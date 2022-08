In Afghanistan is iedereen de wanhoop nabij, ook de Taliban: ‘De wereld moet ons helpen’

Een jaar na de machtsovername door de Taliban maken hevige overstromingen de humanitaire tragedie in Afghanistan compleet. Vanwege de internationale sancties tegen het regime komt noodhulp moeizaam op gang. ‘Ik heb alleen nog de kleren die ik aanheb.’

‘Het water kwam van alle kanten. We schrokken wakker van het natuurgeweld, renden naar buiten en zagen dat het graan dat klaarstond bij de oven om ’s ochtends ons brood mee te bakken, weg was. Toen pas drong tot ons door dat álles was weggespoeld.’ Boer Abdel Karim staat beteuterd met zijn rubberlaarzen en een schep in de hand in de dikke laag modder die zijn landerijen heeft bedekt en de weg naar het dorp heeft weggespoeld. ‘We waren zo blij dat er na twintig jaar oorlog eindelijk vrede was en nu dit.’

Met enkele van zijn zoons probeert de 50-jarige Karim uit de modder een nieuwe weg te banen naar zijn dorpje. Onder een loodgrijze lucht waaruit de regen nog nadruppelt, wijst hij naar de moddervlakte om zich heen waar eerder zijn aardappelen en bonen groeiden. ‘Wat moeten we nu? We hebben niets meer. De wereld moet ons helpen.’

De watersnood in Afghanistan heeft al aan ruim 180 mensen het leven gekost en zeker 3.100 huizen verwoest. Beeld Nava Jamshidi voor de Volkskrant

De noodkreet van Karim galmt door Khoshi-district in Logar, een van de vele provincies in Afghanistan die, net als buurland Pakistan in nog veel heviger mate, de afgelopen weken zijn getroffen door hevige regenval en overstromingen. Maar internationale hulp is een gevoelig onderwerp sinds de machtsovername door de streng-islamitische Taliban.

Afghanistan is door de internationale gemeenschap tot pariastaat verklaard nadat op 30 augustus, dinsdag een jaar geleden, het allerlaatste Amerikaanse vliegtuig vanuit hoofdstad Kabul was vertrokken. De beelden van de chaotische evacuatie vanaf het vliegveld in de hoofdstad Kabul die hieraan voorafging, staan in het collectieve geheugen gegrift. In twee weken tijd wisten 122 duizend westerlingen en Afghanen die met hen hadden samengewerkt te ontsnappen, middels de grootste luchtbrug uit de geschiedenis. Duizenden anderen konden het vliegveld niet bereiken voor het definitief sloot en bleven achter. Vanaf dat moment waren de ongeveer 38 miljoen inwoners van Afghanistan aan hun lot overgelaten.

Een meisje in Khoshi heeft haar pop en knuffels uit de modder gehaald. Beeld Nava Jamshidi voor de Volkskrant

De zoveelste ramp sinds de machtsovername

In de dorpjes van Khoshi waden bewoners deze vrijdagochtend door de modder op zoek naar huisraad, vee en waardevolle spullen die tijdens de vloedgolven niet door het kolkende water zijn meegesleurd. Voor een verwoest huis zit Homeira, een klein meisje, boven op een knalroze kaptafel die net als haar bemodderde knuffels en pop uit het puin is gered. De omvang van de ramp dringt tot de ontheemde peuter nog niet door.

De watersnood die al aan ruim 180 mensen het leven heeft gekost en zeker 3.100 huizen heeft verwoest, is de zoveelste ramp die de Afghanen over zich heen kregen nadat de Taliban vorig jaar de macht hadden gegrepen. Afgelopen winter begon de ergste droogte sinds mensenheugenis, in maart volgde een aardbeving die aan elfhonderd mensen het leven kostte en nu is er dan de regen waaraan maar geen einde lijkt te komen. Iedereen is de wanhoop nabij, ook de Taliban. ‘Het Islamitische Emiraat van Afghanistan kan deze overstromingen niet alleen aan’, zo zei Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid afgelopen donderdag op een persconferentie. ‘We vragen de wereld, de internationale gemeenschap en de islamitische landen om ons te helpen.’

