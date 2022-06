In de hoorn van Afrika dreigt ‘een ongekende golf van honger’

Een 3-jarig jongetje wordt gewogen in een kliniek in Mogadishu, Somalië. Beeld AP

50 procent van de Somalische bevolking komt niet of moeilijk aan voedsel, aldus de VN. De kindersterfte ligt er 15 procent hoger dan vorig jaar. Datzelfde geldt voor buurlanden Ethiopië en Kenia. Voor de oorlog importeerde Somalië 50 procent van de geconsumeerde tarwe uit Oekraïne en nog eens 35 procent uit Rusland.

‘Drie maanden sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne zien we een nieuwe realiteit’, waarschuwde VN-topman António Guterres woensdag in een gitzwarte rede. ‘Voor mensen over de hele wereld dreigt de oorlog, samen met de andere crises, een ongekende golf van honger en armoede te ontketenen, met sociale en economische chaos als gevolg.’

Guterres verwees naar de naar ­recordhoogte klimmende voedselprijzen, maar ook naar de hoge energieprijzen en de verdubbelde prijzen van kunstmest, die grote gevolgen zouden kunnen hebben voor de verbouw van rijst in Azië en Zuid-Amerika. ‘Dit jaar gaat de voedselcrisis over het gebrek aan toegang, maar die van volgend jaar kan gaan over een gebrek aan voedsel.’

‘Chantage met schrikbeeld van honger’

De internationale druk op Rusland om graan niet in te zetten als pressiemiddel is al maanden groot, maar niet bijzonder effectief. Volgens de Russische president Poetin zijn de gestegen voedselprijzen vooral een gevolg van de westerse sancties tegen zijn land. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die Rusland er eerder al van beschuldigde de wereld ‘te chanteren met een schrikbeeld van honger’, bracht daar deze woensdag tegen­in dat de sancties een uitzondering maken voor ‘basisvoedselproducten’. ‘Dus laten we bij de waarheid blijven.’

Turkije probeert, op verzoek van de VN, te bemiddelen. Na afloop van de eerste gespreksronde in Ankara zei minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, dat zijn land onder voorwaarden bereid is commerciële Oekraïense graanschepen vrij baan te geven, mits de Oekraïners zelf hun havens in de Zwarte Zee ontmijnen.

Later voegde Poetin daaraan toe dat Rusland beloofde deze gelegenheid niet te baat te nemen om Odesa aan te vallen. Maar de Oekraïense regering, die niet is uitgenodigd voor het beraad in Ankara, liet vanuit Kiyv weten geen vertrouwen te hebben in deze Russische belofte. In plaats daarvan waarschuwde president Zelensky donderdagochtend zelf in een videoboodschap dat er ‘miljoenen mensen zullen sterven als Rusland zijn blokkade van de Zwarte Zee voortzet’ en de Oekraïense tarwe, zonnebloemolie en maïs niet hun weg naar de rest van de wereld kunnen vinden.