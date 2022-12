In de cultuur van onaantastbaarheid van het Europees Parlement gedijt ook de corruptie

Eva Kaili en haar partner Francesco Giorgi. Beeld AFP

Het leken scènes uit een middelmatige politieserie op Netflix: in het appartement van de Griekse socialistische Europarlementariër Eva Kaili werd vorige week vrijdag volgens Belgische media een tas met anderhalve ton aan contant geld aangetroffen. Daarnaast werd haar vader aangehouden, toen hij het Sofitel in Brussel verliet. In zijn koffer had hij zes ton aan cash.

De Europese socialisten zijn hevig in verlegenheid gebracht door deze affaire. Kaili’s partner, de Italiaan Francesco Giorgi, was assistent van Europarlementariër Andrea Cozzolino. Volgens Belgische media heeft hij schuld bekend aan omkoping door Qatar en Marokko. Een andere hoofdverdachte is de Italiaan Pier Antonio Panzeri, die tussen 2004 en 2019 namens de socialisten in het Europees Parlement (EP) zat.

Toch wordt de affaire in Brussel door de meeste mensen niet beschouwd als een zaak van de socialisten of een paar rotte appels. ‘Dit is een exces. Ik denk niet dat er heel veel collega’s rondlopen die honderdduizenden euro’s thuis in tassen hebben liggen. Maar het zegt iets over hoe onkwetsbaar iemand zich blijkbaar voelt. In het Europees Parlement is een cultuur van onaantastbaarheid ontstaan die echt aangepakt moet worden’, zegt Bas Eickhout, die sinds 2009 in het Europees Parlement zit voor GroenLinks.

Nauwelijks handhaving regels

Het EP heeft de affaire over zichzelf afgeroepen door de toch al lakse regels nauwelijks te handhaven, vindt Michiel van Hulten, directeur van Transparency International EU en voormalig lid van het EP voor de PvdA. ‘Het Parlement heeft wel regels over transparantie, lobby-ethiek en integriteit. Maar ze gaan niet ver genoeg en er is niet of nauwelijks controle op de naleving ervan. En er zijn zeker geen sancties. Op papier wel, maar in de praktijk niet’, zegt Van Hulten. ‘In het Europees Parlement bestaat een cultuur van onaantastbaarheid waarin parlementariërs zich heel veel kunnen permitteren zonder dat zij daarop worden aangesproken.’

Het is een cultuur die in de hand werd gewerkt door de complexe structuur van het parlement, met 705 leden uit 27 landen. De cultuurverschillen zijn groot, zegt Eickhout, waardoor de fracties minder coherent zijn dan in een nationaal parlement. ‘De sociale controle is minder dan in de Tweede Kamer, evenals de controle door de media’, aldus Eickhout.

Het is dan ook niet de eerste keer dat het parlement wordt getroffen door een corruptieaffaire. In 2011 deden journalisten van de Britse krant The Sunday Times zich voor als lobbyisten die zestig Europarlementariërs vroegen een amendement in te dienen in ruil voor geld. Drie van hen – een Oostenrijker, een Roemeen en een Sloveen – hapten toe en werden later veroordeeld.

Daarnaast klinkt vaak kritiek op de soepele regels voor Europarlementariërs. Ze hebben een salaris van bijna 9.400 euro per maand, maar verdienen flink bij, aldus een onderzoek van Transparency International uit 2020. Belangenverstrengeling wordt niet bestraft. Volgens de nieuwssite Politico bood de Duitse parlementariër Markus Ferber bedrijven fiscaal advies aan voor wetten waaraan hij zelf had meegeschreven. Bijzonder omstreden is de vergoeding voor ‘algemene onkosten’ van 4.800 euro per maand, bedoeld voor kantoorkosten. Hiervoor hoeft geen verantwoording te worden afgelegd. Pogingen vanuit het parlement om de verantwoording aan te scherpen zijn altijd tegengehouden of afgezwakt door het bureau dat de interne zaken van het EP regelt.

Offensief tegen corruptie

Aan het hoofd van dit bureau staat de voorzitter van het parlement, de Maltese Roberta Metsola. Ook zij schrok deze week van ‘Qatargate’ en kondigde meteen een grootscheeps offensief tegen corruptie aan, met strengere financiële controles en een betere registratie van lobbyactiviteiten. Het Europees Parlement nam een motie van soortgelijke strekking aan. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, kondigde de oprichting aan van een onafhankelijk ethisch comité voor alle Europese instellingen. ‘Maar dat zei ze drie jaar geleden, bij haar aantreden, ook al. Het voorstel ligt er nog steeds’, zegt Van Hulten.

Nu is iedereen geschrokken, zegt Bas Eickhout, maar de kerstvakantie komt eraan en in het nieuwe jaar is het schandaal misschien weer weggeëbd. ‘Dat is mijn grootste angst. Worden er in het nieuwe jaar strengere regels aangenomen? Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken’, zegt hij.

Het EP ziet zichzelf graag als een morele kracht in een wereld die steeds meer wordt getekend door de strijd tussen democratie en autocratie. Met succes drong het aan op een strenge aanpak van de corruptie in Hongarije. Daarom is het belangrijk dat de Europese democratie onkreukbaar is. Niet voor niets reageerde de Hongaarse premier Viktor Orbán met leedvermaak op ‘Qatargate’. Eickhout: ‘Democratie is zo kwetsbaar. Als wij zelf de strijd niet serieus genoeg nemen, verliest de bevolking het vertrouwen in de democratie. Dat is levensgevaarlijk.’