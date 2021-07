‘In april beloofde Macron nog dat coronapas geen toegangspas voor horeca zou worden. Nu gebeurt dat wel degelijk’

Toeristen bij camping Porte des Vosges in Frankrijk. Beeld Joris Van Gennip

Frankrijk voert vanaf volgende week een toegangspas in voor allerlei locaties. De belangrijkste vraag die hier in Nederland leeft: hoe komen Nederlanders aan zo’n ‘coronapas’?

‘Het klinkt als nogal een officiële pas, maar in de basis betekent deze zogenoemde pass sanitaire een van de volgende drie dingen: je moet ofwel volledig gevaccineerd zijn, ofwel een negatieve testuitslag hebben, ofwel kunnen bewijzen dat je hersteld bent van corona. In dat laatste geval moet je een positieve testuitslag laten zien die niet ouder is dan 6 maanden, maar niet jonger dan 15 dagen. Vervolgens moet je ook een bewijs van herstel leveren. Hoe dat eruitziet, is me eerlijk gezegd niet duidelijk.

‘Als je, net als ik, in Frankrijk gevaccineerd bent, krijg je een QR-code mee die je in een Franse app kunt laden. Wat hier ook geaccepteerd gaat worden, is de Europese QR-code, die mensen met de Nederlandse CoronaCheck-app kunnen genereren. Of gewoon het gele vaccinatieboekje van de GGD.

‘Wie nog niet volledig gevaccineerd is, kan zich in Frankrijk laten testen, maar dat kost wel geld. Voorheen was het gratis, ook voor mensen van buiten. De staatssecretaris van toerisme noemde dat een paar weken geleden nog als tip om Frankrijk extra aantrekkelijk te maken voor toeristen. Maar dat is nu teruggedraaid. Fransen kunnen zich nog tot de herfst gratis laten testen. Voor buitenlanders kost het geld: 49 euro voor een pcr-test en 29 euro voor een antigeentest.

‘Voor binnenlands gebruik zijn die testuitslagen vervolgens 48 uur geldig. Maar het duurt wel even voor je een testuitslag hebt. Om vanaf augustus iedere dag naar het restaurant te kunnen, moet je je als ongevaccineerde dus toch snel opnieuw laten testen.’

Voor tieners is de ‘coronapas’ voorlopig nog niet verplicht. Waarom is dat?

‘In Nederland speelde onlangs de discussie of tieners ook ingeënt moeten worden. Hier kon dat al wel, maar dat is nog niet zo lang zo. Met de tijd die je tussen twee prikken nodig hebt, plus de inwerktijd van het vaccin, zou het voor veel jonge mensen krap worden voor 1 augustus volledig gevaccineerd te zijn. Daarmee zou jongeren de kans worden ontnomen de komende tijd leuke dingen te gaan doen. Dat was een van de redenen om te zeggen: we geven jongeren wat respijt. Voor hen geldt dat ze vanaf 30 augustus aan de verplichting moeten voldoen. Als je met jonge kinderen op vakantie gaat na 30 augustus, dan ontsnappen zij dus niet zomaar aan die coronapas.’

Waar moet een Nederlander die dit weekeinde naar Frankrijk op vakantie gaat nu allemaal rekening mee houden?

‘Als je dit weekend zal gaan, zijn veel regels nog net iets soepeler. Die pass sanitaire is vanaf 21 juli nodig op plekken waar meer dan 50 mensen bij elkaar komen, zoals in bioscopen en op festivals. In augustus komen daar onder meer de horeca, inclusief de terrassen, bij.

‘Om de grens over te komen moet je nu ook al een pass sanitaire hebben. De testuitslag mag dan maximaal 72 uur oud zijn. Je moet zeker een mondkapje meenemen: als je naar de bakker gaat, of andere overdekte plekken, moet je nog een mondkapje op. Op plekken waar je buiten geen afstand kunt bewaren, moet je ook een mondkapje dragen. Die afstandsregel is in Frankrijk in januari overigens van 1 naar 2 meter gegaan.

