Imam Azzedine Karat wil een nieuwe islamitische omroepvereniging: ‘Het is niet de bedoeling mensen via de televisie te bekeren’

‘Het is tijd voor een omroep vóór moslims en dóór moslims.’ Imam Azzedine Karrat vindt dat Nederland een nieuwe omroepvereniging moet krijgen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Waarom een nieuwe islamitische omroepvereniging?

‘Uit marktonderzoek blijkt dat moslims behoefte hebben aan een positief geluid over de islam. Het is tijd voor een omroep vóór moslims en dóór moslims’, zegt Karrat, die als imam werkt in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. ‘Een beetje zoals de EO programma’s maakt vanuit een christelijk perspectief.

‘Ik hoop ook dat onze programma’s kunnen zorgen voor meer wederzijds begrip. In het verleden heb ik wel collega’s van mijn werk thuis uitgenodigd, witte Nederlanders. Ze zaten in mijn woonkamer, zagen mijn vrouw, mijn kinderen. Toen zei een collega iets wat ik niet gauw vergeet: ‘Je bent eigenlijk net als wij.’ Dat was mooi om te horen, een compliment. Maar het zette me ook aan het denken. We moeten vaker bij elkaar in de woonkamer komen. Dat kan via de televisie. Mensen zullen inzien dat we allemaal hetzelfde zijn. En dat wij niet eng zijn, als moslims.’

Wat voor programma’s wilt u maken?

‘Dat werken we nu in grote lijnen uit. Op dit moment ligt de focus op de oprichting van de omroep. In de volgende fase gaan we ook kijken wat onze leden interessant vinden. We hebben in ieder geval vijf thema’s: het geloof, het gezin, het kind, beschaving en rechtvaardigheid.

‘Het gaat dus vooral om de dagelijkse zaken. Hoe beleef je je religie? Hoe organiseer je je gezin? Maar ook een thema als ondernemerschap, onderwijs of de dood kan aan bod komen. Veel moslims van de eerste generatie lieten zich begraven in het land van herkomst. Voor de jongere generatie is dat niet meer vanzelfsprekend. Die willen best hier begraven worden.’

Waarom rechtvaardigheid?

‘We kiezen steeds voor een positief perspectief. Natuurlijk erkennen we dat er problemen zijn, dat er sprake is van islamofobie en uitsluiting, maar liever benadrukken we het alternatief: hoe het wel kan.’

De moslimgemeenschap is divers. Kunt u alles van soefisten tot salafisten en van Koerden tot Turken kwijt binnen één omroep?

‘Nederlandse moslims hebben het punt bereikt dat ze niet meer in etnische of religieuze achtergrond denken, maar vooral kijken naar de gemeenschappelijke identiteit binnen de Nederlandse context. Wij willen het dan ook niet te veel over de verschillen hebben, maar vooral over wat ons verbindt: dat we moslim zijn, en Nederlander.’

Er waren in het verleden al moslimomroepen. Die vielen uit elkaar door interne twisten en fraude.

‘Helaas. Dat is zo. Wij hopen dat anders te doen. Destijds ging het om stichtingen die zendtijd kregen. De boel werd georganiseerd langs etnische lijnen. Alle groepen en sektes wilden invloed hebben. Het ging er niet om dat iemand in een bepaalde functie capabel was, maar dat hij bij die of die groep hoorde.’

‘Wij zijn een ledenomroep, een vereniging. Dat is een groot verschil. Als we die 50 duizend leden halen, dat toont dit dat we draagvlak hebben. Een ander verschil is dat dit initiatief uit de moslimgemeenschap zelf komt. Voorheen kwam het vooral van de overheid, die moslimkoepels vroeg iets te doen.’

Naast uw IslamOmroep wil ook M24 tot het bestel toetreden, ‘een vernieuwende omroep voor moslims, die tegelijkertijd toegankelijk is voor iedereen’. Moet u de krachten niet bundelen?

‘We staan open om met iedereen samen te werken, maar de visies moeten wel ongeveer hetzelfde zijn. Daar zijn we nog niet van overtuigd. Zij willen niet vanuit de islam programma’s maken, wij wel. We moeten daar een goed gesprek over voeren.’

Voor 31 december moet u die 50 duizend betalende leden hebben. Gaat dat lukken?

‘Als het Ongehoord Nederland lukt, waar Geert Wilders en Thierry Baudet achter staan, dan is het voor ons een fluitje van een cent.’

En waar begint u dan mee? Noem eens één programma.

‘Ik denk een kinderprogramma. Die zijn er nauwelijks meer op de Nederlandse televisie. Van Sesamstraat zenden ze alleen nog herhalingen uit. Ik zie voor me dat zo’n programma kinderen leert hoe ze in het leven moeten staan. Omgangsvormen komen aan bod, ethiek. Op een manier die bij kinderen past: speels, maar educatief.’

Met een religieuze boodschap?

‘Islamitische principes zijn vrij universeel. Ik geef mijn kinderen mee dat ze een goed mens moeten zijn, dat ze hun talenten ontwikkelen en moeten proberen het beste uit het leven te halen. Het is niet de bedoeling om mensen via de televisie te bekeren.’