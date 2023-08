In de Big Bazar in Wormer kan iedere klant de laatste zijn: ‘Ik vind het vooral zielig voor het personeel’

Een medewerker van Big Bazar in het filiaal in Wormer. Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

Medewerkers van de Big Bazar in Wormer vullen stoïcijns de schappen met schoonmaakazijn en kippenborstfilet voor de hond, alsof de winkel niet acuut met sluiting wordt bedreigd. Het doet klant Hetty denken aan het orkest dat bleef doorspelen terwijl de Titanic bezig was te zinken. De biologische plantenvoeding die ze had willen kopen, blijkt juist niet te zijn aangevuld.

‘A Big Welcome Wormer’, schreeuwt een oranje-roze poster de klanten van het dorp in de Zaanstreek toe. Maar hoelang nog? De eigenaar van het pand eiste voor de rechter 89.500 euro aan achterstallige huur voor de filialen in Wormer en Schagen, en dat zou weleens de doodsteek kunnen zijn. Schagen ging vorige week al dicht.

Mark Misérus is verslaggever van de Volkskrant en volgt daarbij vooral de ontwikkelingen in het onderwijs. Hiervoor was hij lange tijd sportjournalist.

Big Bazar-eigenaar Heerke Kooistra kan volgens Het Financieele Dagblad de huren van steeds meer winkels niet meer betalen. De krant meldde donderdag dat de Friese partijhandelaar in allerlei rechtszaken verwikkeld is geraakt met schuldeisers. Vorige week is Kooistra zelfs voor de rechter gedaagd door ondernemer Cor van Noordenne, die in november 2021 2 miljoen euro leende aan de winkelketen, met de voorraad als onderpand. Nu wil Van Noordenne de voorraad laten veilen, hoewel Kooistra ‘er samen uit wil komen’.

‘Ik vind het vooral zielig voor het personeel’, zegt Hetty, die niet met haar achternaam in de krant wil omdat ze ‘geen zin heeft te worden herkend’. ‘Ze zijn hier veel vriendelijker dan bij de Action en lopen altijd met je mee als je iets niet kunt vinden.’

Het vergt inderdaad een plattegrond om precies te weten waar alles in de ruim bemeten winkel ligt en staat. Er lijkt geen logica in te ontdekken: uit het niets doemt een combi-oven op, schuin ertegenover flankeren kamasutradobbelstenen een set pluchen handboeien. Toch zijn er nog genoeg klanten die vinden waarvoor ze, misschien wel voor het laatst, komen: tiewraps, verfkwasten, fitnessapparatuur.

Geld terug

De caissière heeft een dagtaak aan alle vragen waarop ze het antwoord niet weet. Krijgen klanten hun geld nog terug als ze straks een product terugbrengen? Haar opgepiepte collega kan ook al weinig kwijt: ‘Ik moet een digitale vergadering in.’ Of het over de toekomst van Big Bazar gaat? ‘Ik hoop het.’

Big Bazar had het antwoord op de Action moeten worden. ‘We gaan de markt verbazen’, verkondigde Kooistra toen hij met zijn BB Retail in oktober 2021 de budgetwinkelketen van het moederbedrijf van Blokker en Intertoys overnam.

Kooistra mikte op 160 tot 170 winkels. Maar de teller is blijven steken op 119, en dat worden er alleen maar minder. Zo ging ook de winkel in Leeuwarden deze week dicht vanwege huurachterstanden en lijkt meerdere andere filialen hetzelfde lot te wachten.

‘We hebben het zeker zwaar’, erkent Kooistra aan de telefoon. Tien tot vijftien filialen verkeren volgens hem in financiële problemen en trekken daarmee de rest van het bedrijf omlaag. ‘De vraag is nu: wat moeten we met die locaties aan?’ Kooistra ‘snapt de indruk’ dat het Big Bazar-concern wankelt. ‘Maar als tien filialen voor in totaal 500 duizend euro aan problemen hebben, is dat echt wel te overzien.’ Over Wormer zegt hij nog altijd in gesprek te zijn met de verhuurder, ook al bepaalde de rechter dat die winkel binnen een maand leeg moet zijn opgeleverd.

Ongelijke strijd

Retaildeskundige Paul Moers had toch al niet verwacht dat Big Bazar de ongelijke strijd kon winnen met Action, dat in de eerste drie maanden van dit jaar liefst 36 procent meer omzette dan een jaar eerder. ‘Action heeft 2.300 winkels in heel Europa, waardoor het de kosten laag kan houden en de logistiek en inkoop optimaal. Als je 9 miljard per jaar omzet, willen andere bedrijven graag zaken met je doen. Big Bazar is door de coronasteun jarenlang overeind gehouden, maar dat was uitstel van executie.’

Wel kan Moers zich vinden in de kritiek van Kooistra dat veel verhuurders ondanks de gestegen inflatie de huren zijn blijven verhogen. Reden waarom de Fries er tegenover hen ‘met gestrekt been’ invliegt – al geeft de rechter hem daarin telkens ongelijk. De energiekosten zijn door de oorlog in Oekraïne enorm opgelopen, ook de hogere inkoopprijzen zijn volgens Moers een probleem geworden. ‘Alles zit momenteel tegen als je ondernemer bent.’

Maar dan nog moet je gewoon je huur betalen, vindt klant Hetty. Ze weet ook wel dat ze in andere winkels terechtkan voor de knutselspullen van haar kleinkinderen. Maar ze vindt het jammer dat het toch al niet met veel winkels gezegende Wormer waarschijnlijk verder moet zonder Big Bazar, ‘waar je tenminste nog een pollepel kunt kopen’.

Rigoureus verzet

Zo gemakkelijk als Hetty geeft Alena Horváthová zich niet gewonnen. Een keer per week fietst ze vanuit Zaandam naar de Big Bazar in Wormer. Een tocht van een halfuur, maar die heeft ze er op haar wollen zadel (‘gekocht voor 35 euro op de markt’) graag voor over. Bij de discounter aan de Kemphaanstraat vindt ze immers ‘altijd wel iets’: boeddha’s, vazen en ‘glim-glimdingetjes’, bijvoorbeeld.

Horváthová biedt spontaan aan ‘ergens’ haar handtekening te zetten om het einde van de prijsstunter te voorkomen. En mocht dat niet helpen, dan schuwt ze zelfs rigoureuzer verzet niet, zozeer gaat de Big Bazar haar aan het hart. ‘Desnoods’, zegt ze ferm, ‘ga ik demonstreren.’