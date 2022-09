In de Eemshaven viert Europa even een feestje: eindelijk eens goed gasnieuws

Officiële ingebruikname van de EemsEnergyTerminal, met onder anderen de Nederlandse minister van Energie Rob Jetten (midden met zwart haar). Beeld Siese Veenstra / ANP

Op het autodek van de veerboot Rottum – die normaal pendelt tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog – zullen al heel wat memorabele ontmoetingen hebben plaatsgevonden. En daar is sinds donderdag die van energieminister Rob Jetten en de Tsjechische minister-president Petr Fiala aan toegevoegd. Naast alle kopzorgen over een oorlog in Europa en de grote energiecrisis kunnen zij met hun handdruk in de Eemhaven eindelijk eens goed nieuws bezegelen. Aan dek verdrijft de geur van de dieselmotor die van de Waddenzee bij laag water, het schip zet zich in beweging opdat de gasten het wonder van nabij kunnen aanschouwen.

Binnen tweehonderd dagen is het gelukt om hier, in een landschap van windmolens en rokende schoorstenen de Eems Energy Terminal in bedrijf te krijgen. Daardoor kan Europa nu jaarlijks 8 miljard kubieke meter extra vloeibaar aardgas (lng) aan land brengen. Bijna evenveel als heel Tsjechië jaarlijks gebruikt en 15 procent van de totale gasstroom die tot voor kort door de Nord Stream-pijpleiding naar Duitsland stroomde.

Schaarste aan terminalcapaciteit

Nu de EU feitelijk is afgesneden van Russisch gas is lng de belangrijkste vervanging geworden. Maar de capaciteit om het aan land te brengen is in veel lidstaten zeer beperkt. De terminals die er zijn, waaronder de Gate Terminal in de Rotterdamse haven, worden al maanden maximaal benut. De schaarste aan terminalcapaciteit is een van de redenen dat de gasprijzen de afgelopen zomer zo hard konden oplopen.

En dus worden er langs de kusten van Noord-Europa met stoom en kokend water nieuwe, veelal drijvende terminals neergelegd. In Duitsland zijn er zelfs vijf plekken waar ze moeten komen. Daarvan moeten er twee al deze winter in gebruik komen.

Nergens is het zo snel gegaan als in de Eemshaven. En met onverholen trots vertelt de manager van Gasunie donderdag hoe die plannen al in het weekend na de inval van Rusland werden gesmeed. Waarop Rob Jetten op maandagochtend direct zei: ‘Dit kan wel wat worden.’ Vergunningverleners, het ministerie, aannemers, financiers en afnemers van het gas hebben daarna de klok rond gewerkt om het doel van tweehonderd dagen te halen.

En dus ligt daar nu ‘de mooiste oranje boot ter wereld’, zoals de manager met gevoel voor ironie zegt. De Eemshaven LNG, een enorm vierkant gevaarte waarop pijpleidingen zich in vreemde bochten wringen. Samen met de naastgelegen Godar Iglo vormt de oranje joekel de komende vijf jaar de terminal waar vloeibare gas weer gasvormig wordt gemaakt en vervolgens in het netwerk van Gasunie wordt gebracht, om vandaar verder Europa in te stromen. De Murex, de eerste tanker vol lng uit de Verenigde Staten, ligt al langszij.

Energieonafhankelijkheid

Ja, dit wil Europa – ‘ondanks de treurige aanleiding van de oorlog’ – wel even vieren. Rob Jetten spreekt stralend van ‘een majeure bijdrage aan de Europese missie van energie onafhankelijk van Russisch gas’. De Duitse minister van Energie, Robert Habeck, zegt in een videoboodschap hetzelfde. ‘Een nieuwe stap in de richting van energieonafhankelijkheid.’

Het meest verguld is toch wel Petr Fiala. In zijn land loopt de onvrede over de hoge energieprijzen de laatste weken hoog op. Tienduizenden Tsjechen demonstreerden tegen de hoge prijzen. En vandaag heeft hij hun iets te bieden. Naast Shell (4 miljard kuub), het Franse energieberijf Engie (1 miljard kuub) heeft het Tsjechische energiebedrijf CEZ met hulp van de overheid namelijk 3 miljard kuub aan capaciteit geboekt in de Eemshaven. Dat is dus eenderde van het totale jaarlijkse gebruik van Tsjechië.

Hoezeer dit leeft, blijkt wel uit de tientallen Tsjechische journalisten die in het kielzog van hun premier naar de Eemshaven zijn gereisd. Terwijl in het verlaten landschap windmolens tussen rokende schoorstenen de miezerregen doorklieven, staren zij naar de drie grote schepen. En luisteren zij naar de premier. ‘Er is veel dat wij als Tsjechische regering kunnen regelen, maar een zee hoort daar niet bij’, horen zij hem zeggen. ‘Gelukkig kunnen we daarvoor nog altijd samenwerken met vrienden in Europa die wel een zee hebben.’ Jetten knikt hem toe.