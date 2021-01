In Assen zijn ze er helemaal klaar voor, en het maakt niet uit wie ze het eerst prikken

Terwijl beroepsgroepen dringen om vaccinatievoorrang, maken ze zich in het uit de grond gestampte XL test- en vaccinatiecentrum in Assen drukker om de plek van de vuilnisbak. ‘Prikken is prikken, het maakt ons niet uit wie.’

‘Je hebt geluk: de koffieautomaat doet het sinds gisteren’, zegt GGD-medewerker Gerrit-Jan Reusink tegen een collega die net binnenkomt. ‘Maar je moet vanaf morgen wel de andere looproute nemen.’ Als het woord ‘prioriteit’ valt in het nieuwe test- en vaccinatiecentrum van de GGD in Drenthe gaat het over de eerste levensbehoefte op zondagmorgen, niet om wie de eerste inenting krijgt.

In coronavrije tijden bulderden op het TT-terrein in Assen motoren. Dit jaar zullen hier hopelijk met dezelfde vaart maximaal 32 duizend Drenten per week worden getest (vanaf maandag) of gevaccineerd (een week later).

Het inenten begint ook hier in Assen dus toch een week eerder dan gepland. Nadat de GGD-inzet bij het vaccineren eerder van augustus naar januari werd vervroegd, kan dat ene weekje er ook nog wel bij, zegt covid-manager Marjon Feenstra. Er zwerft nog een verdwaalde accuboor rond, de laatste bestickering moet nog worden aangebracht, maar de GGD-mantra is onveranderd: ‘Wij zijn er klaar voor.’

Het contrast is schril. Terwijl er al een halfjaar gemopperd wordt op het gebrek aan voorzienigheid en voorbereiding tijdens de coronacrisis, zijn hier langs de A28 in no time twee paviljoens van elk 1.250 vierkante meter uit de grond gestampt. En dat op een plek waar netstroom, riolering en stromend water ontbraken. De tenten doen normaal dienst bij internationale sportwedstrijden of concerten van André Rieu. Twee weken geleden werd de vloer gelegd, nu is er voor GGD-personeel zelfs een kolfruimte ingericht.

Multifunctioneel

De zestien multifunctionele loketten kunnen afhankelijk van de behoefte worden gebruikt voor testen of vaccineren, waarbij de nadruk eerst op het testen zal liggen. Vanaf 11 januari zullen er 250 tot 300 dosis vaccin per dag beschikbaar zijn.

Eerst het verpleeghuispersoneel, zoals aanvankelijk het plan? Of toch de huisartsen, die nu ook meedingen naar prioriteit? ‘Het verandert bijna per dag’, zegt projectleider Paulien Nienhuis. ‘Maar voor ons maakt het niet uit. Prikken is prikken. En prikken is de kerntaak van de GGD. We zullen volgende week wel zien wie de eerste is.’

Terwijl onder de noemer van vaccinatievoorrang een nationaal debat ontketend is, gaat het in Assen vooral over de plek van de prullenbak in de test- en prikcabines. En over de hoogte van de drempel, als tijdens de ‘droge oefening’ blijkt dat de kar met beschermingsmiddelen blijft steken. Nienhuis: ‘Dat gaat geheid een keer mis.’

Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De achterstand die Drenthe aanvankelijk had bij het uitbreiden van de testcapaciteit is omgebogen in een voordeel, zegt ze. De kunst kon elders worden afgekeken. En er kon beter geanticipeerd worden op de bijkomende taak van het inenten, toen bleek dat de vaccins eerder beschikbaar kwamen.

Vandaar dat het testen en vaccineren hier onder één dak gebeurt. Behalve efficiënter is het ook flexibeler, zegt Gerrit-Jan Reusink. Als er meer vaccins beschikbaar komen, kunnen de loketten met name daarvoor worden opengesteld. En is het rustig in de teststraat? Dan kunnen medewerkers in de kantoorruimte bron- en contactonderzoek doen.

Doolhof

Pas na hun entree door dezelfde poort worden zij die komen voor een prikje via nauwkeurig uitgedachte looproutes gescheiden van hen die een wattenstaafje wacht. ‘Voor het gevoel’, want het virus blijft een gevreesde vijand, maar ook voor de logistiek, want zelfs voor het personeel is het nog wel even wennen in de ‘doolhof’, zegt medewerker Saskia.

Achter de loketten schuilen drie ruimtes. Sneltests kunnen ter plekke worden geanalyseerd. De doorgeefluikjes preluderen op de snelheid en routine van een fastfoodrestaurant. De vaccinvriezer komt morgen, maar over de koeling maakt manager Feenstra zich geen zorgen. ‘De -70 graden is alleen nodig in de centrale opslag.’ Ook aan prikpersoneel is geen tekort. Spannend wordt vooral het nieuwe ict-systeem voor de registratie van wie wanneer welk vaccin kreeg. ‘Maar in het ergste geval doen we dat met pen en papier.’

Helemaal ‘droog’ blijkt de oefening overigens niet: Saskia krijgt het wattenstaafje bij loket 11 resoluut in de neus. Na een kwartier volgt de uitslag: negatief. ‘Weer geen vakantie’, grapt ze.

Beeld Harry Cock / de Volkskrant