de medische hulpverlening.

Hoe groot is de kans dat u mensen onder het puin vindt? De ravage is enorm.

Het is lastig inschatten hoelang mensen blijven leven onder het puin, want het weer zit niet mee. Op dit moment schijnt de zon en is het net boven 0, maar in de nacht zakken de temperaturen tot onder het vriespunt. Dat bemoeilijkt de situatie.

Werken jullie ook in de nacht door?

Daar heb ik nog geen zicht op. Het wordt al wel donker en de ploegen zijn nog op pad. Als het mogelijk is, gaan we uiteraard door met zoeken vannacht.

Is het gevaarlijk voor jullie?

Ja, daarom slapen we buiten in tenten, voor het geval dat er naschokken en bevingen komen. Gelukkig zijn we allemaal hulpverleners die het gewend zijn om in complexe situaties te werken. We letten op onze eigen en elkaars veiligheid.

Hoelang blijven jullie ter plekke?

In onze drie vrachtwagens en vier bussen hebben we genoeg eten en drinken voor een week. Sommige uitzendingen duren langer dan zeven dagen, maar bij andere zijn we eerder klaar. Onze belangrijkste taak is het redden van levende slachtoffers. Van dag tot dag wordt er geëvalueerd of die hulp nog gewenst is.