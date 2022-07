In de hoorkamer van de IND komen de verhalen van kinderen hard binnen. ‘Ik moest vechten tegen tranen.’

Een hoorkamer voor kinderen bij de IND. Beeld Arie Kievit

‘Als je me vraagt welke asielzaken mij soms echt buikpijn geven, dan zijn het deze dossiers’, zegt Joyce, senior medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ze wijst naar een muur met kindertekeningen. Aan de andere kant van de ruimte, die oogt als een snoezelkamer, loopt een breed roodgekleurd podium met knuffelberen. In de hoek staat een leeg bureau, in de andere hoek een kast met speelgoed. Aan het plafond hangen vier camera’s.

Hier worden alleenstaande minderjarige vreemdelingen van zes- tot twaalf jaar, de zogeheten amv’s, door gespecialiseerde medewerkers gehoord. In de enige IND-kinderhoorkamer van Nederland, gelegen in een rijzig gebouw in Den Bosch, hebben medewerkers de lastige taak om asielverhalen van kinderen te bevragen en te verifiëren.

Betrokken medewerkers ervaren deze gehoren als ingrijpend, blijkt uit een IND-rapport over de instroom van amv’s, dat de dienst donderdag naar buiten heeft gebracht. De relatief jonge kinderen zijn niet alleen zonder ouders naar Nederland afgereisd, maar hebben onderweg ook ‘heftige dingen’ meegemaakt. ‘Daar moet je tegen kunnen’, zegt Joyce. ‘Zeker als je zelf jonge kinderen hebt. Ik heb eens meegemaakt dat een jongen vertelde dat ik op zijn moeder leek en in huilen uitbarstte. Toen moest ik ook vechten tegen mijn tranen.’

Dreumes

Naast de emotionele belasting hebben de medewerkers dit jaar vooral een flinke toename van amv-aanvragen te verwerken. Het aantal amv’s die in Nederland asiel aanvragen is ten opzichte van 2020 ruim verdubbeld. Van respectievelijk 985 in 2020 naar 2.191 in 2021. Dat is bijna tien procent van het totaal aantal asielaanvragen in 2021.

De asielaanvragen van amv’s in de jongste categorie zijn in de afgelopen vier jaar zelfs verviervoudigd. In 2017 werden 51 kinderen onder de twaalf jaar in deze ruimte gehoord. In 2021 ging het om 199 kinderen. De explosieve toename heeft de Bossche vestiging inmiddels genoopt tot het inrichten van een tweede kinderhoorkamer.

Een kijkje in de keuken van de IND is uitzonderlijk. Nu de IND wordt overspoeld door steeds complexere asieldossiers en daarmee de werkdruk toeneemt, wil de IND van dichtbij laten zien wat het werk behelst en welke impact dat op medewerkers kan hebben. Met name de flinke instroom van jonge amv’s ziet de IND als een ‘zeer zorgelijke ontwikkeling’. De medewerkers die de Volkskrant te woord staan, benadrukken dat ze niets te verbergen hebben. Maar omdat het werk soms gevoelig ligt in de samenleving, willen ze niet met hun achternaam in de krant.

Meer dan de helft van de amv’s is afkomstig uit Syrië, zegt Joyce. ‘Maar we krijgen ook kinderen uit bijvoorbeeld Marokko, Afghanistan en Eritrea. Een jaar geleden werd de kinderhoorkamer één keer per week in gebruikt. Tegenwoordig gebruiken we deze ruimte dagelijks, soms twee keer op een dag. Vanochtend hadden we hier nog een gehoor.’

De jongste alleenstaande minderjarige vreemdeling die een asielaanvraag heeft ingediend, was een kind van destijds één jaar. Amv’s onder de zes jaar mogen volgens EU-richtlijnen niet worden gehoord. Daarmee krijgen deze kinderen niet automatisch een verblijfsvergunning. Via familieleden, de asieladvocaat en voogdijinstelling Nidos probeert de IND alsnog meer informatie over de achtergrond van het kind te verzamelen.

‘We wisten niet waar de moeder van de dreumes verbleef’, zegt Joyce. ‘Later werd duidelijk dat het kind door de moeder was meegegeven aan een mensensmokkelaar die zich voordeed als haar moeder’, vervolgt tactisch manager Yvette. Ze schudt haar hoofd. ‘Het is verschrikkelijk.’

