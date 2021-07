In 2020 zijn veel meer huizen gebouwd dan verwacht: is het woningtekort in 2030 opgelost?

In de wijk Poortrijk in de gemeente Utrecht worden eengezinswoningen en appartementen gebouwd. Beeld Raymond Rutting

Dat blijkt uit de ‘Staat van de Woningmarkt’, het jaarlijkse rapport van het kabinet. Het woningtekort blijft nijpend. Na vorig jaar is er een tekort van 279 duizend woningen. Gezien de stikstofcrsis blijft het een enorme uitdaging dat tekort aan te pakken.

Het rapport concludeert dat de economisch klap die de coronacrisis met zich meebrengt, de huizenmarkt niet beroerd heeft. De vraag naar woningen is onverminderd hoog en de huizenprijzen stegen sterker dan ooit. Een koopwoning was in 2020 gemiddeld 7,8 procent duurder dan in 2019. In het rapport wordt de koopmarkt oververhit genoemd.

Maar er zijn lichtpuntjes. Terwijl de huizenmarkt immuun bleek voor corona, bleek ook de bouw van huizen redelijk door te kunnen gaan. Met bijna 70 duizend nieuwe woningen werden er zelfs meer woningen gebouwd dan door experts voor mogelijk werd gehouden, met alle stikstof- en coronaproblematiek.

Dat komt ook door de 5.000 woningen die aan de voorraad konden worden toegevoegd als gevolg van ‘transformatie’, bijvoorbeeld huizen die werden opgedeeld tot meerdere woningen of oude winkelpanden die werden omgebouwd tot woonruimte. Met een tekort van 279 duizend woningen sloot de woningmarkt iets minder krap af dan een jaar eerder, toen het tekort nog 331 duizend woningen bedroeg.

Dieptepunt in 2024

De verwachting is dat het tekort de komende jaren weer zal oplopen, met 2024 als dieptepunt. Dan wordt verwacht dat het tekort 3,9 procent van de totale woningvoorraad zal bedragen. Die piek in de prognose is onder meer het gevolg van het verwachte economisch herstel.

Ook verwacht het kabinet dat het aantal huishoudens stijgt, onder meer door minder corona-oversterfte, meer immigratie door het wegvallen van coronamaatregelen en de algemene trend dat er steeds meer alleenstaande huishoudens zijn. Die economische en demografische factoren maken dat de vraag naar woningen harder zal stijgen dan de uitbreiding van de woningbouw. De nieuwbouw zal door de stikstofcrisis afgeremd blijven worden.

Maar vanaf 2023 verwacht het kabinet dat het bouwen weer een vlucht zal nemen: voor de periode tot 2030 staan er bouwplannen op stapel voor 961 duizend woningen. Daarmee ligt Nederland volgens het rapport op koers om vóór 2030 het woningtekort te doen verdampen. Er wordt zelfs verwacht dat er meer woningen bij zullen komen dan strikt noodzakelijk is. Vooral in Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel zijn de bouwplannen fors.