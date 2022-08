In de ban van de ijsvogel: ‘Ik denk dat het moeilijk wordt om ooit een keer klaar te zijn met die vogel’

Klaas Pie (links) en Mirjam de Vroomen beheren de kijkhut waar men ijsvogels kan spotten. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het was dat blauw. De eerste keer dat Mirjam de Vroomen (58) en haar man Klaas Pie (66) dat helblauwe ruggetje van een ijsvogel zagen, waren ze verkocht. Dat was vijftien jaar geleden, in de Oostvaardersplassen. Nu is het hun ziel en zaligheid: ze beheren in de bedrijvige omgeving van Amsterdam-Zuidoost namens een natuurvereniging een vogelkijkhut voor fotografen die net als zij ijsvogels van dichtbij willen zien en vastleggen.

Logisch: de ijsvogel – soms kun je hem als bliksemschicht over een waterplas zien scheren – is de parel in de juwelenkist van Moeder Natuur. Die blauwe vleugels met turquoise rugstreep, die oranje borst, die snelle vleugelslag waarmee hij over het water flitst: hoewel een door en door inheemse vogel, blijft elke onverwachte ontmoeting ook voor de kenner een tropische verrassing.

Het beheer van de hut is tijdens het ‘ijsvogelseizoen’ (van april tot eind augustus) ‘een halve baan’. Daarnaast werkt De Vroomen als sociotherapeut, Pie in de ict. Die tijd en energie hebben ze graag over voor de ijsvogel. In ruil voor hun arbeid krijgen De Vroomen en Pie – zelf gehuld in ijsvogelblauw – volop toegang tot de hut, eerste rang. Met volop gelegenheid tot het schieten van foto’s.

Geheime kijkhut

De exacte locatie mogen we niet vermelden; te veel pottenkijkers zouden de ijsvogels verstoren. Op de site waarneming.nl wordt de plek bewust verzwegen. Fotografen weten informatie over de verhuur van de plek toch wel te vinden. Geïnteresseerden zijn er genoeg: zo’n vijfhonderd fotografen hebben er graag wat voor over om te mogen plaatsnemen in de hut, aan de rand van een waterplas. Daar staan drie stoelen klaar voor de drie kijkgaten, waarvoor gordijntjes hangen met grove gaten erin. Zo hebben de fotografen zicht op de aangelegde broedwand aan de steile oever, een paar meter van de hut vandaan, zonder dat de vogels schrikken. In die houten wand zitten vijf gaten ter grootte van een tennisbal – de toegang tot tunneltjes die de ijsvogels zelf graven om er te broeden en hun jongen groot te brengen.

‘Als je vandaag nog kunt komen, zien we waarschijnlijk jongen uitvliegen’, had De Vroomen gezegd. Helaas, we waren verhinderd, de afspraak vindt twee dagen later plaats. Eén dag nadat het hele spul het nest heeft verlaten.

Gemengd nieuws: de ijsvogel verdrijft zijn uitvliegende jongen onmiddellijk van de geboorteplek, dus kleine kans dat we die vandaag nog zien. Maar de vogel doet dat om direct daarna in een ander gat aan nóg een leg te beginnen. Zodat we met wat geluk toch een glimp zouden kunnen opvangen van de vogels die elkaar afwisselen bij het broeden.

‘Hij roept dat hij er even uitgaat’

En dus zitten we op een warme dag met muntwater in de houten hut, pratend over de ijsvogel, terwijl we onafgebroken door de gordijntjes staren naar de broedwand en de uitstekende takken waarop elk moment een ijsvogel zou kunnen gaan zitten.

Het is niet elk jaar raak, maar het lot is deze plek gunstig gezind. Dat blijkt spoedig: terwijl De Vroomen en Pie vertellen, valt plots het gesprek stil. ‘Daar zit-ie!’, wijst Pie op de tak recht voor de hut. Inderdaad: een ijsvogel, op anderhalve meter afstand, zich duidelijk niet bewust van zijn publiek dat achter de gordijntjes de adem inhoudt.

‘Een mannetje’, ziet De Vroomen aan de geheel zwarte snavel (vrouwtjes hebben een oranje ondersnavel). Ze vertaalt zijn korte, schelle piep: ‘Hij roept om te laten horen dat hij er nu even uitgaat. Dan zal zo het vrouwtje komen om te wisselen.’

Tien, vijftien seconden duurt ons geluk. Dan vliegt de vogel weg, en klinkt in de kijkhut opwinding en bevrijdend gelach.

Tekening van een ijsvogel. Beeld DM

Razendsnel paren

Nooit raken de twee uitgekeken op die bontgekleurde vogel. De Vroomen: ‘Hoe vaker je ze ziet, hoe beter je hun gedrag gaat herkennen. Je hoort aan het geluid dat ze maken wat ze aan het doen zijn: of ze elkaar ontmoeten, of ze blij zijn, of er paniek is, onenigheid of territoriumstrijd.’

Pie: ‘Ik heb weleens gedacht dat je ook een keer klaar kunt zijn met die ijsvogel, maar ik denk toch dat dat moeilijk wordt.’

De Vroomen: ‘Ook omdat we hem fotograferen. Dan ben je nooit klaar. Je bent altijd op zoek naar het perfecte plaatje. Ik schoot eens met een automatische camera veertien beeldjes per seconde, en zag toen pas hoe razendsnel die vogel een duik kan nemen en weer terugkomen. Dat zie je nauwelijks met het blote oog.’

Pie: ‘Ik ben een enorme kluns met fotograferen. De eerste zes paringen hier heb ik allemaal gemist.’

De Vroomen: ‘Je moet ook naar het vrouwtje blijven kijken, nooit naar het mannetje. Het vrouwtje bepaalt wat er gebeurt.’

Pie: ‘Ik had mijn camera eens op de timer staan en miste het cruciale moment van een paring. Ik klikte, maar door die timer fotografeerde mijn camera pas na twee seconden. Te laat. Toen wist ik wel dat die hele paring binnen die twee seconden gebeurd moest zijn.’

Overal ijsvogels

Hun bezetenheid gaat ver. Bij de ingang van het complex staat hun auto: ijsvogelblauw, op beide voorportieren staan twee grote ijsvogels afgebeeld. Ze trouwden ooit in het blauw. De Vroomen draagt een turquoise jurk en dito haarband; Pie heeft voor de gelegenheid een blauw overhemd aan. Hij toont het zilverkleurige pillendoosje dat hij sinds een licht hartinfarct twee jaar geleden bij zich draagt. Op het deksel staat een fotootje van een ijsvogel.

Het hele broedseizoen, van april tot eind augustus, gaat het thuis dagelijks over ijsvogels. Op vakanties boeken zij vogelkijkhutten. Pie: ‘Als we in Frankrijk langs een rivier lopen, zijn we toch altijd gespitst op die hoge piep: ijsvogel!’ De Vroomen: ‘Soms denk ik er een te horen, maar dan zit dat geluid alleen maar in mijn hoofd. Ik droom ook weleens van ijsvogels.’

Deze fascinatie grenst aan prettige gekte, noteert de huiskamerpsycholoog in de ijsvogelhut. Patiënt De Vroomen neemt een verse dosis zelfspot: ‘Het is een gezonde verslaving.’