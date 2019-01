In Brussel spijbelen 35 duizend jongeren om te demonstreren: ‘Make the climate great again’

Belgische studenten gaan de straat op om te demonstreren voor een beter klimaatbeleid. Beeld EPA

Hallo Sacha, hoe…

Wacht, wacht. Ik hoor je niet. Ik probeer een iets rustiger plekje te vinden, maar het valt niet mee. Ik loop heel erg vooraan. Nog even voorbij die muziekauto… Ah, leuk, die revival van Queen. En de kinderen zingen ook nog mee. Oké, ik sta nu in het portaal van een appartementencomplex.

Vertel, hoe gaat het in Brussel?

Het is heel erg druk. Ik doe even de deur open. [Veel rumoer door de lijn, dan gaat de deur weer dicht.] Zo, kon je het horen?

Ja.

Ik sprak net een agent die me vertelde dat er wel 35 duizend jongeren rondlopen. Bijna allemaal onder de 18, dus nog niet op de leeftijd om te stemmen. Ze zeggen dingen als: ‘Verdomme, als wij later groot zijn moeten wij de rekening van de klimaatproblemen betalen.’ Dit is hun manier om protest te uiten. Ze spijbelen ervoor van school voor de derde week op rij. Een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid.

35 duizend jongeren, zei je?

Ja, de beweging groeit enorm. Drie weken geleden is het begonnen, toen organisatrice Anuna de Wever jongeren opriep om te demonstreren. De eerste week waren er ongeveer 3 duizend jongeren, daarna 12,5 duizend. Nu dus 35 duizend.

Het zijn ook echt jongeren van alle leeftijden. Ze staan langs de weg met borden met Engelse teksten als Make the climate great again en Make law, not plastic. Een kind van 11 zei tegen me dat hij zich echt zorgen maakt om de toekomst van zijn kleinkinderen…

En menen ze dat, of is het ook gewoon spannend om te spijbelen?

Ongetwijfeld zijn er natuurlijk ook veel jongeren die het gaaf vinden om te spijbelen, maar mijn indruk is toch dat dit wel echt bewuste jongeren zijn. Jongeren die bijvoorbeeld ook geen vlees eten en weinig willen vliegen. Ook interessant: de Franstalige Walen sluiten zich nu ook aan, vorige week waren het nog met name Vlamingen.

Denk je dat de beweging effect heeft?

Nou ja, het is wel een sterk signaal dat de regering moeilijk kan negeren. 26 mei zijn er verkiezingen, en de jongeren hopen met de demonstraties het klimaat hoog op de agenda te krijgen.

Volgende week staan de jongeren er weer?

Een heleboel zeggen van wel. En de studenten hebben laten weten bij volgende demonstraties ook mee te zullen doen. Dus ja, het kan zeker nog groeien. Maar uiteindelijk weet je het natuurlijk nooit.