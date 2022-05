In Brabant is de droogte nu al terug: ‘Grondwater heeft een geheugen, na een droog jaar moet er extra veel regen vallen’

Een dronefoto van een zeer grote natuurbrand op de Mariapeel nabij het Brabantse Deurne. Beeld ANP

Boeren in Noord-Brabant, en waarschijnlijk in veel andere delen van het land, houden de komende weken hun hart vast. Het onttrekkingsverbod voor vijf stroomgebieden in Waterschap Brabantse Delta komt relatief vroeg in het voorjaar, maar is een logisch gevolg van de uitzonderlijke droogte in maart en april. Krap een maand na het begin van het groeiseizoen komen akkerbouwers hiermee voor aanzienlijke uitdagingen te staan in het voldoende bewateren van hun gewassen.

Het lijkt er bovendien niet op dat het weer binnenkort omslaat. Het neerslagtekort is flink opgelopen, en het KNMI voorspelt nu al dat dit voorjaar tot de 5 procent droogste voorjaren zal horen sinds het begin van de metingen in 1906. Als die trend daarna doorzet krijgen we in 2022 voor de vierde keer in vijf jaar tijd een droge zomer. Vorig jaar had Nederland met de overstromingen in Limburg juist een uitschieter de andere kant op.

‘Het is droog. En dat al vroeg in het jaar’, constateert ook Kees de Jong van Waterschap Brabantse Delta. Met het onttrekkingsverbod wil hij de verdroging in de stroomgebieden tegengaan. De veelvuldige regenval eerder in het jaar heeft volgens hem niet kunnen baten: ‘In de winter hebben we samen met agrariërs en natuurterreinbeheerders het water goed en lang vastgehouden, maar nu haalt de natuur ons in.’

In delen van Brabant geldt al ruim een maand een onttrekkingsgebod voor het grondwater, maar boeren daar kunnen nog wel putten uit sloten en plassen. Hoe lang dat zo blijft is de vraag: een woordvoerder van waterschap De Dommel noemde tegen Omroep Brabant de kans ‘zeer groot’ dat later deze week ook daar sproeiverboden nodig zouden zijn.

Eind maart namen de Brabantse waterschappen ook al maatregelen tegen de droogte, door stuwen in sloten en beken omhoog te zetten en extra water vanuit de Maas aan te voeren. Begin april volgde het onttrekkingsverbod uit grondwater, maar het was allemaal niet genoeg.

Kleine buffer

Dat maatregelen zo vroeg in het jaar al noodzakelijk zijn vindt Frans Klijn, hoogleraar watermanagement aan de TU Delft en expert rivierbeheer bij Deltares, niet verrassend: ‘Grondwater heeft een geheugen, na een droog jaar moet er extra veel regen vallen om daarvoor te compenseren.’ Na een aantal droge jaren heeft het grondwater in grote delen van het land nog steeds niet de hoogte bereikt van vijf jaar geleden. Met zo’n kleine buffer kom je al snel weer in de problemen.

Klijn pleit er daarom voor om de grondwaterstand in zandgebieden standaard wat hoger te houden. ‘In natte periodes moet je het water zo lang mogelijk vasthouden. We hebben in Nederland veel greppels en sloten om wateroverlast te voorkomen, nu krijgen we dat terug in de vorm van een watertekort.’ Normaal gesproken zijn boeren daar geen voorstander van, omdat ze met hun zware machines het land op willen en een lage grondwaterstand tot hogere gewasopbrengsten leidt. Mogelijk dat de aanhoudende droogte daar nu verandering in brengt.

Het watertekort is namelijk een fenomeen dat we door het veranderende klimaat vaker zullen gaan zien. Het KNMI voorspelt dat in de toekomst meer water zal verdampen, door hogere temperaturen en minder bewolking. In de meer pessimistische klimaatscenario’s neemt de hoeveelheid zomerneerslag in Nederland bovendien af. Dat alles zal leiden tot meer droogte in de lente en zomer.

Bovendien wordt het klimaat grilliger: als het nat is, is het veel natter dan voorheen, en als het droog is, blijft het langer droog. ‘Het lastige van water is dat het valt op plekken waar je het niet kan gebruiken, en op momenten dat je het niet kwijt kan’, constateert Klijn. ‘Neerslag valt niet gelijkmatig over het jaar heen, en vaak regent het zo hard dat het water niet goed de grond in gaat.’

In Brabant groeit volgens Klijn bovendien de behoefte aan drinkwater en water voor de landbouw. ‘Zelfs als je op jaarbasis 30 tot 40 centimer water overhoudt, is dat met grote sproeiinstallaties snel weg.’ Minder water gebruiken, of eigenlijk verkwisten, is daarom het devies. Het onttrekkingsverbod is daar een eerste stap in, maar of het genoeg is zal de toekomst uit moeten wijzen.