In aanloop naar legalisering zijn de elektrische steps in opmars – maar of ze aan de eisen voldoen?

Een werknemer van Fatdaddy demonstreert, nabij het bedrijf in Amsterdam-Noord, een e-step . Nederland telt ongeveer 167 duizend elektrische steps. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tientallen mensen rollen voorbij op geluidloze voertuigen die zo uit de toekomst lijken te komen: elektrische steps, one wheels, hoverboards en meer. Het is de zomer van 2018, Peter Nieman en zijn zoon Hector organiseren in Amsterdam een tocht door het Vondelpark voor licht elektrische voertuigen (LEV’s). ‘Een groot succes, tot de politie er een eind aan maakte’, vertelt Peter (54). ‘Iedereen moest gaan lopen, anders zouden ze ons beboeten en de voertuigen in beslag nemen.’

Dat de steps nu, drie jaar later, in Nederland nog steeds illegaal zijn, hadden ze destijds niet kunnen vermoeden. Na het ongeluk met de stint in Oss in 2018 – het jaar dat het gebruik van de elektrische step in Europa een vlucht nam – voerde Nederland strenge regels in voor nieuwe elektrische voertuigen. De step werd het kind van de rekening.

In steeds mindere mate laten Nederlanders zich door de illegale status weerhouden. Er rijden ongeveer 167 duizend elektrische steps rond, blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker Multiscope naar elektrische vervoermiddelen in Nederland. Bovendien willen meer dan 70 duizend mensen er nog dit jaar een kopen.

Petitie

Tot groot genoegen van de Niemans. Zoon Hector (16) begon na het incident in het Vondelpark in 2018 een petitie voor de legalisering van de nieuwe elektrische voertuigen, die meer dan 20 duizend keer is ondertekend. Hector was toen pas 13, maar al een fan, net als zijn vader. ‘Zeker de step is niet alleen voor liefhebbers’, zegt de blonde jongen met de grote lach, die ook qua uiterlijk veel op zijn vader lijkt. ‘Het is echt een praktisch en duurzaam vervoermiddel.’

Kennelijk vinden steeds meer Nederlanders dat, gezien de populariteit. Zij worden bovendien niet geremd door de autoriteiten: handhaving lijkt geen prioriteit te hebben. Vorig jaar zijn 233 boetes uitgedeeld, zocht Beslist.nl uit. Drie keer zoveel als in 2019, maar nog altijd relatief weinig op bijna 170 duizend exemplaren.

Volgens een woordvoerder van de politie worden boetes meestal pas gegeven ‘bij gevaarlijk of hinderlijk gedrag‘. ‘Als een kind op de stoep op een elektrische step rijdt, zal een wijkagent het alleen aanspreken. Dat geldt ook voor een volwassene die met een rugzakje op naar het station rijdt’, aldus de woordvoerder.

Wat veel mensen volgens Peter Nieman niet weten, is dat je niet verzekerd bent wanneer je op een e-step rijdt. Wie valt en zichzelf beschadigt, kan terecht bij de zorgverzekering. Maar wie schade veroorzaakt bij een ander, heeft niets aan zijn aansprakelijkheidsverzekering. Het is immers een illegaal vervoermiddel.

Ook vindt er geen controle plaats op de veiligheid van de steps. De Chinese en Taiwanese fabrikanten komen elke week met nieuwe modellen, die via bol.com, Mediamarkt of gespecialiseerde webshops bij de klanten thuis belanden. Voor 350 euro koop je de simpelste e-step. De snelste elektrische step die in Nederland te krijgen is, kost 3.500 euro en haalt een topsnelheid van 120 kilometer per uur.

Nieuwe wetgeving

De hoop van de overheid is om aan dit soort praktijken een eind te maken door de steps uiteindelijk te legaliseren. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) werkte drie jaar aan een kader voor nieuwe wetgeving, dat ze op 13 juli aan de Tweede Kamer aanbood. De minister wil medio 2022 deelplatforms voor elektrische stepjes op proef gaan toestaan. Een van de Nederlandse bedrijven heeft al vierduizend stuks besteld voor een deelplatform in Amsterdam. Als dat goed verloopt, volgen steps voor consumenten een jaar later. De LEV’s zonder stuur, zoals de one wheels en elektrische skateboards, komen voorlopig niet aan bod.

De nieuwe wetgeving stelt strenge eisen aan de elektrische steps, zoals remlichten en knipperlichten. De RDW moet elk model afzonderlijk goedkeuren voor het met een kenteken de weg op mag. ‘De meeste steps die je in Europa ziet rijden zullen niet door de keuring komen’, zegt Tijl Vos van Fatdaddy, een winkel voor onder meer elektrische fietsen, steps en skateboards.

Vos denkt dat de meeste fabrikanten zich niet aan de keuring zullen wagen. ‘Dan moeten ze 15 duizend euro neertellen, terwijl de steps nu ook goed verkopen.’ Totdat er goedgekeurde modellen op de markt zijn, zullen mensen onverzekerd blijven rondrijden. Volgens Hector Nieman is de oplossing simpel: ‘Vanaf 16 jaar, maximaal 25 kilometer per uur en een verplichte helm. Op die manier kun je veilig meedoen op het fietspad.’

Illegaal of niet, de opmars van de e-step lijkt niet meer te stoppen. Sinds de bekendmaking van het wettelijke kader voor de LEV’s zag Fatdaddy de gemiddelde verkoop stijgen van 500 naar 800 e-steps per maand. Alleen al het vooruitzicht op een legale status lijkt genoeg om mensen over de streep te trekken.

Vader en zoon Nieman blijven intussen gezamenlijke tochten organiseren, op kartbanen of zelfs in het buitenland. ‘We hebben veel contact met eigenaren in andere landen’, vertelt Peter. ‘Zij verbazen zich erover dat het juist in Nederland niet mag. Het land met de beste infrastructuur heeft geen ruimte voor elektrische steps?’