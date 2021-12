In 2022 duizenden extra opvangplekken voor asielzoekers nodig

Voorbereidingen voor de opvang van vluchtelingen in de Expo Hal in Assen. Beeld ANP

Het opvangcentrum in het Groningse dorp Ter Apel zat de afgelopen maanden steevast te vol. Eind oktober riep het kabinet provincies op om extra plekken voor asielzoekers te regelen omdat de opvang uit zijn voegen barstte. Mensen moesten op veldbedden, stoelen en op de grond slapen. Gemeenten schoten te hulp, maar een maand later bleek dat er wederom honderden asielzoekers te veel in het opvangcentrum zaten.

Op dit moment is er in Nederland plek voor 35 duizend asielzoekers. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwacht dat de vraag naar asielopvang volgend jaar verder zal stijgen naar 42 duizend opvangplekken. Om die groei het hoofd te kunnen bieden, moeten er dus 7 duizend plekken bij komen.

Daar komt bij dat veel van de nu beschikbare opvangplekken tijdelijke locaties zijn. Zo biedt riviercruiseschip De Amsterdam in Vlaardingen tijdelijk onderdak aan zeventig vluchtelingen. Zulke plekken zijn binnenkort niet meer beschikbaar en moeten vervangen worden door permanente opvang. Dat betekent dat het COA in totaal 13 duizend opvangplekken tekortkomt in 2022.

Tenminste, als de omstandigheden gelijk blijven. Bij onvoorziene internationale ontwikkelingen kan de opvangbehoefte een vlucht nemen. Een tweede voorwaarde is dat de achterstand in de uitstroom van vergunninghouders naar huisvesting in gemeenten wordt weggewerkt. Als een asielzoeker een vergunning gekregen heeft, duurt het normaal gesproken veertien weken voordat hij of zij huisvesting krijgt toegewezen in een gemeente. Door het woningtekort in Nederland loopt dat op, waardoor er nu 7.100 statushouders in opvangcentra al langere tijd op een woning wachten. Mocht die achterstand niet weggewerkt worden, dan zijn er nog vele duizenden extra plekken nodig.

Het COA ziet ook dat het aantal kinderen dat in hun eentje naar Nederland reist toeneemt. Voor hen zoekt het COA kleinschaliger opvanglocaties: per 1 januari moeten er vijfhonderd extra plekken beschikbaar komen.

Waar de nieuwe opvangplekken moeten komen, is nog onduidelijk. Samen met de gemeenten moet naar een oplossing worden gezocht. Maar dat wordt nog een flinke opgave, aldus het COA.