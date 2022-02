In Borsele, waar het aantal mensen met overgewicht het sterkst steeg, blijkt hoe moeilijk obesitas te bestrijden is

Oudere inwoners van Borsele trainen met gewichten in een van de twee ‘beweegtuinen’ van de gemeente. Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Als het goed is, moet je dit wel voelen!’, roept buurtsportcoach Joffrey Geldof (39) lachend tegen een groep van 25 ouderen die fanatiek gewichtjes door de lucht zwaaien. Twee keer per week verzamelen inwoners van de gemeente Borsele zich in een van de twee ‘beweegtuinen’, een soort sportscholen in de buitenlucht, onder leiding van vrijwilligers en een coach van de gemeente.

‘Ik doe elke ochtend om kwart over negen met mijn vrouw in de slaapkamer Nederland in Beweging’, vertelt de 80-jarige Willem de Wilde terwijl hij gelijktijdig met echtgenote Susan een voor een zijn benen optrekt. ‘En we gaan altijd met de caravan op vakantie en wandelen en fietsen dan veel.’

De beweegtuinen zijn onderdeel van een pakket maatregelen van de gemeente Borsele om inwoners aan te sporen tot gezonder leven. Daarnaast riep de gemeente wandelgroepen in het leven en sloot ze zich aan bij een landelijk programma dat een gezonde leefstijl onder kinderen moet bevorderen.

Desondanks steeg het overgewicht hier de afgelopen vier jaar het sterkst van alle gemeenten, blijkt uit de Gezondheidsmonitor, een enquête van de GGD’s onder ruim een half miljoen Nederlanders. Van de 18 duizend volwassen inwoners van Borsele had zo’n 54 procent in 2020 overgewicht, met een body mass index (BMI) van 25 of hoger. Dat was vier jaar eerder nog zo’n 46 procent. Het percentage inwoners met obesitas (een BMI boven de 30) steeg sinds 2012 van 11,2 naar 16 procent.

Ook op het gebied van bewegen scoorde plattelandsgemeente Borsele, net als heel Nederland, slechter dan vier jaar geleden. In 2020 zat zo’n 45 procent van de inwoners niet te veel stil en fietste of wandelde minstens 2,5 uur per week, waarmee ze voldeden aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. In 2016 was dat nog zo’n 49 procent.

Een sluitende verklaring voor de cijfers heeft de lokale GGD nog niet. Deelnemers aan de vrolijke zweetsessie in de beweegtuin wijzen er alvast één aan: initiatieven als deze trekken vooral mensen die toch al in beweging zijn, zoals het echtpaar De Wilde. Echtgenote Susan, in haar jonge jaren fervent amateurturnster, vraagt weleens iemand mee naar de beweegochtenden, vertelt ze. ‘Maar dan zeggen ze: ‘Nee hoor, ik zie mezelf al stáán!’

De groep met hardnekkig overgewicht is lastig te bereiken, beaamt coach Geldof, in een sportjack met de opdruk ‘Borsele beweegt’. ‘Zo’n anderhalf jaar geleden begonnen we met een training voor dertigers en veertigers met overgewicht, een uitkering en andere problemen. Maar dan stond ik soms voor twee man.’ Corona was de nekslag, de groep werd opgeheven. Geldofs conclusie: ‘Je moet het zelf echt willen.’

Wie in Nederland gezonder wil leven, moet bovenal bezitten over een flinke dosis wilskracht, blijkt ook in de nabijgelegen buurtsuper. Daar gaat de tweede fles frisdrank voor de halve prijs, zijn de chips in de aanbieding en liggen de chocoladerepen naast de kassa. De Zeeuwse supermarkt weerspiegelt de norm: 81 procent van de supermarktproducten in de aanbieding is ongezond, berekenden onderzoekers onlangs.

Wil je in die snackjungle afvallen, dan moet je strategieën ontwikkelen om je tegen verleidingen te wapenen, zegt fysiotherapeut en leefstijlcoach Vera de Blaeij (41). ‘Het helpt om regels op te stellen’, vertelt De Blaeij vijf aandachtig luisterende vrouwen in haar fysiopraktijk in Heinkenszand, een van de vijftien dorpskernen van de gemeente. ‘Bijvoorbeeld de regel: ik eet alleen chips op vrijdagavond. Dat maakt de keuze om het op een ander moment te laten liggen makkelijker.’

De vrouwen doen mee aan de GLI, de gecombineerde leefstijlinterventie, een traject van zestien groepsworkshops over slaap, voeding en beweging, en zeven uur individuele begeleiding. Sinds 2019 wordt het programma vergoed voor de 3,5 miljoen Nederlanders met obesitas of met overgewicht in combinatie met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of diabetes type 2.

