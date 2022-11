Impopulaire Glazer-familie zet Manchester United te koop

Fans spreken zich geregeld uit tegen de Glazer-familie, die al 17 jaar eigenaar is van Manchester United. Beeld Action Images via Reuters

De Amerikaanse familie zou wel minimaal 5 miljard pond (5.7 miljard euro) voor de 144 jaar oude club willen hebben. Enkele weken geleden werd ook grote rivaal Liverpool door zijn Amerikaanse eigenaren in de etalage gezet.

Dinsdagmiddag was bekend geworden dat het contract met sterspeler Ronaldo is ontbonden, dit naar aanleiding van een openhartig interview dat de Portugees had gegeven op de Engelse televisie. Hij oefende daarin onder meer felle kritiek uit op de Glazers, die de club volgens hem jarenlang hebben verwaarloosd en leeggeplukt. ‘Manchester is een marketing club - de Glazers krijgen geld via marketing,’ zei hij afkeurend. Louis van Gaal zei ooit iets soortgelijks.

In de avond volgde het nieuws waar de fans al jaren smachtend op zaten te wachten: de Glazers willen van de club af. Ondanks het winnen van de Champions League in 2008 zijn de Glazers, die zich zelden op Old Trafford laten zien, alom gehaat. Fans voelden zich gegijzeld door de familie, die tevens de Tampa Bay Buccaneers bezit. Boze supporters hebben in het jaar van de overname, 2005, een eigen club opgericht: FC United of Manchester, dat inmiddels een gevestigde amateurclub is.

Protesten

Regelmatig is Old Trafford door de jaren het decor geweest van protesten tegen de Glazers. In mei 2021 moest de klassieker tegen Liverpool zelfs worden afgelast nadat fans het - wegens coronamaatregelen leeg gehouden - stadion hadden bestormd om het veld te bezetten. Sinds het vertrek van manager Sir Alex Ferguson, tien jaar geleden, is de roemruchte club dolende. De hoop dat een nieuwe eigenaar het tij kan doen keren.

Als mogelijke koper wordt Sir Jim Ratcliffe genoemd, de rijkste man van Engeland en een levenslange United-fan. De 70-jarige heeft een vermogen van ongeveer 12 miljard euro en was eerder dit jaar ook al in de markt voor Chelsea, dat met Todd Boehly uiteindelijk een Amerikaanse eigenaar kreeg. Ook vanuit de VS en de Golf-regio zal de nodige interesse komen. De Rothschild-bank adviseert de Glazers bij de verkoop.