In de jaarlijkse optocht naar de slavernijherdenking voelde dit jaar alles anders

Uitgelaten en verwachtingsvol is de stemming deze zaterdagochtend op het Waterlooplein, ondanks de constante miezerregen. Honderden deelnemers, meest nazaten van slaafgemaakten, beginnen daar rond 11 uur aan de optocht naar de slavernijherdenking in het Oosterpark.

‘Het water uit de lucht is een zegen van God’, zegt deelnemer Milouska Meulens met een glimlach van oor tot oor. Veel vrouwen dragen felgekleurde traditionele kledij, kotomisi’s met de traditionele angisa (hoofddoek) op hun hoofd. Maar de Curaçaos-Nederlandse presentatrice draagt een strakke oranje-geel-roze jurk, voor de gelegenheid ontworpen door de Curaçaose kunstenaar David Paulus. Zij wijst op het touw dat in haar witte hoofddoek is verwerkt: ‘Dat staat voor de kettingen die zijn verbroken.’

Sinds 2009 vindt deze mars – Bigi Spikri – jaarlijks plaats. Maar alles voelt dit jaar anders. Niet alleen is het aanmerkelijk drukker dan voorgaande jaren, toen de herdenking van 1 juli nog vooral iets was voor een selecte groep nazaten. Dit jaar is Ketikoti uitgegroeid tot een landelijke happening met overal in het land herdenkingen, festivals en debatten.

Heel benieuwd

Bovendien gaat de koning spreken, deze dag 150 jaar na de daadwerkelijke afschaffing van de slavernij. ‘De belangstelling voor het slavernijverleden is ongelooflijk snel gegroeid na de excuses van premier Rutte op 19 december, dat doet me echt goed’, zegt de Amsterdamse Palmira Lieuw. ‘En nu ben ik héél benieuwd naar wat de koning gaat zeggen.’

Veel ouders willen de trots op hun voorouders overdragen op hun kinderen. Onder wie Surinaams-Nederlandse Angelique Vyent uit Almere die er met haar familie is. Haar zoon Jahro (14) kijkt zijn ogen uit. Vyent: ‘Wij zijn bewustgemaakt van ons verleden door onze ouders en grootouders, nu zetten we onze kinderen in hun kracht.’

Martha Sabajo (65), gekleed in de traditionele kledij van de Arowakken met rode en gele pompons, heeft haar kleinkinderen meegenomen. ‘Het is mooi wat onze oma vertelt over onze afkomst’, zegt Jimi (8), terwijl hij enthousiast op een trommel van buffelhuid slaat. Sabajo hoopt dat er ook meer aandacht komt voor de geschiedenis van de oorspronkelijke bewoners van Suriname. ‘De koning moet ons noemen, anders is deze dag niet compleet.’

Proteststemmen

Terwijl ze met haar 7-jarige zoon uitbundig dansend achter de brassband aanloopt, vertelt de Amsterdamse Wendy Power hoe blij ze is met de groeiende bewustwording rond het slavernijverleden. ‘We gaan de goede kant op. Maar er is nog een lange weg te gaan.’

Dat vindt ook activist Mitchell Esajas. In de feestelijke optocht laat hij met tientallen medestanders een proteststem horen in het feestgedruis. De boodschap van de spandoeken en protestborden is duidelijk: na alle mooie woorden is het nu tijd om serieus werk te maken van herstel, bijvoorbeeld met het verbeteren van de positie van de nazaten van de slaafgemaakten in de maatschappij.

Als de stoet in het Oosterpark aankomt, kunnen de genodigden voor de officiële plechtigheid plaatsnemen in de honderden stoelen die voor de bronzen sculpturen van het nationaal slavernijmonument in het Oosterpark zijn geplaatst. Tegen twee uur ’s middags zitten daar onder anderen premier Mark Rutte en de ministers Sigrid Kaag, Franc Weerwind en Robbert Dijkgraaf. Ook de gevolmachtigde ministers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn aanwezig.

Pagina omgeslagen

Het live op de nationale televisie uitgezonden programma behelst toespraken en muziek, en winti-priesteres Marian Markelo brengt een plengoffer. Maar de aanwezigen schuiven pas echt naar het puntje van hun stoel als koning Willem-Alexander voor het monument aan zijn speech begint. Een ontladend gejoel stijgt op uit de menigte als hij – zoals verwacht en gehoopt – excuses aanbiedt. Maar nog meer raakt hij de toehoorders met zijn persoonlijke relaas, en vooral met zijn vraag om vergiffenis. Dat laatste betekent zoveel meer dan excuses, zeggen veel aanwezigen. Want: excuses geef je, maar om vergiffenis vráág je.

‘Ik weet niet wie zijn speech heeft geschreven, maar hij raakte me in het hart’, zegt actrice Gerda Lenten Havertong. ‘Hij had de juiste toonladder, ik was echt ontroerd.’

Ook Githa Biekman (33), gekleed in een gele jurk, raakte geëmotioneerd. ‘Dat hij om vergiffenis vroeg, raakte me. Je voelt dat de pijn uit de verhalen van je voorouders wordt geaccepteerd door afstammelingen van degenen die die pijn hebben veroorzaakt.’ Toen hij vervolgens ook in het Surinaams een paar woorden sprak, moest Biekman huilen. Nu straalt ze. ‘Letterlijk is er nu een pagina omgeslagen en begint er nu een nieuw hoofdstuk.’

Heri heri

Die vraag om vergiffenis kwam binnen, dit raakt iedereen, zegt ook Maria Liberia Peters, voormalig premier van de Nederlandse Antillen. Speciaal voor deze gelegenheid is ze overgekomen uit Curaçao. ‘De koning laat zien: ik ben menselijk, ik heb een hart. Met zijn woorden geeft hij een enorm signaal naar de Nederlandse bevolking. En een enorme zwengel aan wat er nog moet gebeuren: een voortvarende aanpak van de doorwerking van de slavernij.’

Dagmar Oudshoorn vertelt dat ze het vooraf niet had verwacht dat ze kippevel zou krijgen, daarvoor acht ze zichzelf te nuchter. Maar ‘deze indrukwekkende speech ging veel verder dan ik had verwacht’, zegt de voorzitter van het adviescollege dialooggroep slavernijverleden. ‘De koning heeft vandaag laten zien dat hij een verbindende rol speelt. Dat vond ik krachtig.’

Na afloop van de plechtigheid in het Oosterpark gaan sommigen nog naar het Keti Koti festival op het Museumplein. Anderen gaan gratis de Surinaamse feestmaaltijd heri heri eten, wat tijdens Ketikoti op veel locaties kan. Onder hen is Joyce Sleeswijk (66) uit Almere. Tevreden doet ze zich even later, in haar in Suriname aangeschafte appeltjesgroene feestkledij, op een bankje op de Dappermarkt te goed aan het bord met cassave, bakkeljauw en banaan, dat ze net heeft gekregen van de vrijwilligers. Ze lacht. ‘De machthebbers hebben zo veel geld aan onze voorouders verdiend, dit krijg ik dan nog terug.’