In Barendrecht kan één partij het gemeentebestuur vormen, en nog vijf opvallende uitslagen

Partijleden van de SP volgen de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. In Oss, van oudsher een SP-bolwerk, is de partij niet langer de grootste. Beeld ANP

Oss: In SP-bolwerk Oss is de partij de grootste verliezer

De SP is niet langer de grootste partij in het Brabantse Oss, van oudsher een SP-bolwerk. De lokale partij Voor de Gemeenschap (VDG) is met ruim een kwart van de stemmen de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De SP behaalde zo’n 20 procent van de stemmen en moest drie zetels inleveren, het meeste van alle verliezers in Oss.

Het verlies is buitengewoon pijnlijk voor de partij, die opnieuw een teleurstellende verkiezingsuitslag te verwerken krijgt. Oss is de thuisstad van de familie Marijnissen. Voormalig SP-leider Jan Marijnissen komt er vandaan, net als zijn dochter en huidig SP-leider Lilian Marijnissen. Zij zat in Oss in de raad, haar moeder Mari-Anne Marijnissen was er wethouder. In 1996 werd Oss de eerste gemeente in Nederland waar de SP wethouders leverde.

Hoewel de SP vier jaar geleden nog de grootste werd in Oss, regeerde de partij niet mee. De coalitie werd gevormd door VDG, CDA, VVD en de lokale partij Beter Oss. Die coalitie behaalde 20 van de 37 zetels en zou de samenwerking voort kunnen zetten. Daarmee zou lokale partij VDG dertig jaar lang onafgebroken aan de macht zijn in Oss.

Fleur Damen

Tubbergen: CDA van absolute meerderheid naar halvering in ‘Omtzigt-Republiek’

In de zeer katholieke gemeente Tubbergen verliest het CDA de alleenheerschappij die de partij vier jaar geleden verkreeg dankzij het populaire CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die woont in de regio. Haalde de partij vier jaar geleden nog een absolute meerderheid met 12 van de 19 raadszetels, nu zijn dat er nog maar 6.

De liefde voor Omtzigt bleek vorig jaar deze tijd nog bij de Tweede Kamerverkiezingen: nergens in Nederland bracht een groter percentage van een gemeenschap zoveel stemmen (27 procent van de kiezers) op hem uit als in ‘Omtzigt-Republiek’ Tubbergen. Maar Omtzigt is sinds de chaotisch verlopen formatie voor een nieuw kabinet, waarbij formerende partijen speculeerden over een ‘functie elders’ voor het kritische Kamerlid, geen lid meer van het CDA.

Toch is dat niet de enige verklaring voor het verlies van de christendemocraten in Tubbergen, die met zes zetels nog wel de grootste zijn in de raad. Het CDA verloor veel kiezers door het debacle met de nieuwbouw van het gemeentehuis, een investering van ruim elf miljoen euro. Het CDA stemde daar begin vorig jaar voor, hoewel coalitiepartner Gemeentebelangen/VVD en de rest van de partijen tegen waren en alternatieven wilden onderzoeken.

Na de alleingang van het CDA stapte coalitiepartner Gemeentebelangen/VVD uit het college en gingen de christendemocraten alleen door. De andere partijen profiteren nu van die crisis; Gemeentebelangen/VVD wint een zetel en nieuwkomer Keerpunt22 komt met vier zetels in de raad. Bij de coalitiebesprekingen moet blijken met welke van die partijen het CDA een coalitie kan vormen.

Fleur Damen

Zeewolde: Inwoners spreken zich uit tegen komst datacenter

In het Flevolandse Zeewolde draaide de campagne vrijwel om enkel één onderwerp: de komst van het datacenter van Facebook in de gemeente. De lokale partij Leefbaar Zeewolde beloofde samen met de ChristenUnie een coalitie te vormen om het fel bekritiseerde project alsnog tegen te houden.

De inwoners van Zeewolde scharen zich massaal achter die strijd. Leefbaar Zeewolde verdubbelt naar tien zetels en ook de ChristenUnie krijgt er een zetel bij en komt op een totaal van vier plekken in de raad. Samen hebben ze nu een ruime meerderheid van 14 van de 19 raadszetels.

