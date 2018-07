Immigratiedienst VS vraagt migranten: vertrekt u met of zonder uw kinderen?

Medewerkers van de Amerikaanse immigratiedienst hebben de opdracht gekregen om migranten die bij de Amerikaanse grens van hun kind(eren) gescheiden zijn, te vragen of ze met of zonder hun kroost terug willen keren naar hun land van herkomst.

Op een formulier, dat naar buiten werd gebracht door NBC News en geverifieerd door The Guardian, staan twee opties voor ouders die de VS moeten verlaten. ‘Ik verzoek om met mijn kind(eren) te worden herenigd met als doel terug te keren naar mijn land van herkomst’ is de eerste optie. In de tweede optie verzoeken ouders ‘bewust en uit vrije wil zonder hun minderjarige kind(eren)’ terug te keren, en geven ze aan ‘te begrijpen dat zij in de VS blijven’ om daar 'beschikbare hulp' te krijgen.

Het formulier moet aan ouders worden voorgelezen in een taal die ze begrijpen. De meeste migranten die met de vragen te maken zullen krijgen, zijn asielzoekers en mensen die op de vlucht zijn voor geweld in Centraal-Amerika. De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU) vindt het formulier misleidend, omdat migranten niet worden uitgelegd dat ze deportatie in de rechtbank kunnen aanvechten. ‘De overheid laat ouders ten onrechte denken dat ze hun kind alleen terugkrijgen als ze instemmen met deportatie’, aldus een advocaat van de ACLU tegen The Guardian.

Zero tolerance-beleid

De migrantenkinderen worden sinds april van hun ouders gescheiden onder het mom van een nieuw zero tolerance-beleid van de regering van president Donald Trump. Die tekende na protesten van burgers, mensenrechtenorganisaties en kritiek uit Democratische hoek en binnen zijn eigen partij vorige week een decreet waarin staat dat gezinnen die illegaal de grens oversteken en worden gesnapt, voortaan samen zullen worden opgesloten.

In het decreet werd niet vermeld hoe de al gescheiden kinderen, die door het hele land verspreid opgevangen worden, zouden worden herenigd met hun ouders. Een rechter in de Amerikaanse staat Californië bepaalde vorige week dat de circa 2.300 kinderen die van hun ouders zijn gescheiden binnen maximaal dertig dagen weer met hen herenigd moeten worden. Of dit gaat lukken, is de vraag. Er zijn bijvoorbeeld al ouders gedeporteerd zonder hun kinderen, onder meer naar El Salvador.

De regering kondigde een paar dagen aan hoe hereniging zou gaan verlopen: ouders die van de rechter mogen blijven om een beslissing af te wachten over hun lot in de VS, kunnen zodra dat besluit is gevallen een aanvraag indienen om hun kinderen terug te krijgen. Zo’n aanvraag kan weken in beslag nemen. Ouders die van de rechter direct terug moeten naar land van herkomst, wacht een gezinshereniging vlak voor deportatie. Volgens het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid ‘zijn er in het verleden veel ouders geweest die ervoor hebben gekozen om te worden teruggestuurd zonder kinderen’.

Meer dan 500 kinderen zouden al met hun ouders herenigd zijn, aldus het ministerie.