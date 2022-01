In aanloop naar Capitoolbestorming verschenen op Facebook 10.000 berichten per dag over ‘verkiezingsfraude’

Donderdag is het precies een jaar geleden dat het Capitool in Washington werd bestormd. Beeld REUTERS

Tussen de dag van de Amerikaanse verkiezingen, 2 november 2020, en de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 werden er op Facebook 10.000 berichten per dag geplaatst waarin de nederlaag van Donald Trump werd betwist. Dat blijkt uit onderzoek van The Washington Post en ProPublica. Veel berichten riepen op tot executies of andere vormen van politiek geweld.

‘Wij zijn Amerikanen! Wij vochten en stierven tijdens de totstandkoming van ons land! We gaan nu weer vechten. Daarna gaan we de verraders neerschieten!’ Of: ‘We zullen een burgeroorlog in de straten voeren voordat Biden president is.’ Ook richtten de haatberichten zich specifiek op individuen zoals Biden of Bill Barr, die namens het Departement van Justitie liet weten dat er geen bewijs was voor Trumps fraudeclaims.

Ondanks aanhoudende kritiek heeft Facebook de eigen rol in de gebeurtenissen herhaaldelijk gebagatelliseerd. Zo weigerde het bedrijf gehoor te geven aan een oproep, onder meer van de eigen Raad van Toezicht, voor een uitgebreid intern onderzoek. Ook moet Facebook nog altijd informatie leveren dat opgevraagd is door een onderzoekscommissie van het Congres.

Absurd

Ook nu vindt Facebook dat het medium geen blaam treft. ‘De gedachte dat de bestorming van het Capitool niet gebeurd zou zijn zonder Facebook is absurd’, zei Drew Pusateri, een woordvoerder van Meta, het moederbedrijf van Facebook. Volgens hem ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij Trump, andere ophitsers en de belagers zelfs.

Veel van de berichten werden geplaatst in Facebookgroepen. Groepen, waar gelijkgestemden elkaar kunnen opzoeken, werden in 2017 door ceo Mark Zuckerberg tot prioriteit uitgeroepen. Toen duidelijk werd dat berichten over de Amerikaanse politiek tot zo veel ophef en haatberichten leidden, werd er een taakgroep opgericht die daar streng op toezag: gewelddadige of haatdragende berichten werden massaal verwijderd. Toen de verkiezingen eenmaal voorbij waren liet Facebook de taakgroep echter ontbinden, zeggen voormalig werknemers.

Russische trolls

Het is niet de eerste keer dat Facebook onder een vergrootglas ligt vanwege de beïnvloeding van politieke processen of geweldsuitbarstingen. Zo verschenen er in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen van 2016, waarin Donald Trump won, zo’n 80.000 berichten vanuit Russische trollaccounts met als doel de verkiezingen te beïnvloeden. Die berichten werden mogelijk door 126 miljoen Amerikanen gezien.

Vorige maand nog werd duidelijk dat Facebook voor 130 miljard euro wordt aangeklaagd door Rohingya-slachtoffers vanwege de genocide in Myanmar. Toen bleek dat wanneer gebruikers betrekkelijk onschuldige Myanmarese militaire pagina’s volgden, de algoritmen militaire groepen promootten waarin haatdragende berichten en oproepen tot geweld vielen te lezen. Daarmee schond Facebook de eigen voorschriften.