‘De avondklok is pas sinds 30 juni afgeschaft. Die hebben we in Frankrijk heel lang gehad. Eerst tot zeven uur ‘s avonds, toen tot negen uur, toen tot elf uur. Officieel zijn vorige week de discotheken en de nachtclubs weer opengegaan. Dat was hier ook de laatste openingsfase.’

Hoe wil de Franse overheid het binnenlands gebruik van de toegangspas gaan controleren?

‘Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Er is nu veel discussie over. Restauranthouders kunnen straks als het goed is allemaal die QR-codes lezen. Maar zij vragen zich af: moeten wij dan straks die controle uitvoeren? Dat is in principe niet hun taak.

‘Gisteravond werd door de Franse minister van Gezondheid gezegd dat voor jongeren de regels langer uitgesteld worden. Hij zei ook dat voortaan één in plaats van twee weken na de laatste vaccindosis genoeg is om als volledig gevaccineerd te tellen. Je ziet nog allemaal kleine aanpassingen aan de regels. De komende dagen moet duidelijk worden hoe Frankrijk dit gaat doen.’

Frankrijk wil daarnaast voor zorgpersoneel vaccinatie verplicht stellen. Wat is voor Frankrijk de precieze reden om nu de teugels aan te halen?

‘Onder zorgpersoneel, maar eigenlijk onder alle Fransen, stagneert het vaccineren een beetje. Op een gegeven moment heb je hier in een zorginstelling een uitbraak gehad van de deltavariant. Die bleek terug te herleiden tot een van de personeelsleden die niet gevaccineerd was. Sinds kort lopen ook de besmettingen weer behoorlijk op, grotendeels veroorzaakt door de deltavariant.

‘Fransen zijn best wel vaccin-sceptisch – niet alleen bij de coronavaccinatie. De overheid wilde de vaccinatiecampagne in eerste instantie rustig uitrollen, om niet te veel verzet te krijgen. De overheid had gehoopt dat het vertrouwen in de vaccins langzaamaan wel zou toenemen.

‘Ongeveer de helft van de Fransen is nu volledig geprikt. Het aantal nieuwe mensen dat zich laat vaccineren stagneert. Dat is gewoon lang niet genoeg om het virus tegen te houden. De regering zegt nu: als we flink op het vaccineren inzetten, kunnen we voorkomen dat je andere vrijheidsbeperkingen krijgt.’

De Franse president Emmanuel Macron kondigde zijn strengere beleid maandagavond aan in een toespraak op televisie, die deed denken aan de Torentjes-toespraak van Rutte uit december. Hoe reageerden de Fransen op het nieuws?

‘Die toespraak van Macron is hier goed bekeken. Het was toch spannend wat er ging gebeuren. De uitbreiding van de pass sanitaire ligt in Frankrijk gevoelig. In april had Macron nog beloofd dat de regering van die pas nooit een toegangsrecht zou maken dat de Fransen zou verdelen. Hij heeft toen letterlijk gezegd: het kan niet verplicht worden om voor restaurants, theaters en bioscopen een pass sanitaire te hebben. Tweeënhalve maand later gaat dat wel degelijk gebeuren.

‘Over die verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel was al weken gediscussieerd. In eerste instantie klinkt dat heftig. Maar in Frankrijk bestaan er voor zorgpersoneel al een paar verplichte vaccins. Er bestaat al een wettelijke mogelijkheid om verplicht te vaccineren. Ook voor kinderen: zij moeten in Frankrijk een reeks vaccinaties krijgen om naar school te mogen.

‘Na Macrons speech zag je, zeker op sociale media, mensen flink inhakken op vooral die pass sanitaire. Harde termen als discriminatie, gezondheidsdictatuur en zelfs Apartheid gingen over tafel. Het ontplofte echt. Ook vanuit de gelehesjesbeweging werd opgeroepen tot verzet. Het is moeilijk om te wegen hoe groot dat geluid is, maar onrustig is het wel. Vooral via Facebook Live zag je een aantal prominente figuren uit die beweging oproepen tot boycot en protest.’