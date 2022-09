In de aanloop van het Kamerdebat over de nieuwe Transgenderwet, laait de discussie opnieuw op: waarom ligt het zo gevoelig?

Pride Walk door Amsterdam in 2021, waarin leden van de lhbti-gemeenschap en sympathisanten pleitten voor meer zeggenschap over eigen gendertransitie. Beeld ANP / Berlinda van Dam

Waarom ligt het wetsvoorstel zo gevoelig?

Met de nieuwe wet wordt het mogelijk voor iedereen van 16 jaar en ouder om zonder tussenkomst van een arts het geslacht in het paspoort te veranderen. Momenteel is daar nog een deskundigenverklaring voor nodig.

Tegenstanders, met name afkomstig uit rechts-conservatieve, radicaal-feministische en christelijke hoek, menen dat het biologische onderscheid tussen mannen en vrouwen steeds verder vervaagt en vinden dat zeer zorgelijk. Ze vrezen voor de privacy en veiligheid van vrouwen als mannen die ‘claimen’ een vrouw te zijn zomaar de vrouwentoiletten- of kleedkamers binnendringen. Ook wijzen ze op enkele incidenten die in het buitenland zijn voorgevallen, zoals een voor verkrachting veroordeelde man die zich als vrouw liet registreren en vervolgens naar de vrouwengevangenis ging.

Een Amerikaans onderzoek uit 2018 wijst uit dat dit soort incidenten extreem zeldzaam zijn en dat er geen verband bestaat tussen een dergelijke wetswijziging en de frequentie van incidenten in kleedkamers en toiletten. Bovendien, zeggen voorstanders van de wet: tegen de enkele kwaadwillende man die zich als vrouw voordoet, kunnen maatregelen worden genomen.

In een deze maand gepubliceerd manifest (‘Gendertwijfel’), getekend door 35 publicisten, medici en activisten, wordt de Tweede Kamer opgeroepen tegen de wet te stemmen. De ondertekenaars voelen zich buiten het debat geplaatst, omdat kritiek volgens hen al snel zou worden weggezet als ‘transfoob’.

In een opiniestuk in de Volkskrant vragen mediasocioloog Peter Vasterman en schrijver Renate van der Zee – beiden ondertekenaars van het manifest – zich af wat het schrappen van de deskundigenverklaring betekent voor de diagnose van kinderen en jongeren met genderdysforie (sterk onbehagen met het toegewezen gender, red.). ‘Worden er dan kinderen vanaf 12 jaar behandeld met puberteitsremmers, hormonen en operaties (vanaf 16 jaar) zonder dat vaststaat of zij genderdysforie hebben?’

Volgens Hedi Claahsen, hoogleraar geslacht & gender bij het Radboudumc en oprichter van het DSD Centrum waar mensen met genderdysforie worden behandeld, is dit niet het geval. ‘Vooral bij kinderen zijn we uiterst terughoudend en vindt hormoonbehandeling alleen plaats na een zorgvuldige evaluatie en bespreking van alle voor- en nadelen.’

Het gaat om een kwetsbare groep die nog volop in psychoseksuele ontwikkeling is, vervolgt Claahsen. ‘Het is belangrijk om jongeren niet de indruk te geven dat het juridisch wijzigen van hun geslacht enige invloed heeft op het medisch traject. Dat staat echt los van elkaar.’

Wat verandert er met dit wetsvoorstel en wat levert het op?

De huidige Transgenderwet, die er sinds 2014 is, geeft transgender personen de mogelijkheid hun geslacht in hun geboorteakte (en daarmee ook paspoort) te wijzigen zonder dat ze hiervoor een operatie moeten ondergaan. Wel is een verklaring nodig van een gecertificeerd arts of psycholoog, die kan nagaan of deze beslissing ‘gegrond’ en ‘duurzaam’ is.

Volgens zorgmedewerkers valt echter niet vast te stellen of iemand zich man of vrouw voelt. Dat is een individuele keuze, geen diagnose. Belangenorganisaties als Transgender Netwerk Nederland en COC Nederland vinden bovendien dat een dergelijke verklaring in strijd is met het zelfbeschikkingsrecht. Veel transpersonen ervaren het als vernederend dat zij hun identiteit moeten laten toetsen.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag en woensdag over het wetsvoorstel. Of er een meerderheid wordt behaald, is de vraag. Van de coalitie heeft alleen D66 zich openlijk voorstander verklaard. De VVD en het CDA moeten hun standpunt nog bepalen en de ChristenUnie is, net als een deel van de oppositie, tegen.

Het wetsvoorstel voorziet erin dat mensen van 16 jaar en ouder een eerste en eventueel tweede wijziging kunnen doorgeven. Bij iedere wijziging volgt een bedenkperiode van vier tot twaalf weken. Voor een derde of volgende wijziging is tussenkomst van de rechter nodig. Kinderen van onder de 16 die hun geslacht juridisch willen wijzigen, kunnen hiervoor via hun ouders of voogd een verzoek bij de rechtbank indienen.

Tegenstanders wijzen erop dat de deskundigenverklaring een belangrijke waarborg is om impulsief gedrag te voorkomen. Dit argument houdt echter geen stand, zegt Marjolein van den Brink, docent rechten aan de Universiteit Utrecht, die in 2017 de huidige Transgenderwet onderzocht. ‘Mensen zijn zich zeer bewust van wat ze doen als ze hun identiteit juridisch aanpassen. De wachtperiode zal bovendien voorkomen dat iemand in een dronken bui besluit: ik word nu een meisje.’

Hoe groot is de groep die een administratieve geslachtswijziging wil doorvoeren?

De afgelopen jaren hebben jaarlijks ongeveer 700 personen zo’n wijziging laten doorvoeren, blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Voor invoering van de Transgenderwet in 2014 lag het gemiddelde bijna tien keer zo laag. Een chirurgische geslachtsverandering en sterilisatie was toentertijd nog vereist. Een mensenrechtenschennis, waar de Nederlandse overheid later officieel excuses voor heeft aangeboden.

Mocht de deskundigenverklaring straks niet meer nodig zijn, dan zal dit volgens Sophie Schers, beleidsadviseur bij Transgender Netwerk Nederland, waarschijnlijk leiden tot een tijdelijke toename van het aantal administratieve geslachtswijzigingen. ‘Er wordt een drempel weggenomen, ook financieel. Nu kost een gesprek met een deskundige zo’n 250 euro, plus nog 65 euro voor de verklaring.’

Is genderdysforie ‘een bevlieging’, zoals critici suggereren?

Amerikaanse onderzoekers schreven in 2017 dat 80 procent van de kinderen die zich onbehaaglijk voelt met zijn eigen geslacht hier in de pubertijd ‘overheen groeit’. Tegenstanders van de Transgenderwet halen dit onderzoek vaak aan om aan te tonen dat genderdysforie een ‘bevlieging’ zou kunnen zijn.

Dit onderzoek is achterhaald, stelt universitair docent rechten Marjolein van den Brink. Ze wijst naar recenter onderzoek van dit jaar, waarin 317 kinderen uit de VS en Canada zijn gevolgd die ‘sociaal’ in transitie waren gegaan, bijvoorbeeld door hun naam te veranderen. Vijf jaar later bleek slechts 2,5 procent zich te hebben bedacht.

Wel laten diverse onderzoeken zien dat van alle minderjarigen die zich bij een genderkliniek melden, slechts zo’n 20 procent daadwerkelijk een geslachtsverandering ondergaat. Veel non-binaire kinderen komen uiteindelijk tot de conclusie tot geen enkel geslacht te behoren.