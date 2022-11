In de greep van het ongemak zwaait de Kamer Arib uit: ‘Hoe kunnen we dit laten gebeuren?’

Kamervoorzitter Vera Bergkamp kijkt op haar telefoon, voorafgaand het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld Bart Maat, ANP

Arib is woedend over het onderzoek dat het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, het presidium, onlangs gelastte naar vermeend grensoverschrijdend gedrag waaraan zij zich schuldig zou hebben gemaakt in haar jaren als voorzitter. Zij weigert daaraan mee te werken en besloot vorige maand haar Kamerzetel op te geven. Eerder vandaag liet zij aan de huidige voorzitter Vera Bergkamp weten dat zij geen prijs stelt op de gebruikelijke afscheidsrituelen in de Kamer, zoals een afscheidsspeech door Bergkamp. Arib houdt Bergkamp mede verantwoordelijk voor de gang van zaken.

‘Ik kan niet anders dan dat te respecteren’, aldus Bergkamp dinsdag in de Kamer. Maar dat was tegen het zere been van enkele prominente Kamerleden, die alsnog een afscheid willen organiseren. ‘Mevrouw Arib is 24 jaar Kamerlid geweest en vele jaren voorzitter’, aldus SP-Kamerlid Renske Leijten. ‘Wij hebben haar besluit te respecteren. En toch zou het mij deugd doen als u onderzoek doet naar de mogelijkheden om alsnog een afscheid te organiseren. Veel mensen willen haar bedanken voor de grote rol die zij heeft gespeeld.’

Het onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt sloot zich daarbij aan. ‘Dit laat mij niet onberoerd. Het gaat om een collega die 24 jaar hier is geweest, die gezag heeft, die twee keer uit ons midden tot voorzitter is gekozen en die zich nu gedwongen voelt om met stille trom deze zaal te verlaten. Wat voor volksvertegenwoordiging zijn we dat we dit met z’n allen laten gebeuren, dat we er niet in slagen een serieuze zaak op een serieuze wijze te behandelen?’

Schrijnend dat het zo loopt dat niet volwaardig afscheid kan worden genomen van Khadija Arib. We zijn haar veel dank verschuldigd voor haar jarenlange grote inzet als Kamerlid en Kamervoorzitter! — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) 1 november 2022

Opvallend is ook de steun van PVV-leider Geert Wilders, die zich in 2016 nog fel verzette tegen Aribs uitverkiezing vanwege haar Marokkaanse afkomst. ‘Wij waren daar destijds om principiële redenen tegen’, erkende Wilders dinsdag. ‘Maar het was een heel prettige collega en een bijzonder goede voorzitter. Het is verschrikkelijk dat zij om deze reden zich gedwongen ziet om te stoppen. Zij moet weten dat zij van links tot rechts geweldig wordt gerespecteerd. Ik hoop dat we op een nette manier afscheid van haar kunnen nemen.’

PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken hoopt dat dat de PvdA, Aribs partij, nog wel kans ziet om binnenkort iets voor Arib te organiseren. ‘Het is verdrietig dat dit boegbeeld voor de sociaaldemocratie, dit icoon voor meisjes en vrouwen, hier vandaag geen afscheid wil nemen. We gaan op een manier die zij wenst natuurlijk een afscheid voor haar organiseren. Dan nodigt zij de mensen uit die zij er bij wil hebben.’