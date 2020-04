In China krijgt de zorgrobot steeds meer te doen

Een zorgrobot van CloudMinds. Beeld CloudMinds

Tot vorige maand stond de roomservicerobot van Hotel Quanji in Beijing meestal ergens stof te vergaren. Het ding was traag, kon amper praten en het personeel zag er het nut niet van in. Tot het hotel vorige maand tot quarantainecentrum werd uitgeroepen, voor reizigers uit risicogebied. Ineens was Quanji een risicozone en bleek die slome robot enorm in het voordeel: immuun voor het coronavirus bracht hij onafgebroken maaltijden rond.

Zoals in Hotel Quanji ging het de afgelopen maanden in honderden Chinese ziekenhuizen en quarantainecentra. Robots namen er taken over van mensen, zwaar op de proef gesteld door het besmettingsgevaar. Roboticabedrijven gingen aan de slag om nieuwe functies te ontwikkelen en doneerden duizenden robots aan zorginstellingen. Volgens experts zou de corona-epidemie in China weleens een doorbraak voor robotica kunnen betekenen.

‘We gaan de komende tijd een enorme toename van dit soort toepassingen zien’, zegt David Li, een innovatie-expert uit Shanghai. Hij klinkt enigszins opgewonden. Natuurlijk vindt hij de corona-epidemie vreselijk, maar hij ziet er veel technologische innovatie uit voortkomen. ‘Het interessante is: dit gebeurt niet omdat een of andere start-up een briljant idee had, maar omdat de omstandigheden zijn veranderd. De robots waren er al, maar nu krijgen ze een nieuw doel.’

Ingeburgerd

In China zijn robots inderdaad al behoorlijk ingeburgerd. Je ziet ze in hotels, restaurants en winkelcentra, waar ze roomservice leveren, gerechten opdienen of klanten verwelkomen. De mensachtige automaten zijn populair, maar niet erg geavanceerd. Ze hebben een beperkte woordenschat en een grove motoriek, en vormen meer een attractie dan een meerwaarde. Maar door de corona-epidemie hebben ze nu één groot voordeel: ze lopen geen risico op besmetting.

Voor een mens van vlees en bloed, vatbaar voor virussen, zijn veel eenvoudige handelingen juist veel ingewikkelder geworden. Neem het rondbrengen van maaltijden in een ziekenhuis of quarantainecentrum. ‘Je moet je voorstellen: zo’n veiligheidspak volgens de juiste procedure aantrekken, duurt minstens 15 minuten’, zegt Li. ‘Uittrekken is nog gevaarlijker en duurt makkelijk een half uur. Dan kun je beter een robot inzetten. Die moet je achteraf alleen even met desinfectiemiddel besproeien.’

Toen de ziekenhuizen in Wuhan overspoeld werden met patiënten, en overbelaste artsen en verplegers in de media vertelden luiers te dragen om niet van veiligheidspak te hoeven wisselen, schoten tal van roboticabedrijven te hulp. Ze doneerden robots en ontwikkelden ook nieuwe functies. Zo rustte Keenon Robotics, een bedrijf in Shanghai dat bezorgrobots ontwikkelt – een soort rollende kastjes met ingebouwde gps – zijn machines uit met een desinfectietank en -spuit.

‘Je kunt ’s nachts een vast tijdstip instellen en tegen de volgende ochtend is je hele gebouw gedesinfecteerd’, zegt Li Tong, bedrijfsleider van Keenon Robotics, dat in totaal zo’n honderd robots aan ziekenhuizen en quarantainecentra doneerde. ‘In feite was dat niet zo moeilijk. Ons bedrijf focust op de beweging van robots. Of ze moeten bewegen om een maaltijd te brengen of om te desinfecteren, dat maakt niet veel uit.’

‘Robotziekenhuis’

CloudMinds, een bedrijf uit Beijing, ontwikkelde in ijltempo robots die de lichaamstemperatuur, zuurstofsaturatie en ademhaling van patiënten kunnen meten. Het bedrijf doneerde veertien van die medbots aan een noodhospitaal in Wuhan, dat in de Chinese media prompt tot ‘robotziekenhuis’ werd omgedoopt. De gegevens werden met een pleister en armband opgemeten, en via een AI-platform aan de robots doorgegeven.

‘Er waren in dat noodhospitaal drie zalen met elk 120 patiënten, met drie artsen en drie verplegers’, zegt Charly Wang, medeoprichter van CloudMinds. ‘Elke twee uur moest van al die patiënten de temperatuur, zuurstofsaturatie en ademhaling worden gemeten. Als de robots dat doen en enkel waarschuwen als er iets mis is met de waarden, kan dat het zorgpersoneel veel tijd besparen. Die kunnen dan waardevoller dingen doen.’

Maar een ‘robotziekenhuis’ is het noodhospitaal in Wuhan nog lang niet. De zorgbots kunnen bij lange na niet tippen aan menselijke artsen en verplegers. ‘Mensen maken zich er soms een verkeerde voorstelling van’, zegt David Li. ‘Die robots voldoen niet aan het beeld van een sexy cyberverpleegster. Het zijn eerder bewegende platforms met allerlei instrumenten erop.’

‘Toen ik over die robot hoorde, was ik nieuwsgierig’, zegt He Mao, een jonge Chinees die veertien dagen in Hotel Quanji in quarantaine zat. ‘Ik probeerde ermee te praten, maar hij kende maar twee zinnetjes: ‘Aangename kennismaking’ en ‘Je bent de knapste persoon ter wereld, zullen we een selfie maken?’. Na een paar dagen wilde ik alleen maar dat hij zijn mond hield. Die robot was mijn enige gezelschap, maar ik ga hem niet missen.’

Meer toepassingen

Desalniettemin, zeggen experts, zal de populariteit van robots blijvend zijn. ‘Door de epidemie realiseren mensen zich ineens wat die allemaal voor hen kunnen doen’, zegt Li Tong. ‘In een ziekenhuis moeten veel spullen worden rondgebracht: medicijnen naar de patiënten, materiaal naar de operatiekamer, bloedstalen naar het laboratorium. De ziekenhuizen hebben nu gezien dat een robot dat ook kan.’

Bij CloudMinds merken ze ook dat de interesse toeneemt. ‘We krijgen veel vragen van scholen en bedrijven’, zegt Charly Wang. ‘Scholen willen hun klassen desinfecteren, als ze straks weer opengaan. Ik denk dat de vraag naar robots in de servicesector de komende tijd zal vertienvoudigen.’

Ook David Li voorspelt enorme investeringen in de robotisering van de Chinese maatschappij. Want het directe gevaar van de corona-epidemie mag in China geweken zijn, zolang er geen vaccins zijn, blijft er een risico. Dus worden er nu in ijltempo robots ontwikkeld voor de desinfectie van openbaar vervoer, vrachtvervoer op industrieterreinen en bezorging van maaltijden, zodat die sectoren bij een eventuele tweede uitbraak zonder mensen kunnen blijven draaien.

‘Het is simpel: alle eenvoudige taken die besmettingsgevaar kunnen opleveren, zullen nu eerder aan robots worden overgelaten’, zegt Li. ‘Als het veiliger is voor robots, dan willen we liever dat zij het doen. Ik verwacht de komende tijd veel nieuwe toepassingen. Dit is een enorme kans voor de robotica-industrie.’