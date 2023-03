In de Gnephoekpolder toont de provincie haar macht: ‘Het is niet nodig hier te gaan bouwen’

Moeten er woningen komen in de Gnephoekpolder bij Alphen aan den Rijn? Ja, zegt de gemeente, maar de provincie blokkeert de plannen. Nu heeft ook minister De Jonge zich voor woningbouw uitgesproken. Dat maakt de Statenverkiezingen des te belangrijker.

Als het alleen aan wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) zou liggen, dan had hij de uitgestrekte Gnephoekpolder vandaag nog volgebouwd. De politicus droomt groot: Alphen aan den Rijn als belangrijke speler om de woningnood in de Randstad ‘weg te werken’. De graslanden zouden plaatsmaken voor ruim vijfduizend huizen voor jonge en oude Alphenaren, en voor de vele forensen die de gemeente kent. Daarbij zou deze beoogde wijk omgeven worden door een groen recreatieoord vol watersportmogelijkheden, waarin de biodiversiteit opbloeit en het Groene Hart tot zijn recht komt.

De 78-jarige Van As, negen jaar wethouder ruimtelijke ontwikkeling, in 2014 uitgeroepen tot Machtigste Alphenaar én voormalig Kamerlid van de Lijst Pim Fortuyn, is niet de enige met de wens om de laatste polderruimte van de gemeente te bebouwen. ‘De raad staat achter mij’, zegt Van As vanuit zijn kantoor in het stadhuis, volgehangen met kaarten van Alphen, waarop hij herhaaldelijk wijken, dorpen en de polder aanwijst. Het stadhuis, met zijn knaloranje, organisch gevormde infobalie, donkere wachtruimten en glimmende robot die bezoekers welkom heet, verschilt qua uitstraling behoorlijk van zijn afgemeten kantoor.

Gerard van As. De Alphense wethouder ruimtelijke ontwikkeling wil de polder bebouwen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De gemeente Alphen mag haar polder dan willen volbouwen, de provincie Zuid-Holland weigert daarmee in te stemmen. Van de riolering tot het openbaar vervoer: er ontbreekt van alles en de bodem is er slecht. Sinds 2006 staan de gemeente en provincie tegenover elkaar en leken de concrete plannen voor duizenden woningen nooit te worden gerealiseerd. Tot vorige zomer, toen minister De Jonge zich plots met de Gnephoekpolder ging bemoeien. Nu schrijft de gemeente opnieuw een voorstel, dat ze na de verkiezingen aan de provincie voorlegt. De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen kan weleens beslissend zijn.

Geoormerkt als ‘ontwikkellocatie’

De bouwplannen voor de Gnephoek kennen een lange aanloop. In de jaren negentig kochten projectontwikkelaars de polder voor 70 procent op van boeren. Vanaf 2006 gingen er al geruchten rond over het spoedig bebouwen van de grond. Begin vorig jaar is het idee in een stroomversnelling gekomen, toen een VVD-gemeenteraadslid via een amendement regelde dat de Gnephoek tot ‘ontwikkellocatie’ werd geoormerkt. Door dat label was het bestemmingsplan gewijzigd en kwamen de lichten op groen te staan vanuit de gemeente.

Tegen stemden alleen de partijen GroenLinks, RijnGouweLokaal en SP, die samen acht van de 38 zetels hebben. ‘Bouwen in de gehele Gnephoek is in strijd met het coalitieakkoord’, reageerde raadslid Marijke Kottenhagen (GL) woest tijdens de digitale vergadering. In het akkoord was slechts sprake van een deel van de Gnephoek en dus stapte GroenLinks kort daarop uit de coalitie.

Maar in Alphen aan den Rijn heerst woningnood, zegt wethouder Van As, dus is het belangrijk om nu grote bouwplannen te maken. Hij weet als geen ander hoe je agrarische grond kunt veranderen in woonwijken: ooit werkte hij als vastgoedbemiddelaar en ging hij langs boeren om grond op te kopen voor ontwikkelaars. ‘Alphen bouwt nu binnenstedelijk zeshonderd woningen per jaar. Maar in 2027 is er geen ruimte meer. We hebben die Gnephoek keihard nodig.’ Onder zijn levensmotto ‘een betere wereld begint bij jezelf’, is hij daar maar vast aan begonnen.

‘Het plan is niet doordacht’

Op deze winterse dag ligt de Gnephoekpolder er sereen bij. De geschetste ontwikkelingen zijn mijlenver verwijderd van de realiteit: een viertal zwarte schapen dat blaat, een boerenwandeling die het weiland nauwelijks merkbaar in tweeën splitst en de pittoreske molen aan de Heimanswetering die roerloos het landschap overziet. Naast de polder begint de stad Alphen aan den Rijn, waar vanuit de verte het ritmische gebonk van heien het gekrijs van de overvliegende meeuwen bijvalt.

Ruud Hanou. Met zijn vereniging Maak het Hart niet Hard probeert hij de polder groen te houden. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De wens om de wereld te verbeteren deelt Alphenaar Ruud Hanou (64) met de wethouder, maar zijn invulling daarvan verschilt wezenlijk. Hanou wil de Gnephoek groen houden, vanwege de klimaatverandering. ‘Later wil ik mijn kleinzoon kunnen vertellen dat ik me heb ingezet om iets te doen voor het klimaat door de natuur rondom onze stad te behouden’, zegt Hanou, een creatieve man met priemende blauwe ogen, die zijn sjaal in een Parijse knoop draagt. Samen met Alphenaren die ook met uitzicht op ‘het bedreigde gebied’ wonen, stichtte hij in 2005 de vereniging Maak Het Hart Niet Hard. Door middel van flyeren, spandoeken en animatiefilmpjes gaan de ruim tachtig leden te werk om het Groene Hart groen te houden.

