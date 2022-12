IMF waarschuwt Nederland voor ‘te genereus’ prijsplafond voor energie, maar prijst de coronasteun

Betogers voeren actie in Den Haag voor een lagere energierekening. Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP

Het royale energieplafond kan enorm gat slaan in de begroting en neemt bovendien de prijsprikkel weg om energie te besparen, aldus Akitoby. Volgens hem zou de energiesteun meer moeten worden gericht op de kwetsbaarste huishoudens, of zou de hoeveelheid energie die wordt gesubsidieerd omlaag moeten. ‘Vanaf 1 januari valt het verbruik bij de helft van de huishoudens volledig onder het prijsplafond en is zo’n 85 procent van het totale verbruik afgedekt. Dat zou allebei omlaag moeten.’

Volgens de gemiddelde schatting gaat de steunoperatie komend jaar 20 miljard euro kosten. Maar als de energieprijzen hoger uitvallen, kan het ook miljarden meer worden. Dat is een groot risico, volgens de IMF-delegatie.

Een andere manier om het begrotingstekort in de hand te houden, is door meer inkomsten te genereren. Dat kan bijvoorbeeld met een verhoging van de vermogensbelasting. Het IMF prijst de pogingen van het kabinet om met een soort solidariteitsheffing de grote winsten van fossiele bedrijven af te romen. Maar dat zou dan geen ad-hoc-ingreep moeten worden, maar een blijvend instrument om ook in toekomstige situaties overwinsten extra te kunnen belasten. Volgens het onderzoeksteam maak dat de heffing minder ingewikkeld en beter voorspelbaar.

Akitoby en zijn team hebben vanaf 28 november gesproken met vertegenwoordigers van ministeries, planbureaus, vakbonden en het bedrijfsleven. Het bezoek is een zogeheten Artikel 4-Missie, een jaarlijkse analyse van de economische situatie van individuele landen. Het volledige rapport komt in februari uit.

Coronacrisis

Akitoby sprak vrijdag op een persconferentie op het kantoor van De Nederlandsche Bank lovende woorden over de manier waarop Nederland uit de coronacrisis is gekomen. ‘De Nederlandse economie was veerkrachtiger dan die van vergelijkbare landen’, zei hij. ‘Dankzij het werken op afstand en stevige steunmaatregelen heeft de Nederlandse economie een minder diepe recessie en een robuuster herstel doorgemaakt dan de eurozone als geheel.’ De handel is door de Russische invasie in Oekraïne teruggelopen, maar minder dan in de andere eurolanden.

Desalniettemin pakken ook boven Nederland donkere wolken zich samen: de ‘uitzonderlijke uitdaging’ van hoge energieprijzen en de bijbehorende inflatie. Het IMF raamt de economische groei in 2023 op nog maar 0,6 procent. Daarbij vormt ook de ‘rijk geprijsde’ huizenmarkt een risico. Als de huizenprijzen te snel dalen, kunnen eigenaren en banken met schulden blijven zitten.

De delegatie raadt aan om de economie structureel te versterken met een (verdere) hervorming van de woningmarkt en arbeidsmarkt en met investeringen in onderwijs en ouderschapsverlof.