In 2035 halen elektrische trucks hun dieselvoorgangers in, 36 miljard nodig voor stations

Elektrische vrachtwagen van groothandel Deli XL (nu Bidfood). Beeld ANP / ANP

Na een langzame start gaat de opmars van de e-truck de komende jaren razendsnel. Hoewel elektrische trucks in aanschaf duurder zullen blijven dan de nu nog dominante dieselversies, liggen de totale kosten over zeven jaar al 30 procent lager, is de verwachting.

Dit komt vooral doordat tolheffingen voor e-trucks in bijvoorbeeld Duitsland lager zijn en ook de kosten van onderhoud lager uitvallen. Verder worden accu’s nog altijd goedkoper en zal het opschalen van de productie de kosten eveneens drukken. Dieseltrucks worden juist duurder in gebruik door stijgende CO 2 -prijzen. In 2035 zullen veruit de meeste nieuw verkochte vrachtwagens daarom elektrisch zijn.

Laad- en waterstofstations

Vanwege de verwachte explosieve groei moet het Europese netwerk van laad- en waterstofstations snel worden uitgebreid, aldus de consultant, die berekent dat hiervoor 36 miljard euro nodig is. Om de benodigde groene elektriciteit op te wekken, moeten 21 duizend extra windturbines worden geplaatst.

De transportsector wordt op zijn wenken bediend: Europese transportministers lieten dinsdag weten dat ze de infrastructuur voor elektrisch transport flink willen uitbreiden. Zo moet er elke 60 kilometer een laadstation komen voor e-auto’s en elke 100 kilometer een waterstoftankstation. De afstand tussen de stations moet volgens de ministers korter dan de Europese Commissie wil (150 kilometer). En ze moeten er sneller komen: in 2028 in plaats van 2031.

Lidstaten moeten volgend jaar een plan indienen hoe ze hun laadinfrastructuur gaan uitbreiden. Een snellere transitie naar duurzaam transport moet Europa helpen de klimaatdoelen te bereiken en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.