Veel deelnemers aan de GLI zijn gewend aan diëten met duidelijke voorschriften, zegt De Blaeij, maar de GLI verbiedt niets. ‘Die gaat over het aanleren van nieuwe, gezonde gewoonten. Zaken als: wanneer ga je naar de supermarkt?’, zegt ze, een smartwatch om haar pols. ‘Eigen regie is de bedoeling. Dat is voor sommige deelnemers een uitdaging.’

Zo ook voor de 26-jarige Joy, die liever niet met haar achternaam in de krant wil. ‘Je weet vaak niet wat gezond is’, verklaart de kinderopvangmedewerker, gekleed in een wijde zwarte poncho. ‘En als je het al weet, is het heel duur.’ De diëten die ze probeerde leverden geen langdurig resultaat op.

De GLI is de laatste stap voor een maagverkleining, vertelt ze. Sinds ze begon met de groepssessies, veranderde ze al een belangrijke gewoonte. ‘Eerst ontbeet ik niet, nu wel. Daar ben ik trots op.’ Desondanks blijven langdurige resultaten voorlopig uit. ‘Soms ben ik zo goed bezig, loop ik veel trappen en laat ik de hond vaak uit. Waarom verlies ik dan geen gewicht?’, vraagt ze zich af.

Oudere inwoners van Borsele maken een wandeling. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het antwoord is even wetenschappelijk onomstreden als onbevredigend: lichamelijke processen zijn zo mogelijk nog lastiger te veranderen dan ingesleten gewoonten. Aanzienlijk overgewicht herprogrammeert de hormoonspiegels. Val je af, dan willen die hormonen het lichaam terugbrengen naar de oude stand en vertragen ze de stofwisseling. Woog je eerst 120 kilo en nu 90, dan moet je veel minder eten om op dat gewicht te blijven dan iemand die altijd al 90 kilo woog.

Volgens critici vragen leefstijlinterventies als de GLI dan ook het onmogelijke van mensen met overgewicht: dat ze het gevecht aangaan met een ongezonde omgeving én een vijandige hormonale machine. Bovendien is de effectiviteit van de GLI op lange termijn niet bewezen, benadrukken ze. Chirurgen voeren geregeld maagverkleiningsoperaties uit bij GLI-deelnemers, omdat het leefstijlprogramma te weinig gezondheidswinst opleverde.

Voorstanders van de GLI, zoals De Blaeij, benadrukken dat elk stapje in de goede richting er één is. ‘De GLI biedt deelnemers veel inzicht en bewustwording. Daar hebben ze ook veel aan als ze over drie jaar toch een maagverkleining laten doen’, zegt ze. Bovendien wordt de GLI, in tegenstelling tot de veelal dure diëten die deelnemers hebben geprobeerd, goed begeleid.

Waar alle deskundigen het over eens zijn, is dat leefstijlinterventies als de GLI en het op grote schaal toepassen van maagomleidingen- en verkleiningen niet genoeg zijn om deze epidemie te bestrijden. Komen er geen verregaandere maatregelen, dan heeft in 2040 62 procent van de volwassenen overgewicht, berekende het CBS, tegenover de 38 procent die werd afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord (2018).

Een tikkende tijdbom, want overgewicht is nu al, na rookgerelateerde ziekten, hoofdverantwoordelijk voor gezondheidsverlies onder Nederlanders. Daarom moet niet alleen de leefstijl, maar vooral de leefomgeving van de Nederlander veranderen, vindt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Die adviseerde het nieuwe kabinet reclames voor ongezond eten te verbieden, de btw op gezond eten te verlagen, een suikertaks in te voeren en gemeenten toe te staan fastfoodwinkels te weren.

Zulke ingrepen liggen traditioneel gevoelig in Den Haag, waar het verwijt van betutteling snel gemaakt is. Eind vorig jaar werd de suikertaks, ondanks een positief advies van het RIVM, afgeschoten door het kabinet. Het koos in plaats daarvan voor afspraken met producenten. Het nieuwe kabinet bekijkt ‘op termijn’ de invoering van een suikertaks en een verlaging van de btw op groente en fruit van 9 naar 0 procent, schrijft het in het regeerakkoord. Maar die veranderingen gaan voor 2025 in ieder geval niet plaatsvinden, omdat de ict-systemen van de Belastingdienst dat niet aankunnen.

Joy wacht er niet op. Zij wil, na jaren worstelen met haar gewicht, haar lichaam kunnen accepteren. ‘Ik wil er blij en gelukkig mee zijn’, zegt de jonge moeder vastbesloten. ‘Dat ik trots ben als ik in de spiegel kijk.’