De voedselprijzen in Afghanistan zijn enorm gestegen de afgelopen periode. Beeld Nava Jamshidi voor de Volkskrant

Maar de hulp aan Afghanistan was juist stopgezet als onderdeel van de financiële sancties om het Taliban-regime te boycotten. Direct na de machtsovername bevroor het Westen voor 9 miljard dollar aan buitenlandse tegoeden en draaide het de hulpkraan voor Afghanistan – goed voor 40 procent van het bbp en 70 procent van de overheidsuitgaven – dicht. Er kwam geen geld het land meer binnen en salarissen konden niet meer worden uitbetaald. In de publieke sector volgde een ontslaggolf van jewelste; iedereen die voor de vorige regering had gewerkt moest plaatsmaken voor Taliban-getrouwen en vrouwen mogen niet meer deelnemen aan het openbare leven en dus ook niet werken.

Onder de armoedegrens

Door het gebrek aan valuta en de torenhoge werkloosheid stortte de economie volledig in; naar schatting tweederde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Voedselprijzen stijgen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, met de dag, evenals het aantal mensen met ernstige ondervoeding. Voor het leven van een miljoen kinderen wordt gevreesd. Op de kleurrijke markten en bazaars ligt het voedsel hoog opgestapeld, maar mensen hebben eenvoudigweg het geld niet om het te betalen.

Bij een voedseldistributie in Kabul staat een lange rij van kruiers, die iets hopen te verdienen door de uitgedeelde zakken bonen en bloem te vervoeren met hun kruiwagens. Beeld Nava Jamshidi voor de Volkskrant

Vanwege de humanitaire crisis – volgens hulporganisaties de ernstigste ooit in Afghanistan – is de hulpkraan eerder dit jaar weer enigszins opengedraaid. Maar omdat niemand rechtstreeks zaken wil doen met het Taliban-regime en de Afghaanse banken zijn afgesloten van het internationale betalingsverkeer, komt noodhulp moeizaam op gang. De oorlog in Oekraïne eist bovendien een groot deel van de aandacht en hulpfondsen op.

Bij een voedseldistributie van het Wereldvoedselprogramma (WFP) in Kabul wordt duidelijk hoe groot de nood is. Een lange rij van kruiers met roestige kruiwagens slingert de hoek om, omringd door bedelende kinderen en andere wanhopige Afghanen die hopen op ‘de’ lijst te komen die deze dag zestienhonderd gezinnen toegang bezorgt tot een zak bloem, een zak bonen, een fles olie en een zakje zout; genoeg om een maand van te leven.

Voor Ahmad Hossein, een 40-jarige kruier die met zijn 5-jarige zoontje in de rij staat, levert de maandelijkse voedseldistributie eindelijk wat werk op – families moeten de zware zakken voedsel immers thuis zien te krijgen. Inkomsten van zijn stukje agrarisch land heeft hij al drie jaar niet meer vanwege de aanhoudende droogte, dus probeert hij dagelijks zijn kostje bij elkaar te scharrelen met bezorgritjes met zijn kruiwagen. ‘De mensen hebben geen geld meer, dus vaak verdien ik helemaal niets en gaan we met honger naar bed.’

Ernstig ondervoede kinderen

In het Indira Gandhi-kinderziekenhuis elders in de stad bekijkt dokter Haji Gul de status van een ernstig ondervoed meisje. Zarlasht is 4 maanden oud en weegt 2,5 kilo. Het vel staat strak om haar jukbeenderen en haar magere nek kan haar hoofdje nauwelijks ophouden. Haar moeder kon geen borstvoeding geven, maar na zo’n twee maanden was het geld voor melkpoeder ook op. Zarlasht mag het ziekenhuis pas verlaten als ze een kilo is aangekomen. Het aantal opnamen van ernstig ondervoede kinderen is in een jaar tijd omhooggeschoten. ‘Vaak liggen er wel vier kinderen in een bed en soms zelfs op de vloer’, vertelt Gul in de zaal waar moeders lopen te redderen met eten en kleding voor hun zieke kroost.

In het Indira Gandhi-kinderziekenhuis is het aantal opnamen van ernstig ondervoede kinderen in een jaar tijd omhooggeschoten. Beeld Nava Jamshidi voor de Volkskrant

Een mager meisje met rood haar eet stilletjes met haar handen rijst en bonen van een bord, de 25-jarige Rica aait over het hoofd van haar uitgemergelde peuter. Het meisje werd ziek nadat ze een schoonmaakmiddel binnen had gekregen, daarna herstelde haar lichaam niet meer en raakte ze kritisch ondervoed. Ze staart met doffe ogen naar het plafond, ‘no improvement’ wordt er al dagen op haar status genoteerd. Dokter Gul schudt met zijn hoofd, zij gaat het niet redden.

