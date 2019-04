In de herrijzenis van Tiger Woods zag Amerika zijn gebutste droom terug

Er is nog hoop, er is nog genade – de herrijzenis van golfer Tiger Woods was maandag een verhaal van religieus-Amerikaanse proporties. Vanuit het hele land stroomden de felicitaties toe naar de gevallen held die weer is opgestaan met een gedenkwaardige overwinning zondag op de Masters, het belangrijkste golftoernooi van het jaar. Hij bestaat dus nog, de gebutste Amerikaanse Droom. Met een beetje doorzettingsvermogen komt iedereen er weer bovenop.

De bewondering voor de 43-jarige golfer, die elf jaar geleden voor het laatst een grote wedstrijd won maar daarna zichzelf tegenkwam met zijn affaires en blessures, oversteeg voor even de alledaagse politieke tweespalt. ‘Wat een fantastische levens-comeback voor een echt geweldige kerel!’, twitterde president en golfpartner Donald Trump. En oud-president Barack Obama: ‘Gefeliciteerd Tiger! Zo terugkomen na alle hoogtepunten en dieptepunten is een getuigschrift van uitzonderlijkheid, vastberadenheid en doorzettingsvermogen.’

Je moet de woorden eigenlijk in het Engels lezen. Grit, was een van de woorden die Obama gebruikte. Het heeft het gruizige van soldaten die zich door een zandstorm vechten, van boeren tijdens een droogte of serveersters die aangekoekte borden schoonschrobben in een morsig wegrestaurant. De tanden op elkaar, dan volgt de verlossing.

Opvallend genoeg werden Woods’ ‘jaren in de wildernis’ daarbij omschreven als een soort noodlot, niet als iets waarvoor hij zelf verantwoordelijk is geweest. The New York Times noemde de overwinning maandag een ‘comeback na persoonlijke en professionele tegenslag’. Alsof de affaires met tientallen vrouwen (soms tegelijkertijd) die zijn huwelijk op de klippen lieten lopen een soort natuurramp waren geweest. Alsof de persoonlijke trainers die ontslag namen dat niet deden omdat Woods zich steeds onmogelijker maakte. Tegenslag. De held had het overwonnen.

Woods was 22 jaar geleden al een mythe, toen hij zijn eerste Masters-toernooi won. De zwarte jongen uit San Diego wist met zijn talent en uiterlijk een sport sexy te maken die tot dan toe werd geassocieerd met middelbare mannen in saaie countryclubs, bastions van de witte buitenwijkelite die door Woods werden bestormd en ingenomen. Hij werd een van de boegbeelden van Nike en werd hoog op het schild gehesen – zijn vader vergeleek hem met een Gandhi en Mandela, en dat werd nog serieus genomen ook.

Het was allemaal een uitgekiend plan: vader Earl zette hem als baby al in zijn kinderstoel in de garage, waar Tiger elke dag twee uur moest kijken hoe zijn vader balletjes sloeg. Zijn moeder was een tijgermoeder (al bestond dat woord nog niet) die hem jarenlang verplicht liet golfen. ‘Genadeloos, dat was de mentaliteit waarmee Tiger werd grootgebracht’, zei zijn biograaf Jeff Benedict vorig jaar tegen deze krant. ‘Ze hebben hem zo hard en monomaan gemaakt dat zijn talent tot buitengewone bloei kwam. Er zijn heel veel ouders in dit land die ook willen dat hun kinderen uitblinken in sport, zodat ze een beurs krijgen voor de universiteit. Maar die hebben niet wat de ouders van Tiger hadden.’

Het was die hardheid die Woods tot een hufter maakten. Hij was onbeschoft en onaardig, zelfs tegen zijn vrienden, hij was een narcist die nooit behulpzaam was en niemand dankte die hem hielp. Volgens Benedict was dat de onvermijdelijke andere kant van de medaille. ‘Ik denk dat Tiger Woods niet geweest zou zijn wie hij is – de grootste golfer en een van de grootste atleten aller tijden - zonder dat hele pakket. Het is alles of niets.’

En zo sloeg zijn vrouw Elin hem op Thankgiving 2009 met een golfclub het huis uit, nadat ze had ontdekt dat een van zijn minnaressen hem sms-jes stuurde. Woods belandde dagenlang onafgebroken in de tabloids, die de ene affaire na de andere onthulden, onderging operaties wegens zijn rugpijn en belandde acht jaar later op het dieptepunt van zijn carrière, toen hij werd opgepakt wegens rijden onder invloed.

Maar hij betuigde spijt, pakte de draad weer of en heeft nu met de triomf zondag ook definitief zijn ‘persoonlijke demonen’ (The Washington Post) overwonnen. Serena Williams, Stephen Curry, Tom Brady: alle grote sporters juichten hem maandag toe (‘Dit is Grootheid als geen ander’, aldus Williams). Nike, dat hem overigens nooit heeft laten vallen, maakte er meteen een reclamespotje van. Het is het geluk van een sporter: die kan met een overwinning ook vergiffenis krijgen voor alle zonden in zijn persoonlijke leven. Het is de vraag of dat voor een soldaat, een boer of serveerster ook geldt.