In Australië mogen psychiaters nu legaal mdma en psilocybine voorschrijven, onder strikte controle

Een kunstwerk op een beurs voor psychedelica in Denver, Colorado. Beeld AP

De beslissing om mdma, de werkzame stof in xtc, en psilocybine, de werkzame stof in paddo’s, als behandelmethode toe te staan, werd eerder dit jaar al genomen en geldt vanaf 1 juli. Volgens de Australische medicijnwaakhond TGA zijn er ‘veelbelovende tekenen’ dat sommige patiënten voordeel hebben bij een behandeling met één van de twee middelen. Doorslaggevend bewijs is er evenwel niet, zegt de TGA.

Daarom is de toepassing van de psychedelische middelen vooralsnog beperkt. Mdma mag alleen worden voorgeschreven in het geval van posttraumatische stressstoornis (ptss) en psilocybine slechts ter behandeling van depressie waarbij andere behandelmethodes niet aanslaan.

Psychiaters die de middelen willen voorschrijven moeten bovendien een registratie aanvragen. Het gebruik van de middelen mag alleen in het bijzijn van een arts. Hoewel de werkzame stoffen nu als medicijn worden erkend, zijn er geen officieel goedgekeurde medicijnen op de markt met mdma of psilocybine. Daarom komt er een uitzondering waarmee psychiaters niet-goedgekeurde middelen die de werkzame stoffen bevatten mogen voorschrijven.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De laatste jaren is wereldwijd het onderzoek naar psychedelica als medicijn voor bepaalde psychische aandoeningen in opkomst. Ook in Nederland lopen enkele onderzoeken naar het gebruik van mdma en psilocybine, zoals bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), bijvoorbeeld bij veteranen met ptss.

Volgens veel experts zijn de eerste resultaten van wetenschappelijk onderzoek bemoedigend. Maar veel is nog onduidelijk, omdat de onderzochte groepen vaak klein zijn en niet representatief voor de rest van de bevolking. Bovendien kunnen de middelen forse bijwerkingen hebben. Deskundigen waarschuwen ze daarom niet als wondertherapie te beschouwen.

Voortrekkersrol

In navolging van Australië zijn er meer landen waar een erkenning van psychedelica aanstaande is. Naar verwachting keurt de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA dit jaar nog mdma goed als medicijn. De Europese evenknie EMA volgt mogelijk één of twee jaar later, wat zou betekenen dat het gebruik van mdma als medicijn in Nederland ook een stap dichterbij komt.

Vorig jaar zei minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid in antwoord op Kamervragen dat hij een voortrekkersrol voor Nederland ziet in de medicinale implementatie van psychedelica. Afgelopen maart is een staatscommissie ingesteld die advies moet uitbrengen over de status van mdma. Daarin wordt onder meer gekeken naar de voor- en nadelen van medisch gebruik van mdma. Het advies moet begin volgend jaar klaar zijn.

Het psychedelische middel esketamine, een variant op ketamine, mag sinds een aantal jaar in Nederland al gebruikt worden als onderdeel van een behandeling tegen depressie. Het middel wordt toegediend met een neusspray. Gebruik moet altijd plaatsvinden in bijzijn van een arts.