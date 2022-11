In de haven van Hamburg is niemand bang voor de Chinezen: ‘We doen al veertig jaar prima zaken met ze’

Bondskanselier Olaf Scholz heeft China toestemming gegeven om een deel van de Hamburgse haven te kopen. Terwijl de EU zich veel zorgen maakt over Chinese invloed, is iedereen in de haven juist blij met de investering.

Wie poëtisch aangelegd is, ziet direct een metafoor. Als grijpers van een gigantische kermisattractie plukken containerkranen dinsdag het dek leeg van de Taurus, eigendom van de Chinese staatsrederij Cosco Shipping. Een voor een verdwijnen de blauwe, groene en grijze containers naar boven, naar achteren en uit het zicht. Een beetje zoals Chinese bedrijven systematisch plukjes Europese infrastructuur opkopen. Nu eens in de telecomindustrie, dan weer in de energiesector en binnenkort, hier in de Hamburgse haven, een deel van deze terminal.

Tegen de wil van zijn coalitiepartners besloot de Duitse bondskanselier Olaf Scholz vorige week toe te staan dat China zich in de Hamburgse haven inkoopt. Terwijl EU- én Duitse leiders zich steeds meer zorgen maken over Chinese invloed in Europa, ging Scholz vervolgens vrijdag langs bij de Chinese leider Xi Jinping. Daarmee is hij de eerste westerse regeringschef die Xi bezoekt sinds die zichzelf vorige maand een derde termijn toe-eigende.

Te midden van dat geopolitieke geweld is de Hamburgse Tollerort-terminal ongewild verworden tot een lakmoesproef: hoe wil Europa nu eigenlijk omgaan met Chinees geld en Chinese invloed?

Cruciale infrastructuur

De terminal is indrukwekkend, veertien containerkranen boven een reusachtig schip, maar schreeuwt nou ook weer niet ‘cruciale infrastructuur van geostrategisch belang’. Het is de kleinste van vier terminals in Hamburg, op haar beurt de derde haven van Europa, die qua jaarlijks verwerkt tonnage ongeveer eenderde is van de Rotterdamse haven. De Chinese staatsrederij Cosco mag nu een deel van die ene terminal kopen, nog geen 25 procent.

‘Het gaat hier om cruciale infrastructuur’, zeiden zowel Scholz’ coalitiegenoten als de grootste oppositiepartij CDU. ‘We moeten eenzijdige afhankelijkheid van China verminderen’, zei president Frank-Walter Steinmeier. Een koor van tegenstanders waarschuwde Scholz dat China via Hamburg toegang krijgt tot scheepsdata die het land helpt om zijn mondiale overnameplan, het Belt and Road Initiative, verder uit te rollen. Beijing zou zijn invloed in de Hamburgse haven kunnen gebruiken om de Duitse economie onder druk te zetten in geval van conflict – denk aan Taiwan. Een terminal, dus toch, van geostrategisch belang?

Zonder de Oekraïne-oorlog had niemand zich druk gemaakt om de Hamburgse haventerminal. Daarvan zijn Margot Schmidchen (70) en Hero Alberts (67) overtuigd, terwijl ze maandag uitwaaien aan de kade bij het havenmuseum. Zelf waren ze zich ook niet zo bewust van hoe afhankelijk Duitsland zich had gemaakt van Russisch gas. ‘Maar inmiddels weten we dat de Russen ons land volledig kunnen stilleggen’, zegt Schmidchen, gepensioneerd arts. ‘En de Chinezen kunnen nog veel meer.’

Wat dat betreft zijn Schmidchen en Alberts net de Europese Unie in het klein: het probleem is duidelijk, nu de oplossing nog.

Vrijwilligers in het Hamburgse havenmuseum. Beeld Julius Schrank voor de Volkskrant

Chinees geld

Chinees geld rolt als een vloedgolf door Europa, mede dankzij uitgebreide staatssteun. Volkswagen is voor ruim 40 procent van zijn omzet afhankelijk van China, en andere Duitse automakers lopen niet ver achter. Chinese importen houden in de EU alles draaiende, van de telecomsector tot de windturbines. Europa ontbeert een volwaardige chipindustrie. Man, klinkt het in de Hamburgse haven, we konden in de coronacrisis niet eens genoeg mondkapjes voor onszelf maken. Wat als China ophoudt geneesmiddelen naar de EU te verschepen?

In Duitsland doen de laatste dagen legio vergelijkingen tussen Rusland (‘Duitslands benzinepomp’) en China (‘Duitslands grootste handelspartner’) de ronde. Misschien wel de treffendste komt van Thomas Haldenwang, chef van de Duitse veiligheidsdienst: ‘Rusland is de storm, China de klimaatverandering.’

Dus het is geen kwestie van even schrap zetten en wachten tot het over is. Nee, China, daar moeten we wat mee, zegt ook Schmidchens man Alberts, werkzaam als haveninspecteur in Hamburg. ‘Maar dan wel als EU samen. Als Nederland en België en Spanje op eigen houtje deals met China sluiten rond hun havens, dan speelt Beijing ons natuurlijk tegen elkaar uit.’

