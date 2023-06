Imkers verloren een kwart van hun bijenvolken, de grootste wintersterfte sinds 2010

Een imker aan het werk in het Zuid-Hollandse Hoeksche Waard. Beeld Arie Kievit

Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van planten, waaronder voedselgewassen, maar met name veel wilde bijensoorten nemen in aantal af. Fruit- en zaadtelers ondervinden dan ook de gevolgen van de grote sterfte onder de honingbijen van dit jaar, zegt Kees Verrips van de Beroepsvereniging Nederlandse Imkers. ‘Als een fruitboer veertig bijenkasten wil hebben, dan moeten wij zeggen: je krijgt er maar dertig. Dat betekent een verminderde fruitopbrengst.’

Appeltelers komen vaak al een heel eind met de bestuivers die van nature in de omgeving aanwezig zijn, zegt hij. ‘Maar bij bijvoorbeeld kersenboomgaarden is er zo’n massale bloei in korte tijd, dat redden die paar hommels niet.’

Uitzonderlijke winter

Dat een deel van de bijenvolken ’s winters sterft door ziekte, kou of uithongering is normaal. Maar dit jaar was de sterfte wel heel hoog, vindt bioloog Harmen Hendriksma van de Wageningen Universiteit, betrokken bij de uitvoering van het onderzoek.

Ruim een kwart van de 11 duizend Nederlandse imkers, die werden benaderd via imkerverenigingen, vulde de enquête in. Het valt niet uit te sluiten dat imkers die te maken hadden met veel bijensterfte oververtegenwoordigd zijn omdat ze eerder geneigd zijn te reageren, zegt Hendriksma. Door het grote aantal respondenten en het feit dat het onderzoek al sinds 2009 elk jaar op dezelfde manier wordt uitgevoerd, is volgens hem echter duidelijk dat deze winter uitzonderlijk was.

De komende maanden werkt hij mee aan de analyse van de resultaten, om beter zicht te krijgen op de oorzaken van de sterfte. Parasieten die ziekten bij zich dragen, spelen doorgaans een belangrijke rol. Ook was er deze zomer mede door de droogte relatief weinig voedsel beschikbaar, waardoor bijenvolken een verzwakte uitgangspositie hadden voor de winter. Die winter was vervolgens ongewoon mild. Hendriksma: ‘Dan zie je dat bijen in december en januari al de neiging krijgen om broed te maken (nakomelingen, red.) terwijl er nog niks te eten is.’

Bovendien denkt hij dat er factoren spelen die onderzoekers en imkers niet op de radar hebben. Zo vindt hij het verschil met Duitsland, waar een sterfte van minder dan 15 procent is gemeld, opvallend. ‘En vooral in Utrecht, waar de wintersterfte op 40 procent lag, is de sterfte onverklaarbaar hoog. Mijn doel is erachter te komen wat daar aan de hand is.’

Bijvoeren met suikerwater

Hendriksma hoopt daarbij scherper in beeld te brengen welke manieren om wintersterfte tegen te gaan het best werken. Zo kunnen imkers bijvoeren met suikerwater als ze zien dat de volken een zware winter tegemoetgaan, en bestrijdingsmiddelen gebruiken tegen parasieten – al willen met name bijenhouders die hun kolonies zo natuurlijk mogelijk willen houden dit niet altijd.

Over het voortbestaan van de honingbijen in Nederland maakt Hendriksma zich niet zo’n zorgen: mede door een toename van het aantal hobbyimkers is er na een decennialange daling sprake van een voorzichtige stijging, zegt hij. Honingbijen vormen echter maar één van de ruim driehonderd bijensoorten die in Nederland voorkomen. Daarvan staat meer dan de helft op de rode lijst van bedreigde soorten. Ze worden onder meer bedreigd door klimaatverandering, stikstofdepositie, bestrijdingsmiddelen en biodiversiteitsverlies.

Dit beperkt de ruimte voor alle bijen. Koos Biesmeijer, bijenexpert van Naturalis, uitte eerder in de Volkskrant dan ook zijn zorgen over de concurrentie tussen wilde bijen en honingbijen. In een deel van de natuurgebieden worden imkers om die reden geweerd. Dat laatste vindt Hendriksma, zelf hobbyimker, jammer. ‘Ik denk dat je een gezonde buffer nodig hebt. De huidige situatie lijkt me in elk geval niet wenselijk: dat een kwart van de bijenpopulatie sterft en telers daarvan direct last ondervinden.’