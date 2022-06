In de Cupra Born zien we vooral de Volkswagen ID.3

Beeld Cupra

Blik denkt te weten waarom sommige automobilisten zo van motoren houden. Van benzinemotoren en diesels, niet van elektromotoren. Hun liefde laat zich verklaren doordat een benzinemotor karakter heeft, een eigen wil misschien. Je moet hem leren kennen, vertroetelen, begrijpen. Dat vergt investeringen in tijd, in geld en in motorolie die duurder is dan goede whisky.

Natuurlijk betreft hun liefde niet de moderne vier-in-lijn benzinemotor die is getemd door de halfgeleiders van het motormanagement. Liefhebbers dromen van een motor met dubbele SU-carburateurs. Waarvan het karakter verandert als die een week heeft stilgestaan. Laat zo’n motor een tijdje aan zijn lot over en hij loopt nukkig. Dan moet de liefhebber hem weer in het gareel brengen met een kwartslag linksom aan de stelschroef onder aan de carburateur. Het is oneindig bevredigend als dat lukt, als hij mooi rond loopt en laat merken dat hij weer je vriend is.

Deze liefde wordt steeds onbereikbaarder. Aan moderne motoren valt niets te sleutelen. Om de affectie levend te houden, hebben ingenieurs met universitaire opleidingen de hedendaagse ‘sportmotor’ een reutel gegeven als je het gas loslaat, waardoor er een sportief prutteltje uit de uitlaat klinkt, net als vroeger. Iedereen weet dat het nep is, maar we houden ons vast aan de illusie dat het een machine betreft die we kunnen temmen. Ook al is het de computer die ons temt.

De neus is echt anders: veel agressiever dan die van de ID3. Dit is meteen een van de weinige onderscheidende elementen van deze Cupra. Beeld Cupra

Om deze redenen moet de ‘echte’ liefhebber niets weten van elektrisch. Een auto met een elektrische motor is in veel opzichten superieur, maar ook geluidloos en steriel als de cleanroom van NXP. Om hun droom maar niet te hoeven opgeven, bedenken sommige petrol heads daarom smoesjes over de vermeende klimaatonvriendelijkheid van de e-auto. Allemaal nostalgie, de hardnekkige vijand van onvermijdelijke verandering.

Stiekem begrijpt Blik die afkeer van elektrisch wel. Het zacht sidderend genot van het aanslaan van de motor is zoveel bekoorlijker dan het kil-groene ‘ready’ van de e-auto.

De Cupra Born is vertegenwoordiger van het oude en het nieuwe. Cupra (spreek uit Koepra) was het sportieve ondermerk van de Spaanse autofabrikant Seat, geroemd om zijn snelheid, gevreesd om zijn bumperkleven. Veel automerken hebben zo’n sportieve tak: Mercedes-Benz heeft AMG en Fiat heeft Abarth. Seat heeft Cupra tot apart merk verheven. Dit is ook een trend in autoland. Zoals Volvo zijn elektrische tak Polestar noemt, Alpine apart is gezet van Renault en DS de luxezus is van Citroën.

Met 385 liter is de bagageruimte prima. Kan groeien tot bijna 1.300 liter als er niemand mee hoeft en de achterbank plat kan. Beeld Cupra

Om te weten wat deze Born (de eerste volledig elektrische Cupra) wil zijn, pakken we de folder erbij. ‘Het urban design belichaamt power en prestatie. Stijl en sportiviteit. Dynamische belijning. Gedurfde vormgeving.’

Klinkt als oldskool Cupra. Nu is deze Born zeker dynamisch getekend: agressief snuitje, zijskirts, spoilers rondom en ‘gedurfde accenten’ in koperkleur. Maar onder het dunne laagje koper verkruimelen de aspiraties. ‘Een interieur gefocust op beleving en emotie’, zegt de folder. Blik ziet vooral de Volkswagen ID.3. Op het dashboard en achter het stuur staan exact dezelfde schermpjes als in de VW, inclusief de soms raadselachtige (‘hypermoderne’, ‘intuïtieve’) bediening.

Nog een minpunt: de tiptoetsen voor de bediening van de verwarming en airco, zijn in het donker niet verlicht. Beeld Cupra

Ook de rest van de auto is ID.3: het vermogen, type aandrijving, zelfs in het rijgedrag ontdekten we weinig verschil. Kofferbak, beenruimte, dashboard: allemaal eender. Geen schande, want de ID.3 biedt het hele comfortsurplus van elektrische aandrijving. De actieradius is in orde, net als het snelladen, dat met maximaal 120 kilowatt gebeurt. De Cupra Born is dus net zo goed als de ID.3. Prima dus.

Toch is het problematisch dat de Born genetisch zo dicht bij de ID.3 blijft. Cupra trapt hiermee in dezelfde val als Seat ooit, toen de modellen van het Spaanse merk zich alleen in prijs onderscheidden van Volkswagens. Pas toen voormalig ceo Luca de Meo aan het roer kwam en de ontwerpen eigenzinniger werden, boekte Seat succes. Maar De Meo is vertrokken naar Renault en daarmee lijkt de onderscheidingsdrang verdwenen.

Koperkleurige elementen moeten het interieur (de buitenzijde trouwens ook) een cupragevoel geven. Beeld Cupra

Blik vraagt zich af voor wie dit merk er nu eigenlijk is. Niet voor de jonge gastjes die in vierdehands Cupra’s over de drempels van het woonerf stuiteren. Voor hen is de Born veel te duur en maakt hij te weinig herrie. Terwijl oudere automobilisten die hem wel kunnen betalen weinig ‘beleving’ voelen bij het tribale kontgewei op de motorkap. Wellicht dat de jonge executive een Born wil, al zal de bijtelling, die sinds dit jaar nog maar een fractie lager is, die vermoedelijk niet weglokken bij bijvoorbeeld een flink goedkopere BMW 1-serie op benzine. Gelukkig kan Cupra hoop putten uit het feit dat steeds meer werkgevers eisen dat hun onderdanen volledig elektrisch rijden, en daarom in godsnaam maar kiezen voor deze ID.3 in glitterbroek.

Zo moeten we de Born dus zien; een uitstekende burgermansauto die met de koperkwast wat is opgesaust.

Gereden: Cupra Born Performance One Prijs: € 47.990 (Copper Edition, prijsniveau april), vanaf 40.990 euro Vermogen motor: 150 kilowatt, 204 pk Accu: 58 kilowattuur Actieradius: 424 km (WLTP), 350 km praktijk LxBxH 432 x 181 x 154 cm Gewicht: 1.946 kilogram