In coronacrisis dronk Nederlander opvallend veel duurzame thee

Bij supermarktketen Jumbo liggen biologische groenten en fruit plasticvrij in de winkel. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Met deze stijging zet de trend die de afgelopen jaren is ingezet door. Nederlanders kiezen bij een steeds groter deel van hun boodschappen voor een duurzame optie. In 2013 was gemiddeld 8 procent van de aankopen die consumenten in supermarkten deden duurzaam. De laatste jaren loopt dit percentage steeds verder op: van 12 procent in 2016 tot 19 procent vorig jaar.

De horecasluiting stuwde de algemene supermarktomzet op, concluderen de Universiteit Wageningen en het CBS in het onderzoek dat zij in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uitvoerden. Vorig jaar mochten cafés en restaurants vijf maanden lang enkel maaltijden bezorgen of laten afhalen. Maar het spreekwoord ‘de een zijn dood is de ander zijn brood’ verklaart niet de volledige omzetgroei van duurzame voeding bij supermarkten, aldus de onderzoekers.

De gevolgen van de horecasluiting zijn het duidelijkst terug te zien in de koffie- en theeverkoop. De totale omzet van duurzame koffie en thee daalde vorig jaar met 19 procent. Maar voor thuisgebruik haalden consumenten juist meer van deze producten in huis: in het duurzame supermarktsegment waren de twee warme dranken met 34 procent omzetgroei de grootste stijgers. De besteding aan duurzame thee in de supermarkt steeg zelfs met 75 procent.

Vorig jaar aten mensen aten en dronken mensen ook noodgedwongen minder vaak buiten de deur. De uitgaven in de supermarkt aan duurzame diepvries- en kant-en-klaarmaaltijden stegen in 2020 met meer dan de helft. Hetzelfde geldt voor duurzame conserven, diepvriesfruit en -groenten.

Verder blijkt dat de omzet van duurzame aardappelen, groenten en fruit, brood, granen, koek en gebak, eieren en zuivelproducten met ongeveer 30 procent toenam. Van niet-duurzame producten lag de omzet veelal lager.

Het enige duurzame product waarvan de onderzoekers een omzetdaling constateerden, was rundvlees. Daarvan werd bijna 13 procent minder verkocht dan een jaar eerder.

Supermarkten zijn naast de horeca en biologische speciaalzaken de belangrijkste afzetkanalen voor duurzame voeding in Nederland. De onderzoekers baseren zich op scannerdata, gegevens die bij winkelkassa’s worden verkregen. Onder duurzaam voedsel rekenen zij voedingsmiddelen met een keurmerk met onafhankelijke controle.