Een wereldkaart in Beijing

Directeur Axel Mattern van Hafen Hamburg Marketing, een lobbyorganisatie die de woordvoering voor de haven doet, windt er geen doekjes om. ‘Ergens in Beijing hangt een grote kaart met Chinese investeringen wereldwijd, en op die kaart kun je maar beter staan’, zegt hij, in zijn kantoor met uitzicht op de bakstenen pakhuizen van de Hamburgse oude haven. ‘Want zo doen de Chinezen zaken: handel alleen is niet genoeg, ze willen investeren. Waar dat lukt, leggen ze zich toe op de lange termijn. Waar het niet lukt, vertrekken ze.’

Vraag wie dan ook – havenmanager, haveninspecteur, gepensioneerd havenarbeider – hoe belangrijk nu helemaal die Chinese investeringen in de Tollerort-terminal zijn voor de haven, en telkens volgt een wedervraag waaruit blijkt dat Chinese invloed allang sturend is bij Europese infrastructurele beslissingen: wat als de Chinezen weggaan uit Hamburg? Dat zeggen ze niet zo, lacht Mattern, natuurlijk niet. Maar iedereen die zakendoet met China, weet dat het zo werkt.

Dat de EU zich buigt over Chinees beleid: prima. ‘Kom ermee en wij voegen ons ernaar’, zegt hij. Maar overal in Europa – Rotterdam, Valencia, Antwerpen, Zeebrugge – hebben havens geprofiteerd van Chinese investeringen. Dus waarom moet de grens dan getrokken worden bij Hamburg? Ook hier staat economische activiteit op het spel, en werkgelegenheid.

Het Hong-Kong Hotel in de Reeperbahn-buurt. Beeld Julius Schrank voor de Volkskrant

Het is niet dat de haven in nood verkeert. Havenuitbater HHLA genereerde vorig jaar 1,4 miljard omzet, eenachtste meer dan in 2020. Volgens een studie uit 2019 leverde de Hamburgse haven direct, en vooral indirect, jaarlijks 2,6 miljard euro aan belastinginkomsten op. Maar om dat zo te houden, moeten de Chinezen wel blijven komen. Hamburg heeft investeringen nodig, in digitalisering en in infrastructuur: de haven ligt 100 kilometer landinwaarts aan de Elbe, de waterwegen moeten constant gebaggerd worden om haar bereikbaar te houden.

Het havenbedrijf, zegt Mattern, bespreekt daarom al decennialang mogelijkheden om Chinese investeringen aan te trekken, en is blij dat de regering nu toestemming heeft gegeven. ‘Het gaat steeds over de mysterieuze Chinese overheid’, zegt Mattern, ‘maar voor ons zijn het mensen van wie we de namen en gezichten kennen. We doen al veertig jaar prima zaken met ze.’

Mini-Chinatown

Alles wat rest van de Chinese buurt in Hamburg is een gedenkteken in de Schmuckstraße, aan de rand van de ruige rode Reeperbahn-buurt. Ernaast, met baard en wielerpetje, staat Lars Amenda, onafhankelijk historicus.

De eerste Chinese scheepslui kwamen rond 1890 naar Hamburg, zegt Amenda. Ze werden aangetrokken door de Duitse rederij Hagap – toen de grootste ter wereld. Vanaf de jaren twintig ontstond een heus ‘mini-Chinatown’ rond de Schmuckstraße, met een bloeitijd in de jaren dertig en een bloedig einde toen in 1944 de Gestapo 129 Chinese mannen interneerde. Zeker zeventien stierven in gevangenschap. In de jaren zestig en zeventig groeiden Chinese ondernemers uit tot een hoeksteen van de lokale horeca, ‘en in de jaren tachtig schreef zelfs de (rechtse boulevardkrant) Bild dat tegenwoordig ook brave burgers gerust konden eten in ‘China restaurants’’.

Historicus Lars Amenda. Beeld Julius Schrank voor de Volkskrant

Gevraagd of hij overeenkomsten ziet tussen de overnames van China nu en de uitbaters van de eerste eetgelegenheden voor Chinese zeelui, moet hij diep graven. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Nou, misschien eentje dan: ‘Ze komen zonder veel poeha, strijken stilletjes neer en bouwen van daaruit gestaag hun bedrijven op.’ En ja, zegt Amenda: wij hebben hier in Hamburg hoe dan ook een lange relatie met China.

Dat geldt ook voor Olaf Scholz, die van 2011 tot 2018 burgemeester van Hamburg was. In die stad kan men niet anders dan concluderen dat hij zijn reis naar Beijing én goedkeuring van de Chinese havendeal erdoor drukte omdat hij snapt, misschien net iets beter dan andere Duitse politici, dat het land de Chinezen nu eenmaal nodig heeft. Wel werd de deal iets teruggeschroefd: Cosco Shipping mag niet 35 procent van de terminal kopen, zoals de rederij wilde, maar 24,9 procent. Daardoor krijgt het bedrijf naar verluidt minder invloed in de haven.

Kenners krabben zich echter achter de oren over die voorspelling, en over de vraag of het hierbij blijft. De komende maanden zal de EU moeten uitvogelen of de wijdopen deur naar China weer ietsje dicht kan, en hoeveel schade Europa bereid is daarvoor te incasseren. Ondertussen dient de volgende crisis zich alweer aan: een Dortmundse halfgeleiderfabrikant heeft de interesse gewekt van een koper voor zijn chipproductie. Een Zweedse partij, op haar beurt eigendom van een Chinese zakenman. Eentje met dikke banden met het Chinese leger.