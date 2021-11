In de Haagse sportschool Atlas voedt de verplichte coronacheck het wantrouwen tegen de overheid

Vanaf aanstaande zaterdag moet ook sportschool Atlas in de Haagse Schilderswijk controleren op de coronapas. Maar wie hoopt dat dit sporters het laatste zetje geeft om een prik te halen, heeft het mis. ‘Ik ga mij niet onder druk laten zetten.’

Het is dinsdagmiddag en vrij rustig in sportschool Atlas. Een breedgeschouderde man met een keurig getrimde baard warmt zich op bij het squat-rek. Met zijn vijf trainingssessies per week is de IT-medewerker (40, liever geen naam in de krant) een vaste bezoeker. ‘Ik kom hier om mijn hoofd leeg te maken en van depressieve gedachten af te komen.’ Toen de gyms vorig jaar dichtgingen, merkte hij hoe belangrijk het sporten voor hem was. ‘Ik werd neerslachtig. Zat thuis, ging meer denken en werd onrustig. Dat was niet goed. Blij dat ik hier weer kan bewegen.’

Een goede weerstand is belangrijk en kan helpen bij het voorkomen van ziektes. Niet voor niets maakten deskundigen zich grote zorgen toen onder meer sportscholen tijdens de eerste corona-lockdown hun deuren moesten sluiten. Het zou leiden tot blijvende gezondheidsschade op de lange termijn. Ook mentaal zouden mensen in de knoop kunnen raken. Dat het sporters opnieuw moeilijker wordt gemaakt, nu vanaf zaterdag de coronapas ook verplicht wordt in sportscholen, zal die zorgen opnieuw aanwakkeren. Want het zal er hoe dan ook toe leiden dat sommige mensen zich niet meer tussen de gewichten laten zien.

Sporters vinden de coronacheck 'pure pesterij’

Dat blijkt ook in sportschool Atlas. Hier, in het hart van de Haagse Schilderswijk, kiezen relatief veel mensen ervoor zich niet te laten vaccineren. Tussen de 30 en 34 procent van de bewoners van deze wijk is volledig gevaccineerd, tegen een Haags gemiddelde van 72 procent. Van de veertien mannen die de Volkskrant in de sportschool sprak, waren er slechts vier ingeënt.

De 40-jarige IT’er noemt het besluit ‘pure pesterij’. Toch is het voor hem geen reden om alsnog een prik te halen. ‘Driekwart van het land is gevaccineerd: als het vaccin werkt, dan hadden we toch niet opnieuw zoveel besmettingen?’ Hij vertelt een verhaal dat hij ‘via via’ hoorde over een man die daags na een prik overleed. Bovendien kreeg zijn tante na haar vaccinatie hartproblemen. Volgens hem zijn het directe effecten van het vaccin. Dit soort verhalen, waar geen enkel bewijs voor is, is vaker te horen in deze buurt. Er is een hardnekkig wantrouwen jegens de overheid. De invoering van de verplichte coronapas lijkt dat alleen maar te versterken.

Tegenover de IT’er staat de 36-jarige Rachid (ook geen achternaam in de krant) aan zijn biceps te werken. Ook hij is ongevaccineerd - ‘Ik ben bijna nooit ziek’ - dus dat hij hier binnenkort minder gemakkelijk terecht kan, wekt zijn wrevel. ‘We zijn een liberaal land: ik respecteer iedereen die een vaccinatie neemt. Maar omgekeerd krijg ik niet de vrijheid om het vaccin af te slaan.’ Wat hij nu gaat doen? ‘Ik heb geen keus en ga thuis trainen. Of buiten. Maar een ding is zeker: ik ga me niet onder druk laten zetten.’

Een jonge sporter traint met gewichten in sportschool Atlas. 'Misschien moeten we accepteren dat er groepen zijn die zich nooit vaccineren.' Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Binnen een jaar een vaccin? Dat vertrouw ik niet.’

‘Zijn er ooit besmettingshaarden in sportscholen geweest?’, vraagt Mohamed Asil Chakroumi (16) retorisch. Hij staat op het punt om zijn schouders een workout te geven, maar mengt zich ongevraagd in het gesprek. ‘Ze zoeken al zo lang naar een medicijn tegen kanker. En nu hebben ze voor corona binnen een jaar een vaccin? Dan ga je wel twee keer nadenken. Ik vertrouw het niet; ik denk de meesten van ons niet. En toch moet het.’ Ook hij gaat vanaf dit weekend buiten sporten.

Het hardnekkige wantrouwen onder zijn sporters belooft weinig goeds voor Atlas, zegt medewerker Surin Jairam (41). ‘Dit besluit gaat ervoor zorgen dat mensen hun abonnement opzeggen. Grotere ketens kunnen het hoofd wel boven water houden. Maar wij richten ons specifiek op kansarme buurtbewoners. Omdat zij zich geen langlopende contracten kunnen veroorloven, is een abonnement bij ons maandelijks opzegbaar. Het is de vraag hoeveel mensen er nog blijven komen als wij op QR-codes moeten controleren. Bijzonder sneu. Als mensen daardoor niet meer gaan sporten, maak je meer kapot dan verstandig is.’

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Daar is bezoeker Nasser (28) het roerend mee eens. Voor zijn werk moest hij zich wel laten vaccineren, anders had hij ook nog wel even de kat uit de boom gekeken. ‘Je moet begrijpen: deze buurt heeft veel meegemaakt. De geruchten over een shariadriehoek, het politiegeweld: dat voedt het wantrouwen tegen de overheid.’ Nasser verwacht dat het in de sportschool na het weekend - net als in restaurantjes in de wijk - een stuk rustiger zal zijn. ‘Misschien moeten we gaan accepteren dat er groepen zijn die zich nooit vaccineren.’