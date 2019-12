Impeachment Trump mogelijk dichterbij met publicatie vernietigend rapport

President Donald Trump voor zijn vertrek naar Londen, waar hij de Navo-top bijwoont. Beeld AFP

Het rapport werd dinsdag openbaar gemaakt door Adam Schiff, voorzitter van de commissie inlichtingen van het Huis van Afgevaardigden die het onderzoek naar de haalbaarheid van de afzettingsprocedure van de president leidt. Het document dient als basis voor de Juridische Commissie die woensdag voor het eerst bijeenkomt om te besluiten of er voldoende bewijs is om daadwerkelijk een afzettingsprocedure te starten.

President Trump heeft maandag laten weten niet te verschijnen bij de hoorzitting en ook geen juridische afgevaardigde te willen sturen. De president noemde de Democraten eerder vandaag ‘heel onpatriottisch’ dat ze doorgaan met de impeachmentprocedure terwijl hij op reis is voor de Navo-top in Londen, zo meldde de Washington Post.

Ook de Republikeinen maakten deze week de balans op in een juridisch verslag waarin zij concludeerden dat er geen enkele grond is voor de beschuldigingen. Volgens de Democraten is er echter wel degelijk voldoende bewijs dat de president zijn macht heeft misbruikt om de Democratische presidentskandidaat Joe Biden uit te schakelen voor de verkiezingen van 2020.

Trump zou de Oekraïense president Volodimir Zelenski hebben gedreigd militaire steun te onthouden als hij geen onderzoek zou doen naar de activiteiten van Joe Biden’s zoon in Oekraïne, waarmee Trump volgens Schiff ‘de eed van zijn ambt heeft geschonden’.

Ook heeft de president volgens de Democraten op ‘ongeëvenaarde wijze‘ het impeachmentonderzoek gedwarsboomd door getuigen te verhinderen zich te laten verhoren of hen te intimideren. ‘Donald Trump is de eerste president in de geschiedenis van de VS die totale obstructie pleegt tegen een impeachment-onderzoek dat door het Huis van Afgevaardigden is gestart’, aldus het rapport.

De inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft dinsdagavond het rapport goedgekeurd met 13 stemmen voor en negen stemmen tegen. De Democraten stemden voor en de Republikeinen tegen, meldde CNN. Het zal nu worden doorgestuurd naar de juridische commissie van het Huis. Als die commissie besluit over te gaan tot een afzettingsprocedure in de Senaat, dan vormt dit rapport de basis voor de aanklachten. De juridische commissie houdt woensdag de eerste verhoren.

Het Witte Huis noemt het onderzoek een ‘eenzijdig onzinproces’. ‘Er is geen bewijs gevonden tegen Trump. Dit rapport bestaat uit niets meer dan hun frustraties’, aldus de woordvoerder van het Witte Huis doelend op de Democraten.’Het leest als een onsamenhangend verhaal van een blogger die iets wil bewijzen waar geen bewijs voor is.’