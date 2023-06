ILO heeft 885 miljoen euro om onrecht op werkvloer te bestrijden, maar struikelt voorlopig over woorden als ‘genderidentiteit’

ILO-baas Gilbert Houngbo zet zich als eerste Afrikaanse directeur-generaal juist in om sociale ongelijkheid wereldwijd aan te pakken. Beeld Getty

Momenteel vergaderen zo’n vijfduizend ILO-leden, vakbondsleiders en werkgeversorganisaties in de Zwitserse stad Genève over een bedrag van 885 miljoen dollar waarmee de ILO volgend jaar voor meer rechtvaardigheid in arbeidsverhoudingen wil zorgen. Een vijftigtal Afrikaanse en Arabische landen maakt echter bezwaren tegen een passage in het begeleidende document, waarin de ILO belooft ook op te komen voor mensen die ‘wegens hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit’ worden gediscrimineerd.

Niet overeengekomen

Dat taalgebruik is ‘niet universeel overeengekomen’, aldus een motie van de dwarsliggende landen die in handen is van persbureau Reuters. Zo waarschuwt Pakistan namens de Organisatie voor Islamitische Staten dat de verwijzing naar rechten voor seksuele minderheden ‘een misleidende normatieve invloed’ heeft.

De patstelling is volgens diplomaten zo ernstig dat goedkeuring van het budget nu aan een zijden draadje hangt. Een gezelschap van overwegend westerse landen wil beslist geen water bij de wijn doen, bijvoorbeeld door het schrappen van de passage over lhbti’ers om alsnog consensus te bereiken over het budget.

Zo’n compromis zou ten koste gaan van kwetsbare minderheden in behoudende landen, die dan het signaal krijgen dat de ILO hen in de kou laat staan in hun gevecht voor een gelijke behandeling, aldus westerse diplomaten. Die vrezen ook dat een compromis, zoals het schrappen van de voor conservatieve landen aanstootgevende woorden een ongewenst precedent schept bij andere VN-organisaties. Daar spelen soortgelijke ruzies bij beslissingen over belangrijk beleid.

Zo steggelden leden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tijdens hun jaarvergadering vorig jaar over een nieuwe strategie om hiv en aids te bestrijden, omdat er bij de technische documenten een verklarende woordenlijst zat met begrippen als termen zoals ‘mannen die seks met mannen hebben’ en ‘intiem partnergeweld’. Die woorden zijn in de hulpverlening helemaal ingeburgerd, maar leverden bij lidstaten als Nigeria, Djibouti en Saoedi-Arabië tot klachten over ‘een gebrek aan inclusiviteit’, omdat geen rekening was gehouden met hun culturele en religieuze gevoeligheden. Andere betrokkenen hekelden het onvermogen van de WHO vooraf consensus over zo’n belangrijk onderwerp als aidsbestrijding te scheppen.

Impasse doorbroken

Na twee dagen vergaderen over een aanhangsel van een technisch document werd de impasse doorbroken door de hele woordenlijst te schrappen. Dat compromis ging de meeste Afrikaanse en Arabische landen niet ver genoeg, omdat in andere documenten de term ‘gelijke seksuele rechten’ bleef staan.

Uiteindelijk werd de strategie aangenomen, maar een recordaantal van 120 landen onthield zich van stemming of kwam helemaal niet opdagen. Een herhaling van dat moeizame scenario zou een domper zijn voor de nieuwe ILO-baas Gilbert Houngbo, die als eerste Afrikaanse directeur-generaal de arbeidsorganisatie juist inzet om sociale ongelijkheid wereldwijd aan te pakken. De ILO heeft nog tot 16 juni om de woordenstrijd te beslechten.