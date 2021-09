In Afghanistan: ‘Er is geen geld en er is geen regering’

Een Talibanstrijder houdt vrijdag de wacht bij een cricketwedstrijd tussen twee Afghaanse teams in Kabul. Beeld AFP

Tarin Kowt

Amin Ula Tokhi, ziekenhuisdirecteur

‘De situatie is zeer zorgwekkend’, zegt ziekenhuisdirecteur Amin Ula Tokhi die het provinciale ziekenhuis van Uruzgan leidt. Hij somt enkele positieve en negatieve gevolgen op van de verovering van zijn provincie door de Taliban. ‘Er komen nu vrijwel geen patiënten met schotwonden meer binnen’, zegt de 70-jarige arts die al jaren het ziekenhuis met honderd bedden leidt dat is gebouwd met buitenlands geld. ‘Dat was hier dagelijkse routine toen de Taliban nog vochten met de politie en het leger.’ Ook positief volgens hem: de stad Tarin Kowt is veiliger geworden: je kunt er nu over straat zonder je zorgen te maken over straatrovers en inbrekers. Tokhi heeft weliswaar al drie maanden geen salaris meer gehad, maar dat probleem dateert volgens hem van vóór de Taliban-overname.

‘Mijn grootste zorg is dat er nu helemaal geen geld meer is. We zitten zonder stroom, zonder medicijnen en ik kan niet eens meer eten kopen voor mijn patiënten.’ Volgens Tokhi draait de stroomvoorziening van het ziekenhuis op generatoren die 370 liter brandstof per dag nodig hebben. ‘De Taliban geven mij nu 20 liter per dag.’ Het gevolg is dat de stroom alleen aan kan tijdens een operatie of even kort ’s avonds na zonsondergang. In de stad heerst volgens Tokhi niet zozeer angst alswel bezorgdheid over de toekomst: ‘Er is geen geld en er is geen regering.’

Mazar-i-Sharif

Akhtar, winkeleigenaar

De omzet van het kleine supermarktje van Akhtar net buiten het centrum van de noordelijke stad Mazar-i-Sharif bedraagt nog maar 50 euro per dag. Een vierde van de omzet van voor de komst van de Taliban. ‘De mensen hebben geen geld meer, of ze geven niks uit omdat ze onzeker zijn over hun toekomst’, klaagt de winkelier. Anderzijds is de stad volgens hem veel veiliger geworden. ‘Voorheen konden we nergens naartoe, nu kunnen we overal heen als we dat willen.’

De Taliban sommeerde Akhtar en andere winkeliers naar de buurtmoskee te komen. Daar werd uitgelegd dat zij oren en de ogen van de Taliban zijn. Wie spullen van de overheid ziet, zoals auto’s of wapens, moet dat meteen melden. Daarna volgden allerlei nieuwe regels: vrouwelijke klanten dienen een boerka of hijab te dragen en een mannelijke begeleider bij zich te hebben, mannen moeten een baard dragen. Wie over twintig dagen nog geen baard heeft, dreigde de plaatselijke talibanleider, wordt gestraft (de gevangenis in totdat je wel een baard hebt). Tot slot wees hij op een presentielijst in de moskee: iedereen moet voortaan vijf keer per dag bidden in de moskee, en bij ieder bezoek de lijst tekenen.

Herat

Sara, onderwijzers

‘Mijn klas is afgelopen zaterdag weer begonnen’, zegt de 42-jarige Sara die meisjes lesgeeft in de basisschool-leeftijd. Maar dat geldt volgens haar niet voor alle klassen. De school waar zij werkt in Herat biedt onderwijs tot klas 14 (20 jaar). ‘De Taliban hebben gezegd dat meisjes alleen nog tot klas 6 (12-13 jaar) les mogen krijgen.’ Een schooldelegatie is opheldering gaan vragen bij de nieuwe bestuurder op het provinciale onderwijsministerie die mededeelde dat de leiding van de Taliban nog moet beslissen over middelbaar onderwijs voor meisjes. De rest van het gesprek, aldus een betrokkene, was een donderpreek over de baardlengte van leraren. Sommige collega’s van Sara hebben de beslissing niet afgewacht en zijn gevlucht naar buurland Iran.

Op straat is het rustig in Herat. Sara kan naar eigen zeggen nog steeds over straat met haar hoofddoek losjes op het hoofd en zonder mannelijke begeleider. Wel neemt de criminaliteit weer toe, mogelijk omdat alle gevangenen zijn vrijgelaten. Zo is deze week een geldwisselaar ontvoerd op de Khorasan-bazaar en verdwijnen er weer telefoons en motorfietsen. De halve stad maakt zich vrolijk (en zorgen) over een anekdote waarin enkele Talibanstrijders een ijsje gingen eten, terwijl hun auto met wapens en al voor de deur van de salon werd gestolen. Of dat klopt, valt moeilijk te checken vanuit Nederland.

Kabul

Dr. Ziya, gynaecoloog

‘Ik durf nog steeds ons huis niet uit’, zegt dr. Ziya die als gynaecoloog in een ziekenhuis werkt in Kabul. Haar baas dringt al een tijdje aan dat zij naar het werk komt, maar de 50-jarige arts durft voorlopig niet alleen over straat. De hoofdstad is volgens haar veiliger geworden; geen bomaanslagen meer, of schietpartijen en berovingen, maar wel Talibanstrijders die je kunnen aanspreken op je kleding. De Talibanleiding zelf, stelt dr. Ziya, adviseert vrouwen voorlopig thuis te blijven omdat niet al hun strijders voldoende zijn opgeleid. Dr. Ziya draagt - zoals veel moslimvrouwen - wijde kleren en een hijab losjes op haar hoofd. ‘Ik heb geen boerka in mijn kast en die ga ik ook niet kopen.’

Om dezelfde redenen houdt de arts ook haar kinderen voorlopig thuis, ook al zijn de scholen weer open. Hun schooluniform oogt westers. Haar man, eveneens arts, gaat wel weer naar zijn werk bij een hulporganisatie die veel voor Nederland heeft gedaan. Daarom hoopt zij met haar hele familie asiel te kunnen krijgen in Nederland. ‘Veel van de artsen met wie ik werk zijn al vertrokken. Het is triest voor de patiënten en voor Afghanistan. Maar wat kan ik anders? Mijn salaris voor augustus is al niet meer betaald en het geldgebrek bij de overheid wordt alleen maar groter.’