In de greep van het ongemak: wie heeft het in dit land eigenlijk voor het zeggen?

Gert-Jan Segers, Jan Paternotte, Lilian Marijnissen en Laurens Dassen in debat met premier Rutte. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het is niet eigen aan politici om hun onmacht te etaleren, maar Gert-Jan Segers vond deze week dat hij er niet langer omheen kon. Hij vertelde over zijn ervaringen afgelopen zomer, toen tot de regeringscoalitie doordrong dat er iets gedaan moest worden aan de energierekeningen.

‘Wij worden aangesproken op hoge prijzen’, aldus de ChristenUnie-leider. ‘Wij worden aangesproken op de nood van mensen. Vervolgens denken we: nu moeten we naar de cockpit, de plek waar het vliegtuig wordt bestuurd. En dan kijken we in die cockpit, maar die is leeg. Er zit niemand in. Ja, zestig bedrijven. Zestig bedrijven waar we mee te maken hebben!’

CDA-fractieleider Pieter Heerma viel hem bij: ‘Ook wij hebben in het verleden, in die tijd waarin er veel te veel geloofd werd in die kleine overheid, in de markt die alles zou oplossen en ook in public-managementdenken, keuzes gemaakt waarmee we een verkeerde richting insloegen.’

Wezenlijke veranderingen in het dominante politieke denken voltrekken zich nooit van de ene op de andere dag, maar de tekenen waren tijdens deze Algemene Politieke Beschouwingen onmiskenbaar: een belangrijk deel van de Tweede Kamer, en niet alleen de linkerflank, is snel afstand aan het nemen van het liberale marktdenken dat sinds begin jaren negentig centraal stond in een lange serie kabinetten.

Meer markt en minder overheid was jarenlang de trend. De telecom, het spoor, de post, de taxi’s, de bussen, de kinderopvang, de huizenbouw, de notarissen en de energie: allemaal werden ze ‘vrijgegeven’ aan de markt. Meer keuzevrijheid, doelmatigheid en toegankelijkheid was steevast het doel. De consument zou profiteren.

Opkomende twijfels

Waar de twijfel ontkiemde, is lastig te zeggen. Zeker is dat in de Eerste Kamer de aarzeling al eerder toesloeg. Een decennium geleden, in de herfst van 2012, concludeerde een commissie van senatoren dat het parlement de essentiële nutsvoorzieningen iets te ver op afstand had gezet.

Verbinding verbroken? heette dat rapport, dat het parlement adviseerde voortaan beter te letten op de eigen ‘sturingsmogelijkheden’. Er was sprake van ‘onvolkomen inrichting’ van al dat verzelfstandigd bestuur, en dat had de overheid aan zichzelf te danken: ‘Het heeft de afgelopen twintig jaar ontbroken aan een samenhangende visie op rijksoverheid en publiek belang.’

Het debat daarover werd daarna wel af en toe gevoerd, in beide Kamers, maar pregnant werd het nooit. Binnen politieke partijen begon het intussen wel te schuiven. De PvdA, tussen 1994 en 2017 in drie paarse kabinetten versmolten met de marktideologie van de VVD, is inmiddels enkele verkiezingsprogramma’s verder waarin met kracht afstand wordt genomen van die lijn. Het CDA volgde in 2020 met een programma dat onomwonden stelde dat marktwerking de problemen niet oplost. Hugo de Jonge, toen nog de beoogde lijsttrekker, zag ‘onbehagen over het liberale recept van ieder voor zich’.

Concreet betekende dat: de terugkeer van een minister voor Volkshuisvesting, de oprichting van een Volksbank (‘een vertrouwde en degelijke coöperatieve bank’) en een drastische hervorming van de geprivatiseerde zorg: ‘Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde financiële prikkels en productietargets.’

Een deel van die gedachten landde in het regeerakkoord van Rutte IV, maar de energiecrisis zet het onbehagen pas echt op scherp. De Tweede Kamer overkomt nu hetzelfde als met de huizenbouw: de kiezers vragen om een ruk aan het stuur, maar waar ís het stuur?

De wens om de energierekeningen voor in elk geval een deel van de huishoudens te dempen, stuitte deze zomer op vele praktische bezwaren. De belangrijkste: zo’n regeling is ingewikkeld en de overheid is geheel aangewezen op de goedwillendheid van zestig energiebedrijven om haar uit te voeren. Op essentiële vragen wist premier Rutte donderdag geen antwoord te geven. In Segers’ woorden: ‘We hebben iets geliberaliseerd, we hebben iets vermarkt. Dat heeft ons de zeggenschap uit handen geslagen.’

‘Reflectie en bezinning’

Op de linkerflank werd de overwinning al gevierd. SP-leider Lilian Marijnissen, altijd al tegen het marktdenken, daagde Heerma en Segers uit nu dan ook door te pakken. ‘Als we zo veel belastinggeld in een energiebedrijf gaan steken, moeten we er dan ook niet minstens zeggenschap voor terug krijgen? Moeten we niet zorgen dat zo’n energiebedrijf onder democratische controle komt te staan? Of maken we die miljarden gewoon over en zien we wel?’

Daarmee wil ze te snel, bleek ook meteen uit de reactie van VVD-fractieleider Hermans: ‘Mevrouw Marijnissen komt dan gelijk met nationaliseren en zegt dat alles in overheidshanden moet komen.’ Intussen erkende Hermans wel dat zij deelt in het onbehagen. ‘We moeten kijken hoe we dit nu georganiseerd hebben. Dat vind ik een logische discussie.’

Premier Rutte, behept met een uitstekende neus voor de politieke wind, bouwde de verwachtingen bij Marijnissen nog wat verder op en beloofde een ‘reflectie’ en een ‘bezinning’ op de energiemarkt. Al hoopt hij, trouw aan zijn karakter, dat het niet al te ideologisch wordt aangevlogen. ‘Hier is cruciaal: wat is het beste? Ik ben erg voor ideologische debatten, maar wat de energiemarkt betreft zijn er geen linkse of rechtse lantaarnpalen of elektriciteitscentrales. Laten we hier gewoon kijken wat het beste werkt.’

Daarvoor vroeg en kreeg hij nog even de tijd van de Kamer. Want ook die ziet dat het kabinet voorlopig de handen vol heeft aan de vraag hoe zestig energiebedrijven met zachte hand kunnen worden gedwongen naar het spoor waar de Kamer ze zo graag wil hebben. Beleefd verzoeken is vooralsnog het devies.