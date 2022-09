In Biddinghuizen verwijderen boeren zelf de omgekeerde vlaggen, met lichte tegenzin

Boeren halen dinsdag in Biddinghuizen hun protestvlaggen weer uit de lantaarnpalen. De actie volgde op een gesprek tussen boeren, de gemeente en een veteraan. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Zitten ze dan, bak koffie erbij, shaggie in de mondhoek. Vier mannen die van aanpakken houden, verzameld in de boerenloods van loonwerker Martin Schoot Uiterkamp (36). Straks zullen ze met twee verreikers naar Biddinghuizen rijden, waar ongeveer 130 omgekeerde vlaggen aan lantaarnpalen hangen. Die vlaggen gaan er nu af.

Niet dat deze mannen moeite hebben met omgekeerde vlaggen. Nee zeg, integendeel. Half juli lagen dezelfde vlaggen, gloednieuw nog, hier in dezelfde loods, klaar om opgehangen te worden. Akkerbouwer Leon Eijbrink (30), nu ook aan tafel, was er toen ook bij. ‘De politie zwaaide vriendelijk naar ons’, zegt hij. ‘Ze staken de duim omhoog.’

En toch gaan ze de vlaggen nu verwijderen, zij het met lichte tegenzin. ‘Onze problemen zijn niet opgelost’, zegt Schoot Uiterkamp, die eerder ook meedeed aan de blokkade van een distributiecentrum van supermarkt Lidl. ‘Maar we hebben een goed gesprek gehad en dit was de uitkomst. Daar houden we ons aan.’

Als de koffie op is, zet hij een cowboyhoed op en neemt plaats achter het stuur van zijn verreiker. Niet veel later rijdt hij het erf af, met Eijbrink in de bak aan het einde van de telescooparm. De andere verreiker volgt.

Opknopen

De omgekeerde driekleur groeide de afgelopen maanden uit tot symbool van het boerenverzet. Niet alleen verschenen de vlaggen aan boerderijen en op boerenerven, maar ook aan bruggen, viaducten en lantaarnpalen. Hele plattelandsgemeenten werden ermee volgehangen.

Overheden worstelen nog altijd met de ongevraagde versieringen. Dat een groepering op zo’n grote schaal bezit neemt van de openbare ruimte leidt tot ongemak. Want is de straat niet van ons allemaal? Toch besloten veel bestuurders de laatste maanden niet in te grijpen, soms uit angst dat de vlam in de pan zou slaan.

Begrijpelijk ook. Medewerkers van een bedrijf dat deze zomer protestvlaggen verwijderde in Winterswijk werden geïntimideerd, waarna de gemeente besloot de vlaggen voortaan te laten hangen. De burgemeester van het Gelderse Oldebroek kreeg te maken met bedreigingen en intimidatie, nadat ze de omgekeerde driekleur had laten verwijderen. ‘Iemand schreef dat ik me maar met een vlag moest opknopen aan een lantaarnpaal’, zei ze tegen de Volkskrant.

Belediging voor militairen

In de gemeente Dronten, waar Biddinghuizen onder valt, bleven incidenten uit. Maar er was wel onvrede, zegt burgemeester Jean Paul Gebben, niet in de laatste plaats bij hemzelf. ‘Die vlaggen hangen aan gemeentelijk bezit’, zegt hij. ‘Lantaarnpalen zijn hier in beginsel niet voor bedoeld.’

Gebben kreeg bovendien enkele klachten binnen van inwoners die zich ergerden aan de omgekeerde vlaggen. Ook wist hij dat veteranen het pijnlijk vonden om de driekleur op z’n kop te zien hangen. Zo had Marco Kroon, drager van de Willemsorde, de omgekeerde vlag een ‘belediging voor militairen’ genoemd.

De burgemeester, die niet uitsloot dat de boel kon escaleren, besloot een poging te wagen de betrokkenen in zijn gemeente om de tafel te krijgen. En dat lukte. Op een avond zat hij met een wethouder, een paar boeren en veteraan Paul van Tintelen (62) aan de keukentafel van Martin Schoot Uiterkamp.

Zenuwachtig

Van Tintelen: ‘Ik heb verteld dat ik als militair onder meer ben uitgezonden naar Joegoslavië en Afghanistan, en dat ongeveer twintig collega’s onder de vlag zijn teruggebracht naar Nederland. Die vlag betekent nogal wat voor ons. Het doet me pijn als mensen er respectloos mee omgaan.’

Gebben: ‘Vervolgens vertelden de boeren hoe het voortbestaan van hun bedrijven in gevaar was. Waarop de veteraan zei dat hij dat allemaal niet wist.’

Schoot Uiterkamp: ‘De boeren die ik had uitgenodigd hebben allemaal een ander probleem met de overheid. De een vertelde over de stikstofnormen, een ander over de verziekte markt.’

Van Tintelen: ‘Ik was vooraf behoorlijk zenuwachtig over dit gesprek. Maar de boeren zeiden al snel dat ze met die vlaggen nooit iets kwaads bedoeld hadden. En dat ze bereid waren tot een compromis.’

Gebben: ‘Uiteindelijk kwamen ze overeen dat de vlaggen bleven hangen tot de Tweede Kamer terug was van het zomerreces. Op 6 september zouden ze de vlaggen dan zelf verwijderen. Dat is toch mooi? Als je in gesprek blijft en begrip voor elkaar toont, kun je veel problemen oplossen.’

Middelvingers

En dus rijden er op deze dinsdag twee verreikers Biddinghuizen binnen. Schoot Uiterkamp schuift de telescooparm van zijn machine uit, waardoor de bak tot net onder de lamp komt. Daar knipt Eijbrink met zijn tang twee tiewraps los. De vlag mikt hij op de vloer. De bak zakt. De machine rijdt naar de tweede paal. Bak omhoog. Knip, knip. Bak omlaag. Enzovoorts. Per vlag hebben ze nog geen minuut nodig.

Na een klein uur treffen de twee teams elkaar bij het winkelcentrum. De klus is geklaard. De mannen vertellen elkaar over de toeterende auto’s en de middelvingers die opgestoken werden. ‘Ik heb nog vlaggen uitgedeeld’, zegt de 22-jarige Ben van Steenoven. ‘Die kunnen mensen thuis ophangen.’

De andere vlaggen zal Schoot Uiterkamp een dag later naar een boer met land langs de A6 brengen, waar ook verwijderde vlaggen uit andere dorpen in Flevoland naartoe zijn gebracht. Daar zullen ze de komende tijd – op hun kop – de langsrazende automobilisten tegemoet wapperen.

Veteraan Paul van Tintelen maakt zich er vooralsnog niet druk om. ‘Nu hangen de vlaggen op particuliere grond, dus dat is een ander verhaal’, zegt hij. ‘Bovendien kom ik niet dagelijks op de A6. Ze hangen uit mijn zicht. En als ik me er binnenkort toch aan begin te storen, dan ga ik het gesprek wel weer aan.’