Het ziekenhuis krijgt sinds enkele maanden rechtstreeks steun van het Internationale Rode Kruis, maar voor medicijnen, melkpoeder en bijvoeding is het nog volledig afhankelijk van andere donoren. ‘Aan de Taliban hebben we niets’, zegt dokter Gul. ‘Ze hebben geen geld voor dit ziekenhuis, niet voor medicijnen, niet om de patiënten te helpen. Niks hebben ze de bevolking te bieden, want er is geen geld.’

Ziekenhuisdirecteur Mohammed Hasib: ‘Mijn advies: volgende keer als jullie westerlingen hier komen, kom in vrede, geniet van de schoonheid van ons land, maak mooie selfies, maar laat de wapens en de munitie thuis.’ Beeld Nava Jamshidi voor de Volkskrant

Toch wordt de humanitaire crisis in Afghanistan niet de Taliban aangerekend, maar vooral het Westen; door de weigering het Taliban-regime te erkennen komt er immers geen geld het land meer binnen. Bovendien wijzen Afghanen erop dat de economische crisis al onder het westerse bestuur is ingezet. De Taliban zouden wel een eind gemaakt hebben aan de gierende corruptie onder de gevluchte oud-president Ashraf Ghani – maar dat is volgens veel Afghanen dan ook hun enige erkende verdienste.

‘Dit krijg je als je land twintig jaar wordt bezet door buitenstaanders’, zegt ziekenhuisdirecteur Mohammed Hasib streng. Met zijn imposante grijze baard en zwarte tulband op zijn hoofd zit hij op de divan in zijn kantoor, de witte Taliban-vlag staat parmantig op zijn bureau. ‘Mijn advies: volgende keer als jullie westerlingen hier komen, kom in vrede, geniet van de schoonheid van ons land, maak mooie selfies, maar laat de wapens en de munitie thuis.’

‘Ik heb nog nooit zo’n vloedgolf gezien’

Ook boer Karim op zijn verwoeste akkers in Khoshi-district hoopt dat de internationale gemeenschap dit keer de wapens thuislaat maar wel hulp biedt. ‘Deze ramp is niet door mensenhanden veroorzaakt maar door God daar boven’, wijst hij naar de grijze hemel. ‘Aan de natuur kan niemand iets doen.’

Mohamed Ibrahim: ‘Deze regens zijn het gevolg van klimaatverandering. We zullen onze huizen elders moeten opbouwen’, zegt Ibrahim.’ Beeld Nava Jamshidi voor de Volkskrant

Bij een ingestorte brug – in de oorlog al eens opgeblazen door de Taliban maar nu gaf het water de genadeklap – is een file ontstaan op de overstroomde weg. Een auto is diep weggezakt in de modder en moet door omstanders in opgetrokken broeken onder hun traditionele lange gewaad worden losgetrokken. Gewapende Taliban rijden langs in hun Toyota’s met de bekende wapperende witte vlag, de achterbak is volgeladen met gevluchte dorpelingen met matrassen en hun overgebleven bezittingen.

Gholam Mohammad, een 75-jarige man met lange witte baard, huilt als hij vertelt hoe hij de kleine kinderen in zijn familie nog net op tijd op een muurtje wist te helpen toen de vloedgolf kwam. Op zijn modderige en onttakelde erf zijn de resten van maïsplanten te ontwaren, zijn driewieler werd meters door de stroom meegesleurd en in een ondergelopen boomgaard gedumpt. Verderop in het dorp zijn de fruitbomen door de kracht van het water uit de grond gerukt.

‘Ik heb nog nooit zo’n vloedgolf gezien’, vertelt de 33-jarige Mohamed Ibrahim met zijn zoontje aan de hand bij een in de haast door lokale weldoeners opgetrokken tentenkamp. ‘We stonden in mum van tijd tot aan onze schouders in het water toen de Taliban langskwam en de mensen opriep de bergen in te vluchten. Ik kon nog net op tijd mijn vrouw en kinderen in veiligheid brengen. Na een paar uur zakte het water en zijn we hierheen komen lopen. De weg was weggespoeld. Net als alles wat ik heb. Ik heb alleen nog de kleren die ik aan heb.’

Voor de inwoners in Khoshi-district is het duidelijk dat hun toekomst niet langer hier in de laaggelegen kom tussen de bergen ligt. ‘Deze regens zijn het gevolg van klimaatverandering. We zullen onze huizen elders moeten opbouwen’, zegt Ibrahim met zichtbaar verdriet. ‘Ik kan gewoon niet geloven dat dit ons overkomt nadat we al twintig jaar hebben moeten lijden onder de oorlog.’