Door haar kind naar Nederland te sturen, hoopte de moeder via gezinshereniging een Nederlandse verblijfsvergunning te verkrijgen. Een aanvraag door de moeder zelf zou kansloos zijn geweest: omdat ze al asiel had aangevraagd in een ander Europees land dat onder het Dublin-verdrag valt, verviel haar recht om asiel aan te vragen in Nederland.

Kinderen worden wel vaker met een opdracht vooruit gestuurd, blijkt uit het IND-rapport waarin ook een verkennend onderzoek naar asielmotieven van alleenstaande minderjarige vreemdelingen is opgenomen. De nareis van ouders wordt door amv’s, met name die uit Syrië en Irak, zelfs als belangrijkste reden genoemd voor hun asielaanvraag.

Mensensmokkelaar

Asiel aanvragen in Nederland is daarbij een bewuste keuze: de wetgeving ten aanzien van amv’s is hier minder streng, is de gedachte. Voor een klein deel van de amv’s geldt dat de reis naar Nederland geen eigen keuze was. Zij zijn hier naartoe gebracht door mensensmokkelaars, zonder vooraf te weten waar ze heengingen.

‘Migratie is big business’, zegt Yvette. ‘Veel mensen worden er rijk van.’ Toch wil ze niet ‘makkelijk oordelen’. ‘Wat die moeder van die peuter heeft gedaan, lijkt bijna onvoorstelbaar. Maar je kunt je ook afvragen hoe wanhopig een moeder moet zijn als ze in staat is om haar kind aan een mensensmokkelaar mee te geven.’

Medewerkers zien geregeld dat kinderen worden opgezadeld met een enorme verantwoordelijkheid. ‘Als hun missie niet slaagt, dan hebben ze wat uit te leggen aan hun ouders’, zegt Yvette. Joyce herinnert zich een gehoor met een broer en zus van 7 en 6 jaar oud. Toen de ouders geen asiel kregen, probeerden ze het via hun kinderen. ‘Dat vond ik persoonlijk heel naar. Tijdens het gehoor vertelde het meisje dat haar vader zei: als het je lukt, dan verhuizen we naar een groter huis en krijg je een eigen kamer.’

Er is nog een reden waarom de toename van amv-zaken de IND zorgen baart: terwijl de instantie gebukt gaat onder een personeelstekort, kosten asielaanvragen van minderjarigen meer tijd vanwege de aanvullende onderzoeken. Zo spreken niet alle amv’s de waarheid over hun leeftijd. Nader onderzoek is dan nodig om vast te stellen dat het niet om meerderjarige jongeren gaat. Daarnaast moeten medewerkers door een uitspraak van de Raad van State sinds kort vanaf de start van de procedure onderzoek doen naar adequate opvang in het land van herkomst voor het geval een aanvraag worden afgewezen.

Om de kindergehoren vorm te geven heeft de IND nauw samengewerkt met de Nederlandse zedenpolitie, die ruime ervaring heeft met het horen van zeer jonge kinderen. Er gelden dan ook strengere regels voor een kindergehoor: een medewerker moet aanvullende opleidingen volgen en een vraaggesprek mag maximaal twee uur duren. Bovendien mag de medewerker geen verslag tikken tijdens het gesprek. Dat gebeurt pas achteraf, aan de hand van de opnamen die door de vier camera’s zijn gemaakt.

Hoe je een kind van zes jaar met een taalbarrière vragen stelt? ‘Met een tolk natuurlijk en soms met handen en voeten’, zegt Joyce, die de nodige ervaring heeft met het horen van kinderen. ‘Soms laten we een poppetje zien en vragen we of het kind een bepaald uniform herkent. Maar eerst moeten we een veilige en ontspannen sfeer creëren. Dan rennen ze hier even door de ruimte of laten we ze een tekening maken.’ Ze wijst weer naar de muur met tekeningen – nu met een glimlach. ‘Geen tekeningen van oorlogssituaties, hoor. Wel veel kleurplaten van voetbalhelden en prinsessen.’