In de boerderij van Maartje is plaats voor iedereen, niet alleen met Kerst

In een boerderij in Vorden vangt Maartje Epema al jaren vluchtelingen op. In combinatie met haar gezin en oud-bewoners die komen aanwaaien, is het een tamelijk chaotisch geheel tijdens het kerstdiner. ‘Papa, kun jij de keuken en tafel nú opruimen?’

Het scheelde weinig of de 16-jarige Senaid uit Eritrea zou haar eerste kindje krijgen in Ter Apel. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers als troosteloos eindpunt van een toch al tragische zwangerschap. Te danken aan een van de mannen die haar een vlucht naar een beter leven beloofde.

Maar op het nippertje nam het al jong getekende leven dan toch een kleine wending ten goede. En staat Senaid nu, met haar 33 weken zwangere buik, tegen het aanrecht in de woonboerderij van Maartje Epema (48) en Frank de Haan (51) in het Gelderse Vorden. Er klinkt Roemeense zigeunermuziek als Maartje tegen 14.00 uur de eerste fles wijn opent, en de naar binnen schijnende zon Senaids rechtopstaande zwarte kroeshaar oranje kleurt.

Drie weken geleden kwam Senaid hier aan, nu maakt ze Eritrese injera (een soort pannenkoeken van teff-meel) zoals ze dat in haar Christelijke familie thuis ook deed. Haar familie mist ze, maar ze is ten minste niet alleen met Kerst. Freta, haar 17-jarige landgenoot is er ook. Ze kwam een klein jaar eerder in de Vordense boerderij wonen. Via dezelfde route en met dezelfde tragische ervaring, maar dan dus eerder - met als resultaat haar zes maanden oude zoontje Noh op haar arm.

Baby Noh, Freta en Senaid. Beeld Linelle Deunk

Op de vlucht voor het totalitaire regime van hun vaderland stelde de bootreis vanuit Libië naar Italië weinig voor vergeleken met de angstaanjagende rit die eraan vooraf ging. De helle tocht door de Sahara; dagenlang honger en dorst lijden in een dan weer snikheet (dag), dan weer ijskoud (nacht) voertuig. Met langs de weg de lijken van zij die de uitputtingsslag niet volhielden.

Geen moment tijdens hun reizen hebben de meisjes ook maar durven dromen van een vredige kerstviering dit jaar, laat staan in een knusse boerderij in de Achterhoek. Met rond het huis drie shetlanders, vijf schapen, acht kippen en een haan. Dat daar binnen voor een brandende houtkachel de kleine Noh door ieders handen zou gaan als was het kindje Jezus zelf. En binnen ook een kerstboom, die donderdagavond nog in allerijl door de drie kinderen van Maartje en Frank is opgetuigd.

Opvangboerderij Groot Venhorstink

Want Lente (17), Rosa (16) en Jan-Hergen (14) wonen ook nog op de boerderij. Net als vader Frank, die weliswaar niet meer met hun moeder Maartje samen is, maar nog wel met het gezin samen leeft. Nu nog in de boerderij, binnenkort geeft hij zijn kamertje op voor Senaid en haar zoontje op komst. Op het erf staat Franks nieuwe slaapplek al klaar: een camper.

Maartje (rechts) en Frank (links) besloten zes jaar geleden een eerste vluchteling op te nemen. Beeld Linelle Deunk

Welkom op erve Groot Venhorstink, waar het leven sinds de komst van de eerste vluchteling in 2016 nog iets chaotischer verloopt dan ervoor. Maartje nam de woonboerderij in 1996 over van haar grootouders. Met ruimte te over, naast kamers voor het eigen kroost – waarvan een met een glijbaan uitkomt in de hal –, een muzieklokaal voor de zanglessen die ze aan huis geeft en het repeteerwerk voor haar vioolspel in een Balkan band.

Omdat Maartje leeft volgens de logica: hoe meer je hebt, hoe meer je kunt geven, en leerkracht in speciaal onderwijs Frank redeneert: als ik zelf in hun situatie zou zitten, dan zou ik ook liever in een beschermd huis wonen dan in een AZC, besloten ze zes jaar geleden twintiger Rafeek uit Syrië in huis te nemen. Na Rafeek kwam Anas en weer later volgden Ahmed, zijn broertje Abdulkader en anderen.

Maartje is de drijvende kracht achter de opvang. Als officieel voogd vanuit de Kinderbescherming was ze bij de bevalling van Freta, en komt Noh bij haar in bed liggen als zijn jonge moeder naar school gaat. Voor wat ze ‘mijn jongens’ noemt, ging Maartje ook altijd al ver.