In december, toen de gemeenteraadsleden in Zeewolde moesten stemmen over de komst van het datacenter, lagen de verhoudingen nog totaal anders. Toen was een meerderheid voor het project. Alleen Leefbaar en ChristenUnie stemden tegen. De overwinning van de anti-datacentercoalitie gaat ten koste van onder meer VVD, CDA en D66, die allemaal één zetel inleveren.

Hessel von Piekartz

Urk: Verdubbeling SGP, Forum niet in de raad

De SGP is normaal gesproken niet een partij die echt verrassend uit de hoek komt, maar dit jaar scoren de orthodox-christelijke kandidaten in meerdere gemeenten opvallend goed. In de gemeente Urk heeft de partij het aantal zetels weten te verdubbelen van drie naar zes. Daarmee zijn ze de grootste partij in de Flevolandse gemeente.

De overwinning van de SGP lijkt vooral ten koste te gaan van het CDA en de ChristenUnie. Die laatste partij was bij de vorige verkiezingen met vijf zetels de grootste maar levert daar nu twee van in. Het CDA levert één zetel in en komt in totaal op vier plekken in de raad.

Bij de kandidaten van Forum voor Democratie voor de Urker gemeenteraad overheerste woensdagavond de teleurstelling. Met 2,8 procent van de stemmen wist de partij geen zetel te behalen. Vooraf had FvD nog op meerdere plekken in de raad gerekend. Landelijk leider Thierry Baudet stond als lijstduwer op de kandidatenlijst, zaterdag kwam hij nog naar het dorp om campagne te voeren.

Forum leek de afgelopen jaren juist aan populariteit te winnen op het voormalig eiland. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen kreeg de partij van Baudet nog bijna 10 procent van de stemmen.

Hessel von Piekartz

Tilburg: GroenLinks verrassend de grootste dankzij ‘bijstand-wethouder’ Lahlah, Fortuyn-chauffeur Smolders grote verliezer

In Tilburg is GroenLinks verrassend de grootste geworden met 21 procent van de stemmen. Het succes is te danken aan GroenLinks-lijsttrekker en wethouder Esmah Lahlah. Vier jaar geleden verruilde ze haar baan aan de universiteit voor het wethouderschap in Tilburg, zonder zich aan te sluiten bij een partij. Als wethouder oogstte Lahlah veel lof voor haar initiatief om zelf een maand met een bijstandsbudget proberen rond te komen. Het leverde haar de titel ‘beste lokale bestuurder’ op. Eind vorig jaar sloot ze zich aan bij GroenLinks.

De winst van GroenLinks is niet de enige aardverschuiving die de Tilburgse politiek vannacht doormaakte. Oudgediende Hans Smolders, bij de vorige verkiezingen nog de grootste partij, verloor vier van de tien zetels. Smolders werd bekend als chauffeur van de populistische politicus Pim Fortuyn, die in 2002 werd vermoord. Smolders was ook Tweede Kamerlid voor de LPF, de partij van Fortuyn. Bij de afgelopen landelijke verkiezingen werd hij verkozen tot Kamerlid voor Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet. Na een conflict met Baudet scheidde Smolders zich begin vorig jaar af samen met twee andere Kamerleden. Met hen vormt hij nu groep Van Haga.

Fleur Damen

Barendrecht: lokale partij alleenheerser met 60 procent van de stemmen

De gemeenteraadsverkiezing in Barendrecht leverde woensdagavond een unieke uitslag op. De lokale partij Echt voor Barendrecht haalde bijna zestig procent van de stemmen binnen en zou dus in zijn eentje het gemeentebestuur kunnen gaan vormen.

De lokale partij trok vier jaar geleden ook al de aandacht van landelijke media, maar dan om een andere reden. Hoewel Echt voor Barendrecht in 2018 veruit de grootste werd in deze Zuid-Hollandse gemeente (14 van de 29 zetels) zat bestuursverantwoordelijkheid er niet in.

Andere partijen weigerden samen te werken, beschuldigden Echt voor Barendrecht van onversneden populisme en hielden de stadspartij buiten de deur. Een dergelijke boycot is nu uitgesloten.

Marcel van Lieshout