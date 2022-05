In Aalsmeer speelt de harmonie het Oekraïense volkslied, maar voor de meeste Oekraïners is dat te pijnlijk

Grootmoeder Anna Sydorenko en kleindochter Kateryna Gromova in de lobby van het Renaissance hotel in Schiphol. Beeld Rebecca Fertinel

‘Nog is Oekraïne’s glorie niet vergaan, noch zijn vrijheid.

Nog zal het lot ons, jonge broeders, toelachen.

Verdwijnen zullen onze vijanden als dauw in de zon,

En ook wij, broeders, zullen heersen in ons eigen land.’

Het is de tekst die hoort bij de melodie die uit de instrumenten komt van muziekvereniging Almeers Harmonie, woensdag om 3 minuten over 8 . Behalve het Wilhelmus klinkt in de overvolle burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer deze avond ook het Oekraïense volkslied, ‘Sjtsje ne vmerla Oekrajiny’ (Oekraïne is nog niet vergaan).

Tussen de traditionele bloemenkransen staat er dit jaar ook een van zonnebloemen, het nationale symbool van een land in oorlog. ‘Ik kon bijna niet anders’, vertelt burgemeester Gido Oude Kotte eerder die dag in zijn werkkamer. ‘77 jaar geleden vochten we in Europa tegen een dictator. En nu weer.’ Vlak voor de twee minuten stilte 's avonds herhaalt de burgemeester die boodschap voor het publiek: ‘Vandaag nemen wij in Aalsmeer verantwoordelijkheid door niet weg te kijken. Vandaag kiezen wij ervoor om gezamenlijk te herdenken. Gezamenlijk met hen die naar ons zijn gevlucht.’

Aalsmeer vangt zo’n 135 Oekraïense vluchtelingen op, het dubbele van wat het Rijk heeft gevraagd. Er is verbondenheid met het land; op de wereldberoemde bloemenveiling van de Noord-Hollandse gemeente hebben al veel Oekraïners werk gevonden. Oude Kotte was eigenlijk van plan om ook de Oekraïense vluchtelingen uit te nodigen voor de 4 mei herdenking, met een tolk. Na overleg besloot hij dat toch maar niet te doen. Het zou te emotioneel zijn, te pijnlijk.

Oorlog loopt als een rode draad door Anna's leven

Bijvoorbeeld voor Sydorenko Anna (75), die, al voor ze zich goed en wel heeft voorgesteld, met een zakdoek de tranen wegveegt die opwellen achter haar bril. De emoties zitten deze woensdagochtend heel hoog, zegt Anna in de lobby van het Renaissance Hotel in Aalsmeer, waar zij met dochter en kleindochter is opgevangen.

Sinds 13 maart zijn ze in Nederland. Ze hebben met z’n drieën nog wel geprobeerd om de oorlog door te komen door 's nachts te slapen in de auto in de parkeergarage van hun woning in Kyiv. ‘Maar toen werd duidelijk dat deze oorlog niet snel voorbij zal zijn’, zegt kleindochter Kateryna Gromova (33). ‘We besloten met de auto te vluchten.’

Oorlog, vertelt Anna, loopt als een rode draad door haar leven. Haar vader verloor tijdens de Tweede Wereldoorlog als soldaat in het Sovjetleger een been. Herdenken deed ze met haar familie altijd op 8 mei, een dag vóór de officiële Russische viering van De Dag van de Overwinning op 9 mei, een overblijfsel uit de Sovjettijd. Die slaat ze altijd over. ‘De ceremonie met alle tanks is te vrolijk’, zegt Anna. ‘Er zijn in Oekraïne zo veel mensen gestorven in de Tweede Wereldoorlog.’

Gevlucht voor Stalin

Aan haar keukentafel in Aalsmeer vertelt de Nederlands-Oekraïense schrijfster Marianne Knecht hoe ook het leven van haar moeder onherroepelijk veranderde door de Tweede Wereldoorlog. Haar moeder werd door de Duitsers vanuit Oekraïne, dat toen nog deel uitmaakte van de Sovjet-Unie, naar een werkkamp vlakbij Frankfurt gedeporteerd. Daar ontmoette ze haar toekomstige man en Knechts vader, een Aalsmeerder.

Uit angst voor het Stalinistische regime besloot haar moeder na de oorlog met hem mee te gaan naar Nederland. ‘Samen met duizenden andere vrouwen’, aldus Knecht. Ze schreef in 2007 de roman Lijfeigenen over deze vrouwen. ‘Stalin zag hen als overlopers en deed er alles aan om ze terug te krijgen. Mijn ouders moesten voor het einde van 1945 trouwen, anders moest mijn moeder terug naar haar eigen land.’

Met de oorlog in Oekraïne kwamen die herinneringen opnieuw bovendrijven. In aanloop naar 4 mei schreef Knecht een brief aan de burgemeester over het verhaal van haar ouders. Daarmee is ze volgens de burgemeester de drijvende kracht achter de koppeling van de Dodenherdenking aan de situatie in Oekraïne nu. Oude Kotte vroeg Knecht een 4 mei-lezing te geven. Daarin stond ze stil bij de cruciale beslissingen die haar ouders in de oorlog maakten. ‘Denk goed na voordat je een keuze maakt. Ook al zijn de gevolgen niet bekend en is het een gok als een Russische roulette.’

Haar moeder stierf bijna twintig jaar geleden. Ze zou trots zijn geweest haar dochter, denkt Knecht. ‘Maar ik ben blij dat ze het niet meemaakt. Want dan zou ze ook zien hoe haar land kapot geschoten wordt. Door de Russen nota bene.’

Herdenken in oorlogstijd

Dat vanavond in het raadhuis in Aalsmeer het Oekraïense volkslied klinkt, geeft Anna ‘kippenvel over haar hele lichaam', zegt ze. Maar erbij aanwezig zijn, dat kon ze niet. ‘Nederlanders vragen mij dan naar mijn verhaal en dan moet ik wéér huilen. Dat wil ik niet.’ Ook kleindochter Gromova kreeg het niet voor elkaar. ‘Ik grijp alles aan om afleiding te krijgen. Ik help Oekraïners hier, probeer Oekraïners in Kyiv te helpen, ik wil zo snel mogelijk aan het werk. Ik doe alles, zolang ik maar niet aan de oorlog hoef te denken. Dat lukt me niet als ik twee minuten lang gedenk.’

Ieder jaar brandt haar familie op 8 mei een kaarsje voor alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar steken ze het kaarsje aan op hun hotelkamer in Aalsmeer, woensdagavond klokslag 8 uur, tegelijk met de Dodenherdenking in het raadhuis. ‘Daarmee herdenken we dit jaar ook de mensen die sinds 24 februari 2022 gestorven zijn’, zegt Anna. ‘Er gaat geen seconde voorbij dat ik niet aan de huidige oorlog denk’, zegt Gromova. ‘Iedere dag word ik wakker met de vrees dat een vriend is gestorven.’

Het refrein van het Oekraïens volkslied:

‘Onze ziel en ons lichaam zullen wij geven voor onze vrijheid.

En wij zullen tonen dat wij, broeders, van het geslacht der Kozakken zijn.’