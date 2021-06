Impasse Limburgse formatie opgelost: historische coalitie zonder CDA

Onno Hoes in het Provinciehuis in Maastricht. Zijn rol als verkenner voor de vorming van een nieuw provinciebestuur heeft nog niet tot resultaat geleid. Beeld ANP

Het nieuwe extraparlementaire bestuur wordt gesteund door de SP en de Partij voor de Dieren, in ruil voor een aantal eisen. Dat de rechtse partijen VVD en SVL hierin meegingen, heeft mogelijk te maken met hun de grote ergernis over de opstelling van het CDA.

Want net zoals bij de formatie in Den Haag werd in Maastricht vooral het CDA gezien als boosdoener. ‘Voor ons is er niet voldoende basis voor een stabiel bestuur’, zei de Limburgse CDA-fractievoorzitter Mariska Werrij-Wetzels vrijdagmiddag nog over een beoogd extraparlementair college.

Verkenner Onno Hoes had een provinciebestuur met acht middenpartijen voorgesteld, zonder de flanken op zowel links (SP) als rechts (PVV en Forum voor Democratie). Door de terugtrekking van het CDA, de grootste partij in Limburg met 9 zetels, kan dat brede bestuur niet meer op een meerderheid rekenen.

Volgens CDA’er Werrij hebben de acht partijen zulke uiteenlopende opvattingen over wat verstaan moet worden onder een nieuwe bestuurscultuur, dat ze onvoldoende basis voor een stabiel bestuur ziet. Daarom trok ze zich vrijdag terug uit het beoogde bondgenootschap, tot ergernis van de andere partijen.

Waarnemend gouverneur Johan Remkes riep Provinciale Staten van Limburg vrijdag opnieuw op haast te maken met de vorming van een nieuw bestuurscollege. ‘Ik ga niet wachten tot sint-juttemis’, zei de geboren Groninger in het Limburgse parlement in Maastricht. ‘Uitstel is niet langer verantwoord.’

Remkes dreigde dat hij niet zal schromen desnoods zelf gedeputeerden aan te wijzen. Hij vindt het onverantwoord dat Limburg zo lang zonder bestuurscollege zit. Het vorige provinciebestuur, inclusief gouverneur Theo Bovens, stapte begin april op nadat de PVV een motie van wantrouwen had aangekondigd die kon rekenen op een meerderheid in het parlement.

‘Onnodig beschadigend’

In een debat over integriteit en bestuurscultuur donderdagavond was Remkes ook al fel van leer getrokken over de rol van Provinciale Staten zelf bij de val van het college. Na bijna twee maanden op het gouvernement is de ex-minister van VVD-huize tot de conclusie gekomen dat er in Limburg, op enkele incidenten na, helemaal geen sprake is van een zogenaamde verziekte bestuurscultuur, waarover iedereen opeens de mond vol heeft.

Hij zei dat de debatten die begin april tot het vertrek van het bestuurscollege hebben geleid ‘onnodig beschadigend hebben gewerkt voor het aanzien van het openbaar bestuur en het politieke bedrijf’. Bovendien hield hij de statenleden een spiegel voor: hadden zij zelf geen boter op het hoofd bij hun felle aanvallen op gedeputeerden en gouverneur in verband met enkele integriteitsaffaires?

Want Provinciale Staten waren destijds akkoord gegaan met de benoeming van CDA-gedeputeerde Koopman, terwijl ze wisten dat de provinciebestuurder ook commissaris was van een baggerbedrijf dat zaken deed met de provincie. Volgens Remkes ‘kon je op je klompen aanvoelen’ dat die dubbelfunctie tot problemen kon leiden.

Hij verwijt de statenleden ook dat ze opeens geen vertrouwen meer hadden in gouverneur Bovens, terwijl ze kort daarvoor tijdens een functioneringsgesprek nog erg positief waren over diens functioneren. Remkes vindt in het algemeen dat statenleden integriteit vooral zien ‘als iets van het bestuur en niet van ons’.

De waarnemend gouverneur hekelde ook de opmerkingen tijdens die debatten over het functioneren van het ambtelijke apparaat en de ambtenaren. ‘Dat is over de grens van het betamelijke’, aldus Remkes. ‘Zij kunnen zich niet verweren en horen in het politieke debat niet te worden aangesproken.’