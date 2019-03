In Alabama banen reddingswerkers en burgers zich zij aan zij een weg door het puin dat werd aangericht door dodelijke tornado’s

Beeld AP

Vijf minuten van tevoren kreeg Scott Filmmer, inwoner van Beauregard in het oosten van Alabama, een waarschuwing binnen op zijn telefoon. Een grote storm naderde. ‘Ik keek uit mijn raam en zag niets dan zwart’, vertelde hij in Amerikaanse media. ‘Het klonk alsof er een goederentrein aan kwam denderen.’ Toen het buiten was opgeklaard, fotografeerde Filmmer wat er over was van zijn omgeving: omvergeblazen huizen en bedrijven. Panden die van hun funderingen waren losgetrokken en midden op straat stonden.

Beauregard, een kleine gemeenschap met zo’n 10 duizend inwoners in Lee County, is zondag het hardst getroffen door de twee tornado’s die door de staten Alabama, Georgia en Florida trokken. Een daarvan ging dwars over een landweg van het plaatsje en liet een kilometer lang spoor vernielingen achter. Zeker 23 mensen, onder wie een 6-jarig meisje, kwamen om door het natuurgeweld. Het dodental zal vermoedelijk nog oplopen.

‘We konden ons alleen maar aan ons leven vastklampen en bidden’, zei Jonathan Clardy tegen persbureau AP. Hij school met zijn familie in een aanhangwagen in Beauregard, terwijl de tornado het dak eraf blies. ‘Het is een zegen van God dat mijn kinderen en ik het hebben overleefd.’

Beeld AP

Zij aan zij

Maandag begon het puinruimen. Reddingswerkers en burgers liepen zij aan zij, op zoek naar overlevenden in een plaatsje waar, in de woorden van Clardy, ‘iedereen elkaar kent’. Sommigen baanden zich met een kettingzaag een weg door de brokstukken.

‘Het lijkt wel alsof iemand met een gigantisch mes over de grond heeft geschraapt’, zei de lokale sheriff Jay Jones bij een persconferentie. ‘Er zijn platen waar vroeger huizen stonden, bomen zijn afgebroken, overal ligt puin. Zo veel vernieling heb ik nog nooit gezien in Lee County.’

De Amerikaanse weerdienst NWS kon nog geen exacte windsnelheden bevestigen, maar schat dat de tornado een kracht van F3 had. Dat betekent dat die op kon lopen tot 266 kilometer per uur. Tornado’s in maart zijn in Alabama niet ongebruikelijk, maar die van zondag behoort wel tot de dodelijkste van de afgelopen jaren. In mei 2013 kwamen 24 mensen door een tornado in Oklahoma.

President Donald Trump riep de inwoners van Alabama en andere gebieden op Twitter op om ‘voorzichtig en veilig’ te blijven. ‘Aan de families en vrienden van de slachtoffers en gewonden, God zegene jullie!’