Mannen? Leuk voor even

Toen Ahmed naar Turkije vertrok om zijn broertje te helpen vluchten, werden de twee opgepakt. Maartje twijfelde geen moment en vloog naar Turkije. Af en aan was ze in die periode drie maanden van huis om de twee mannen eerst te vinden en vervolgens vrij te krijgen, wat uiteindelijk lukte door aan de gevangenispoort te dreigen met haar advocaat.

Ze miste tot ergernis van de kinderen alle verjaardagen van het gezin en ook tijdens Oud en Nieuw was ze er niet. Wat ze niet oversloeg dat jaar: Kerstmis.

Haar dochters zijn blij dat er nu eindelijk eens geen mannen door het huis banjeren, maar leeftijdsgenoten van hun eigen geslacht. ‘Die mannen waren leuk hoor, maar voor even’, zegt Lente. ‘Freta en Senaid mogen zo lang blijven als ze willen.’

Lente (links) en haar vriend Maas met Freta (midden) en Senaid, die wat Lente betreft ‘zo lang blijven als ze willen’. Beeld Linelle Deunk

In de podcast In volle vlucht, die journalist Mirjam van Biemen vorig jaar uitbracht van het gezin, was al enig gemopper te horen van de dochters. Dat ze sinds de mannelijke huisgenoten van verre niet meer naakt door het huis konden lopen, dat mama wel erg vaak weg was en ze nog zelden als gezin iets deden.

En zo is het gastvrije huishouden een beetje als Nederland zelf: de open deur van de een, kan soms beklemmend zijn voor een ander.

Frank, met lang bruin haar tot op zijn schouders, merkte het in 2019 met de komst van Ahmed. De spirituele Maartje, die toen al met Frank had gebroken, zag in de Syriër een zielsverwant. Er was geen sprake van een relatie tussen de twee, maar over Maartjes aandacht en toewijding voor de achttien jaar jongere Syrische huisgenoot zegt Frank wel: ‘Dat was niet gemakkelijk, nee’.

Allemaal geen reden om Ahmed niet uit te nodigen voor het kerstdiner. Na het verblijf op de boerderij is hij in de buurt op zichzelf gaan wonen. Tegen vijven is hij nog niet opgehaald en moet ook het kerstmenu nog worden uitgedacht - en ingekocht.

De nitraatbommen van Jan-Hergen

Het komt er allemaal niet van, omdat Maartje, inmiddels opgemaakt – ‘mama, die mascara is echt veel te veel’ – en uitgedost in een rode rok en zijden blouse, niet kan beslissen wat met de nitraatbommen van haar zoon Jan-Hergen moet gebeuren. Die heeft ze een dag eerder ingenomen na een belletje van zijn schoolmentor. Terwijl vader Frank buiten aan zijn Honda CBR 600 F-motor uit 1998 staat te sleutelen, mengt Maartjes nieuwe vriend Mustafa Aksit – oud-voetbalprof bij NAC – zich met de vuurwerkkwestie. ‘Als je het verbiedt gaat hij het stiekem doen.’

Als Freta naar school is, gaat Maartje bij baby Noh in bed liggen. Beeld Linelle Deunk

Tegen zessen is Ahmed gehaald door Frank en komen Maartje, Mustafa en Rosa binnen met de boodschappen. ‘Papa, kun jij de keuken en tafel nú opruimen?’, vraagt de 16-jarige Rosa pinnig. ‘Want ik ga nu koken! Het moet gewoon even gezellig gemaakt, dat snap je toch zelf ook wel?’ En tegen haar moeder die eindeloos praatjes maakt met iedereen: ‘Mama, doe iets!’

Kerstmaal in een keer

Als verrassing valt oud-bewoner Abdulkader (19) dan ook nog binnen. Terwijl Freta bij de houtkackel Noh nog maar eens aan de borst legt, Senaid bellend met Eritrese mede-vluchtelingen haar was opvouwt en inmiddels klassiekers zoals Driving home for Christmas door de speakers klinken, wordt het kerstmaal tegen acht uur in een keer opgediend. Stoofpeertjes, zalmrollade, champignons met ui, carpaccio, makreel, kaasplankje, kerstboombladerdeeghapjes, pizza.

Met betraande ogen van het telefoongesprek strompelt Senaid naar de tafel, nog altijd uitgeput van haar reis naar Nederland vorige maand. Met haar handen op haar zwangere buik kijkt ze stilletjes voor zich uit en slaat dan een kruisje voor ze twee puntjes pizza pakt.

Hoe anders zit Freta er na een jaar in Nederland bij. Onderuitgezakt geeft ze stralend kusjes aan haar kindje op schoot, terwijl ze zich met wat woordjes Nederlands af en toe mengt in het gesprek.

‘Zo opgewekt, na alles wat ze heeft meegemaakt’, zegt Frank. ‘Al die chagrijnige koppen die ik op weg naar mijn werk altijd achter het stuur zie zitten. Ze kunnen een voorbeeld aan haar nemen.’