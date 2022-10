In Berlijnse straten is de karakteristieke gaslantaarn het nieuwste slachtoffer van de crisis

Historische straatlantaarn die op gas werkt in Berlijn. Beeld Getty Images/iStockphoto

In het Duitse Lubmin komt al bijna anderhalve maand geen gas meer uit pijpleiding Nord Stream 1. In juni kondigde de Duitse regering al de tweede alarmfase af van een nationaal noodplan voor de verdeling van gas, in de hoop om rantsoenering te voorkomen. In openbare gebouwen in Hannover komt er geen warm water meer uit de kraan en in veel steden staat de verlichting bij monumenten uit. Maar in Berlijnse straten gloeit ’s nachts nog altijd het gele licht van gaslantaarns.

Met het oog op de gascrisis en de dreiging van tekorten in de winter wil het Berlijnse stadsbestuur daar zo snel mogelijk verandering in brengen. Al sinds 2006 liggen er plannen om de gaslantaarns te vervangen, en inmiddels is dat met bijna de helft ook gebeurd. Maar er staan er nog steeds ruim 23 duizend in de straten van Berlijn, meer dan de helft van alle gaslantaarns ter wereld. 1.400 daarvan branden wegens technische mankementen zelfs dag en nacht.

De gaslantaarns verbruiken elk zo’n 4500 kilowattuur energie per jaar, bijna net zo veel als het gasverbruik van een gemiddeld Duits huishouden en ruim 50 keer zo veel als vergelijkbare ledlampen. Het stadsbestuur van Berlijn wil met het oog op de gascrisis tien procent energie besparen, het sneller vervangen van de gaslantaarns moet daaraan bijdragen.

Gele gloed

In Oost-Berlijn zijn veel van de gaslantaarns in de DDR-tijd vervangen voor elektrische exemplaren. Maar in het westelijke deel van de stad, vooral in de statige wijk Charlottenburg, domineren ze nog altijd het straatbeeld. Sinds de negentiende eeuw belichten ze met hun warme gele gloed de veelbewogen geschiedenis van de Duitse hoofdstad.

Veel Berlijners zijn gehecht aan de sierlijke straatverlichting. ‘Berlijn is zo ongeveer de laatste stad ter wereld waar je een avondwandeling kunt maken en een koffie kan drinken onder gaslicht’, vertelt Bertold Kujath van Gaslicht-Kultur, een vereniging toegewijd aan de bescherming van het erfgoed. Hij pleit ervoor om tijdelijk ledlampen op zonnestroom aan de lantaarnpalen te bevestigen, en om de lantaarns in ere te herstellen zodra de gasprijs tot een redelijk niveau is gedaald.

Maar het stadsbestuur blijft vastbesloten om de gaslampen te vervangen, ook omdat dat bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen. De karakteristieke palen mogen blijven staan, maar worden uitgerust met ledlampen die het gaslicht zo goed mogelijk nabootsen. Zo blijft de straatverlichting voor Berlijners een baken van herkenning in donkere tijden.