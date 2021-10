In 2021 werden nu al de meeste coups gepleegd sinds 1992. Is dit een trend?

Het leger greep in Soedan deze week de macht. Na een mislukte couppoging van vorige maand is premier Abdalla Hamdok verdreven. Dit betreft de zevende couppoging wereldwijd in 2021. Neemt het aantal couppogingen toe? En wat is het verschil tussen een coup en een revolutie?

Tot nu toe is 2021 het jaar met de meeste staatsgrepen sinds 1992. Behalve in Soedan (waar twee pogingen waren) werd in Mali, Guinea, Tsjaad en Myanmar de zittende macht verdreven. Een couppoging in Niger mislukte. In de jaren zestig en zeventig kwamen coups nog veel vaker voor, gemiddeld werd toen 11 keer per jaar de macht gegrepen, vaak door het leger. Dit blijkt uit cijfers van de onderzoekers Jonathan Powell en Clayton Tyne van de Universiteit van Kentucky. Zij hebben alle al dan niet geslaagde staatsgrepen vanaf 1950 op een rij gezet. Daarin is een geografische verschuiving te zien. Tussen 1950 en 1980 waren er in Zuid-Amerika en Azië veel coups. Sinds de jaren negentig is Afrika het continent met verreweg de meeste staatsgrepen.

Het tellen van staatsgrepen is geen eenvoudige klus. Zo zijn deskundigen verdeeld over het aftreden van president Evo Morales van Bolivia in 2019. Was dit een volksopstand of een coup? Powell en Tyne definiëren coup als een ‘illegale en duidelijke poging van het leger of andere elites binnen het staatsapparaat om de huidige leider uit de macht te zetten’. Een staatsgreep geldt als een succes als de coupplegers minstens een week lang de macht krijgen. Volgens die definitie is de helft van de coups sinds 1950 geslaagd.

Bij een kleine groep die de macht grijpt wordt gesproken van een coup, bij een massabeweging van een revolutie. Het verschil hiertussen is soms in de praktijk niet zo helder afgebakend. Dit kan leiden tot wat de politicoloog Jay Ulfelder ‘Schrödingers coup’ noemt: er is tegelijkertijd sprake van een coup en van een ‘non’-coup. Wanneer de academici het niet eens kunnen worden zegt de woordkeuze vaak iets over de politieke standpunten van de spreker. Een coup moet veroordeeld worden, een revolutie wordt juist als iets positiefs gezien.