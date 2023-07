In de brugklas droomde breakdancer India Sardjoe (17) al van de Spelen, nu gaat ze voor goud

India Sardjoe eind juni in actie op de Europese Spelen in Polen. Beeld Getty Images

Als de muziek aangaat, gebeurt er iets met de 17-jarige India Sardjoe uit Den Haag. Zodra de eerste hiphopklanken over de dansvloer klinken, ziet vader Rishi zijn doorgaans zo rustige en bescheiden dochter veranderen in een vechter. ‘Tijdens een breakdance battle’, zegt hij, ‘is ze gefocust. Ze weet wat ze wil. Ze gaat alleen maar voor de winst.’

Zo ging het vorige week dinsdag ook op de Europese Spelen in de Poolse stad Nowy Sacz. Tijdens haar opkomst voor de finale verscheen op Sardjoes gezicht nog kort een glimlach, maar in de daaropvolgende dansstrijd walste ze over haar Oekraïense tegenstander heen. De negenkoppige jury vergaapte zich aan Sardjoes footwork, toprocks en powermoves en wees haar over drie stemrondes in overweldigende meerderheid als winnaar aan. Einduitslag: 25-2.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Met haar zege verzekerde Sardjoe zich van een ticket voor de Olympische Spelen. Breaking, zoals de wedstrijdvorm van breakdancen heet, staat volgend jaar in Parijs voor het eerst op het programma van het grootste sportevenement ter wereld. Sardjoe wil in de Franse hoofdstad direct scoren. In november werd ze al de jongste wereldkampioen ooit. Haar vader: ‘India zei al: als ik naar de Olympische Spelen ga, ga ik niet voor brons.’

‘Altijd klaar om te strijden’

Sardjoe woont met haar moeder en oudere zus in Den Haag. Haar ouders gingen uit elkaar toen ze 1 jaar oud was, maar hebben nog goed contact en steunen hun dochter samen. ‘Haar moeder regelt alles thuis’, zegt vader Rishi. ‘Ik ging de afgelopen jaren mee naar alle trainingen en battles.’ Dat is goed te combineren met zijn eigen koeriersbedrijf, waarvoor hij ‘alles behalve het rijden’ doet. Danstips geeft hij zijn dochter niet. ‘Mijn leven bestaat uit wachten’, zegt hij lachend.

Op de dansvloer heeft Sardjoe nog altijd veel aan haar eerste dansleraren, Ton Steenvoorden en Diogo Nogueira. De laatste jaren traint ze daarnaast elke week met de 34-jarige breakdancer Menno van Gorp, die op de Europese Spelen een zilveren medaille pakte. Van Gorps carrière begon al voor Sardjoes geboorte: hij werd driemaal wereldkampioen (een record) en maakt een goede kans om zich eveneens te plaatsen voor de Spelen in Parijs. ‘Menno inspireert’, zei Sardjoe eerder over hem. ‘Als ik een move doe, komt hij altijd met suggesties.’

Andersom roemt Van Gorp Sardjoe als ‘een harde werker die goed presteert onder druk’. Ondanks haar jonge leeftijd beheerst ze alle verschillende aspecten van breakdance. ‘Ze is van alle markten thuis’, zegt Van Gorp. Haar tomeloze energie geeft het laatste zetje om juryleden op haar hand te krijgen. ‘Ze is altijd klaar om te strijden en niet snel onder de indruk van anderen.’

Van brugklasser tot olympiër

Om haar danscarrière en haar schoolloopbaan te kunnen combineren gaat Sardjoe naar een school met een speciaal topsportprogramma. Op dit Segbroek College in Den Haag zitten meer dan driehonderd kinderen die op hoog niveau sporten. Tot de oud-leerlingen behoren olympisch kampioen Kjeld Nuis, Oranje-doelman Tim Krul en tennissers Robin Haase en Kiki Bertens. ‘India is de eerste die wereldkampioen wordt bij de senioren terwijl ze nog op school zit’, zegt gymdocent Dennis Kila, coördinator van het topsportprogramma.

Kila herinnert zich dat Sardjoe na het behalen van haar wereldtitel diep in de nacht terugkeerde uit New York. De volgende ochtend deed ze gewoon mee aan een debat dat meetelde voor haar schoolexamen. ‘We hadden nog gezegd dat dat helemaal niet hoefde, maar omdat het een groepsopdracht was, wilde ze het per se doen’, zegt Kila. ‘En ze haalde gewoon een 8.’

Het Segbroek College zal er het komend schooljaar alles aan doen om Sardjoe te helpen op weg naar de Spelen van Parijs. Al in de brugklas – toen breakdancen nog niet eens olympisch was – vertelde ze dat de Olympische Spelen haar droom waren, zegt Kila. ‘Nu ze in een preolympisch seizoen zit, gaan we haar nog meer een programma op maat bieden.’

Sponsorcontract bij Nike

Sardjoe gaat het nieuwe schooljaar in met een nieuwe status: haar klasgenoten weten straks een wereldster in wording in hun midden. Onlangs tekende Sardjoe een sponsorcontract bij Nike. Ze was een van de hoofdrolspelers in een van de laatste reclamecampagnes van dat merk. Haar beeltenis prijkte op billboards in Italië, Frankrijk en Engeland.

Soms is alle aandacht wel wat veel voor de pas 17-jarige, zegt haar vader. Na haar recente overwinningen wisten de Nederlandse media Sardjoe te vinden. ‘Ze was op het Achtuurjournaal, het Jeugdjournaal heeft met haar gefacetimed en ze heeft in alle kranten gestaan.’ Maar, zegt haar vader ook, ze weet dat het erbij hoort. ‘En India kan heel goed aangeven als ze iets niet wil.’