‘Alphen heeft al tientallen jaren stukjes van het Groene Hart bebouwd’, zegt Hanou, terwijl hij de frisse lucht opsnuift en over het grasdijkje midden op de polder wandelt. Zo ver als het zicht op deze bewolkte dag reikt, strekken de weilanden doorspekt met donkerbruine slootjes zich uit. ‘Het plan is niet doordacht. We hebben te maken met bodemdaling en de natte grond ligt onder NAP’, stelt Hanou. ‘Voel maar hoezeer je hier op en neer deint.’ Hanou illustreert zijn punt door zijn schoenen een voor een in de modderige grond te zetten, waarbij hij er steeds een stukje inzakt. Ook al zou met het voorlopige plan niet alle groene ruimte bebouwd worden, gelooft Hanou niet dat het bij deze 5.500 woningen blijft.

‘Het is niet nodig hier te bouwen’

De vereniging Maak Het Hart Niet Hard krijgt steun uit een opvallende hoek. De afgelopen jaren heeft de provincie Zuid-Holland meermaals een stokje voor het bouwen in de Gnephoek gestoken. Vorig jaar april schreven de Gedeputeerde Staten in een brief aan de gemeente Alphen dat tweederde van de polder wegens bodemgesteldheid ongeschikt was voor woningbouw. Ook vond de provincie dat het een te kostbaar project zou worden door ontbrekende infrastructuur. Een andere reden was het negeren van het omgevingsbeleid: in de polder ligt een stilte- en weidevogelgebied.

‘Het is niet nodig om op deze minder geschikte locatie te gaan bouwen’, zegt Anne Koning (PvdA) , de Zuid-Hollandse gedeputeerde met portefeuille woning en ruimtelijke ordening. ‘We hebben genoeg plannen om onze bouwopgave van 235 duizend woningen voor 2030 ruimschoots te halen.’ Middels de brief wees de provincie het zoveelste plan voor de Gnephoek af. Koning: ‘Er was een tekort van in ieder geval 75 miljoen euro.’

De gedeputeerde is stellig. ‘Je wilt niet alleen een dak boven je hoofd, maar ook dat je huis niet verzakt of onder water loopt. We moeten afstappen van die hele gedachte dat er maar meer woningen moeten komen door de woningnood. Er zijn al genoeg plannen in Zuid-Holland. Daarom moeten we de plannen die er zijn zo goed en zo snel mogelijk uitvoeren.’

En de provincie, die heeft het uiteindelijk voor het zeggen.

Voor minister Hugo de Jonge (CDA) is dat soms lastig, want hij lijkt iets minder over wonen te gaan dan verwacht. Alsnog mengde hij zich in het debat, nadat er meerdere Kamervragen waren gesteld over de precaire Gnephoeksituatie.

Afgelopen zomer verzocht hij oud-deltacommissaris Wim Kuijken om als onafhankelijk adviseur de haalbaarheid van bouwen in de Gnephoek te onderzoeken. In september kwam Kuijken met een rapport waarin hij vier scenario’s schetst, variërend van nul tot negenduizend woningen realiseren. Zijn ‘persoonlijke voorkeur’ ging uit naar het scenario waarbij 5.500 woningen worden gebouwd op de delen van de polder met betere grond.

De Jonge kan paardemiddel inzetten

Dit advies is onverkort door De Jonge overgenomen. Vervolgens werd Kuijken aangesteld om de nodige onderzoeken te begeleiden, zodat de gemeente een nieuw voorstel naar de provincie kan sturen. Over de toekomst van de 380 hectare aan Gnephoekpolder zal de provincie deze zomer beslissen.

Mocht de provincie opnieuw weigeren, dan rest er enkel een paardemiddel, in te zetten door de minister. Hij kan een aanwijzing doen, waardoor hij alsnog het plan kan voortzetten.

Voor Statenlid Peter van Waaij (VVD) is dat een opluchting. Hij ziet het bouwen in de Gnephoek positief in en had met zijn fractie aangedrongen op de inmenging van minister De Jonge. ‘Als VVD vinden we dat we het Groene Hart niet alleen op slot kunnen houden omdat het zo mooi groen is. We hebben te maken met een enorme woningnood en Alphen geeft duidelijk aan behoefte te hebben aan meer woningen.’ Of Zuid-Holland haar woningopgave haalt, is voor Van Waaij nog geen gegeven: ‘Het zijn plannen, zachte plannen. Daar komt vast nog veel uitval bij kijken.’

Binnen Provinciale Staten zijn de Partij van de Arbeid, GroenLinks en SP tegen bouwen in de Gnephoek. De andere partijen zijn voor. De naderende verkiezingen op 15 maart zullen dan ook veel betekenen voor de bebouwing van de polder. De positie als gedeputeerde ruimtelijke ordening ziet Van Waaij voor de VVD wel zitten. Maar Koning werpt zich als lijsttrekker voor de PvdA opnieuw in de strijd en benadrukt dat de provincie Zuid-Holland de gemeente Alphen echt niet altijd dwars ligt. ‘We hebben afgelopen jaar de binnenstedelijke ontwikkeling van Alphen met bijna een miljoen euro gesubsidieerd.’

En als de Gnephoek nou bebouwd is, wat staat er dan op de bouwplanning van wethouder Van As? ‘Dan is Alphen vol, kijk maar’, wijst hij op zijn kaart. ‘Het houdt een keer op.’