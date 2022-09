In Brussel is de maat vol: mestvoordeel Nederlandse boeren vervalt definitief in 2026

Een loonwerker injecteert mest in een droog stuk landbouwgrond. Op de voorgrond een ooievaar die profiteert van voedsel dat naar boven komt. Beeld Harry Cock

Minister Henk Staghouwer van Landbouw heeft dit maandag aan de Tweede Kamer geschreven. Nederlandse boeren rijden sinds 2006 bijna 50 procent meer mest uit over hun land dan agrariërs in een aantal andere Europese landen. Aan die voorkeursbehandeling komt na twintig jaar hoogstwaarschijnlijk een einde. Het Europese Nitraatcomité heeft een conceptbesluit genomen dat op 15 september door de 27 lidstaten moet worden bekrachtigd. Als de lidstaten het voorstel van het Nitraatcomité afwijzen, moet het kabinet opnieuw met de EU gaan onderhandelen. De kans dat Nederland dan een betere deal krijgt lijkt echter klein.

Het verdwijnen van de derogatie betekent dat melkveehouders voortaan meer mest moeten laten verwerken of exporteren. Sjaak van der Tak, voorzitter van landbouwbelangenorganisatie LTO Nederland, schatte dit voorjaar dat dit Nederlandse veehouders gemiddeld 20.000 euro per jaar extra zal kosten.

Redden wat er te redden valt

Minister Staghouwer en minister-president Mark Rutte hebben in Brussel de afgelopen maanden proberen te redden wat er te redden valt. Ze hebben bedongen dat Nederland drie jaar de tijd krijgt om de derogatie af te bouwen. Vanaf volgend jaar mogen de boeren al minder mest op hun land verspreiden en het voordeel wordt in 2024 en 2025 verder afgebouwd. In 2026 moeten Nederlandse agrariërs aan de Europese norm voldoen. Dan mogen ze maximaal 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare uitrijden. Met derogatie is dat – afhankelijk van de grondsoort – 230 tot 250 kilo per hectare.

Brussel heeft Nederland deze uitzondering op de Europese Nitraatrichtlijn vanaf 2006 gegund, omdat een groot deel van de Nederlandse weidegrond (klei en veen) weinig ‘uitspoelingsgevoelig’ is. Meststoffen die op het land worden gebracht, zouden daardoor minder snel in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Het toekennen van het extra mestverspreidingsquotum (‘derogatie’) is wel aan voorwaarden gebonden. Zo mag de waterkwaliteit er niet onder lijden.

Afschaffing uitzonderingspositie hing langer in lucht

De afschaffing van de derogatie hangt al jaren in de lucht, maar Nederland wist in Brussel keer op keer uitstel te bedingen. Dit keer is de Europese Commissie onvermurwbaar. Nederland houdt zich slecht aan de voorwaarden die de EU aan de derogatie stelt. De grootschalige mestfraude die de NRC in 2017 aan het licht bracht, is een van de redenen dat Brussel van mening is veranderd.

De landelijke mestgegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt, die maatgevend zijn voor de EU-regelingen, zijn mogelijk onbetrouwbaar. Met de officiële administratie waarin de Nederlandse landbouwsector bijhoudt hoeveel mest er wordt uitgereden, afgevoerd, verwerkt en geëxporteerd, wordt gefraudeerd. Anonieme mestverwerkers zeiden in 2014 tegen het landbouwvakblad Boerderij dat een kwart van de mest die op papier verwerkt wordt, in werkelijkheid ‘illegaal verhandeld en gedumpt’ wordt. Hun brancheorganisatie Cumela stelde in datzelfde artikel dat 30 tot 40 procent van het totale mestvolume in Oost-Brabant en Limburg in het illegale circuit verdwijnt.

Er komt dus meer mest (nitraten, fosfaten en ammoniak) in het milieu terecht dan de officiële cijfers van de overheid aangeven. Er is weinig reden om aan te nemen dat de mestfraude in Nederland de afgelopen vijf jaar in omvang is afgenomen. Een rapport over milieucriminaliteit dat in juni uitkwam schetst een alarmerend beeld: er wordt amper op gecontroleerd en gehandhaafd. De pakkans voor overtreders is erg klein, terwijl de potentiële winsten in de miljoenen lopen. ‘Mestfraude is nog steeds een probleem’, schrijven de opsporingsdiensten in het rapport.

In Brussel worden dit soort berichten ook gelezen. Bovendien heeft Nederland diverse keren het door de EU opgelegde fosfaatplafond overschreden en voldoet Nederland niet aan de afspraken over verbetering van de waterkwaliteit. Na jaren van soebatten en zaken door de vingers zien, is de maat in Brussel vol.

Compensatieregeling moet de pijn iets verzachten

Door het verdwijnen van de derogatie stijgt het aanbod van koeienmest op de mestmarkt. Mestverwerkers zullen hun prijzen dus kunnen verhogen. Daarvan kunnen ook varkenshouders last krijgen. Koeienmest is namelijk van betere kwaliteit dan varkensmest. Akkerbouwers gebruiken daarom liever koeienmest om hun land te bemesten. Ook varkenshouders zullen daardoor straks hogere afzetprijzen moeten betalen om hun mest kwijt te kunnen.

Om de financiële pijn iets te verzachten komt het kabinet met een compensatieregeling voor rundveehouders die hun derogatie kwijtraken. Het kabinet vergoedt de komende drie jaar een deel van de extra kosten van mestverwerking. Staghouwer heeft hier 130 miljoen euro voor uitgetrokken. Dat is niet genoeg om alle boeren volledig te compenseren, erkent de minister. Deze transitieregeling vervalt in 2026 en staat niet open voor varkenshouders wier mestafzetkosten stijgen.

De derogatie geldt voor rundveebedrijven met minstens 80 procent grasland (van hun totale grondoppervlakte). Ongeveer 16.500 veehouderijen maken gebruik van deze voordeelregeling. Zij moeten daarvoor jaarlijks een aanvraag indienen bij de overheid. Veehouders die de komende jaren intekenen op derogatie en aanspraak willen maken op compensatievergoeding, moeten beloven dat zij hun grasland in stand houden. Zonder derogatie is het namelijk financieel aantrekkelijk om weiland in maïsakkers om te zetten en zo te besparen op veevoer. Het kabinet wil dat voorkomen, omdat maïsteelt slecht is voor het milieu en beschermde weidevogels dan nog minder geschikte broedplaatsen kunnen vinden. Vanaf 2026 moet er nieuwe landelijke wetgeving van kracht zijn die het behoud van graslanden veilig stelt, maar het kabinet moet die nog ontwerpen.